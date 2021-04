Cha mẹ làm điệu, uốn xoăn tóc cho con: Chuyên gia cảnh báo không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn gây sang chấn tâm lý

Đầu năm nay, mạng xã hội Tiktok truyền tay nhau một clip ngắn ghi lại hình ảnh bé 1 tuổi giãy giũa trong tay của 2 người phụ nữ. Được biết, 2 người đang cố sức giữ để tiến hành làm đẹp cho bé. Những lọn tóc của bé được uốn xoăn lại cột thành từng nhúm nhỏ xíu. Mặc cho em bé khóc lóc, giãy giụa, 2 người vừa ra sức giữ chặt vừa dỗ dành, còn người làm tóc thì xịt liên tục thứ hóa chất làm tóc lên đầu bé.



Bé 1 tuổi hoảng sợ phản kháng khi người nhà cho đi làm tóc.

Trước những hình ảnh này, nhiều người không khỏi giật mình, lo lắng cho em bé vừa cảm thấy phẫn nộ với người nhà cũng như nhân viên làm tóc. Đây chỉ là một không vô số những trường hợp phụ huynh cho con đi làm tóc từ rất sớm.

Trong thực tế, không ít bà mẹ, đặc biệt là các mẹ có con gái rất muốn nhuộm tóc, uốn tóc để làm đẹp cho con. Tuy nhiên, hậu quả của hành động này không chỉ dừng lại ở tác động xấu về sức khỏe mà còn cả nhận thức, tâm lý của trẻ. Đây chính là nhận định của PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai).

Cho trẻ nhỏ đi làm tóc - Không lường hết được hậu quả về sức khỏe khi tiếp xúc hóa chất sớm...

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, không ít những ông bố bà mẹ cho con đi làm đẹp từ rất sớm, trong đó phổ biến hơn cả là làm tóc như uốn tóc, nhuộm tóc. Đây đều là những dịch vụ đòi hỏi sử dụng hóa chất để có màu tóc đẹp hơn cũng như sở hữu những lọn tóc bồng bềnh. Tuy nhiên điều này vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

"Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có đặc trưng tóc tơ, mỏng, sợi mảnh, thêm nữa da đầu của trẻ cũng rất non nớt, mong manh, dễ bị thương tổn. Trong khi nhuộm tóc hay uốn tóc đều sử dụng hóa chất. Nguồn hóa chất được bôi vào tóc dù ít dù nhiều cũng tiếp xúc và ảnh hưởng trực tiếp đến da đầu của trẻ", chuyên gia nhận định.

Điều này có nguy cơ khiến làn da, mái tóc của trẻ bị hư hại, dễ mắc các bệnh về da như viêm da, dị ứng da, bong tróc da đầu... Đặc biệt, việc tiếp xúc với hóa chất từ rất sớm và lâu dài có thể dẫn đến những bệnh mãn tính như ung thư. Đó là chưa kể nguồn thuốc nhuộm, thuốc uốn không đảm bảo hoặc gây phản ứng với một số trẻ có thể khiến tóc bị gãy rụng, xơ xác, làm hỏng toàn bộ mái tóc tơ nguyên bản của trẻ.

"Ngay cả những loại thuốc nhuộm, thuốc uốn được ghi nhãn có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai... cũng không hề an toàn như cha mẹ đang nghĩ. Nghiên cứu về độ an toàn của thuốc uốn, nhuộm tóc nói chung chỉ đáp ứng với người ở độ tuổi trưởng thành, động vật, hoàn toàn chưa từng có nghiên cứu nào trên trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nên cha mẹ tuyệt đối không được chủ quan. Độ tuổi phù hợp để nhuộm tóc, uốn tóc theo như tôi tìm hiểu cũng phải từ 16 tuổi trở lên", chuyên gia nhận định.

... mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần, tâm lý của trẻ

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nhận định, nhìn hình ảnh bé gái 1 tuổi khóc lóc thảm thiết khi bị giữ để làm tóc, cũng đủ thấy bé bị hoảng sợ như thế nào. Nếu cứ để những chuyện như này xảy ra, trẻ sẽ cảm thấy làm đẹp là một chuyện vô cùng kinh khủng. Trẻ rơi vào khủng hoảng, sợ hãi chỉ vì chiều theo sở thích của bố mẹ.

Đến khi trẻ lớn hơn, ý thức hơn về việc làm đẹp, trẻ có nguy cơ dậy thì sớm.

Đến khi trẻ lớn hơn, ý thức hơn về việc làm đẹp, trẻ có nguy cơ dậy thì sớm. Đặc biệt, trẻ sẽ luôn có suy nghĩ lạm dụng làm đẹp chứ không chuộng những vẻ đẹp tự nhiên vốn có, không thích những gì có sẵn trên cơ thể mình nữa. Nhiều trẻ thậm chí có suy nghĩ lệch lạc chỉ khi can thiệp bằng những cách làm đẹp như nhuộm tóc, uốn tóc thì mới thực sự xinh đẹp, mái tóc đen thẳng tự nhiên là xấu xí...

Tương tự như thế, gương mặt cũng cần phải can thiệp phấn son, trang điểm, phẫu thuật thẩm mỹ mới là chuẩn mực của cái đẹp thay vì những cái tự nhiên vốn có dù đã đẹp sẵn rồi...



Do đó, chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ cần tuyệt đối không tùy tiện cho trẻ đi uốn tóc, nhuộm tóc cũng như bất cứ phương pháp làm tóc nào. Ngoài ra cũng không nên cho trẻ trang điểm, dùng phụ kiện, quần áo, giày dép sành điệu từ quá sớm. Không chỉ nguy cơ gây hại sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến tâm lý, sự phát triển của trẻ về lâu dài. Đặc biệt với trẻ có tính hiếu động, tò mò còn có nhiều nguy cơ xảy ra ngay trước mắt như nuốt trang sức, hóc dị vật...