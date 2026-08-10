Cha mẹ còn thì là gia đình, cha mẹ mất rồi thì sao? Câu trả lời khiến nhiều người nghẹn lòng

Có những điều khi còn trẻ chúng ta luôn tin là sẽ tồn tại mãi mãi. Một trong số đó là tình cảm anh chị em. Hồi còn nhỏ, cả nhà sống dưới một mái nhà, ăn chung mâm cơm, cùng bị cha mẹ la mắng, cùng chia nhau miếng ngon, cùng lớn lên trong những ký ức giống nhau. Khi một người gặp chuyện, những người còn lại lập tức đứng ra bảo vệ. Khi gia đình có khó khăn, tất cả đều góp sức. Khi ấy, ai cũng nghĩ rằng tình thân ấy sẽ theo mình suốt cuộc đời, dù sau này mỗi người có đi một hướng.

Nhưng thời gian dần trôi, nhiều người mới hiểu rằng thứ gắn kết anh chị em bền chặt nhất không chỉ là huyết thống, mà còn là sự hiện diện của cha mẹ.

Mạc Ngôn từng chia sẻ rằng khi anh chị em bước vào tuổi lục tuần, thất tuần, tình cảm giữa họ thường sẽ không còn nồng nhiệt như trước. Câu nói nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng nếu nhìn lại cuộc sống của rất nhiều gia đình, không khó để nhận ra điều đó đang diễn ra từng ngày.

Khi cha mẹ còn sống, ngôi nhà cũ luôn là nơi để mọi người tìm về. Mỗi dịp lễ, Tết hay giỗ chạp đều có một lý do rất tự nhiên để các con trở về quây quần. Nếu anh chị em có mâu thuẫn, cha mẹ sẽ là người đứng giữa hòa giải. Nhà ai gặp biến cố, cha mẹ cũng là người đầu tiên gọi điện cho các con, bảo rằng: "Về giúp em một tay", hay đơn giản là: "Lâu rồi cả nhà chưa ăn cơm cùng nhau".

Cha mẹ giống như một cây cầu nối những người con đã có cuộc sống riêng trở về cùng một điểm.

Có người từng kể rằng, trong một lần về quê, mẹ nói muốn chuyển đến sống gần nhà bà ngoại. Nghe vậy, người con bỗng thấy chạnh lòng. Không phải vì phản đối mẹ, mà bởi trong thâm tâm họ hiểu rất rõ, hiện tại mọi người còn thường xuyên lui tới nơi ấy chỉ vì bà ngoại vẫn còn. Đến một ngày bà không còn nữa, liệu nơi đó có còn đủ lý do để tất cả quay về đông đủ như trước?

Đó là câu hỏi không dễ trả lời.

Thực tế, khi cha mẹ còn, gia đình luôn có một "trung tâm". Khi cha mẹ mất đi, mỗi người lại quay về với cuộc sống của riêng mình. Người thì chăm cháu, người dành thời gian cho bạn đời, người phải lo bệnh tật tuổi già, người vẫn chưa hết gánh nặng vì con cái. Sau vài chục năm lập gia đình, ai cũng đã có một mái ấm riêng, những mối bận tâm riêng và cả những áp lực rất riêng.

Ở tuổi 60 hay 70, việc giữ cho cuộc sống của chính mình ổn định đã là điều không hề dễ dàng.

Sức khỏe không còn như trước. Những căn bệnh mạn tính bắt đầu xuất hiện. Tiền dưỡng già, chuyện con cháu, những khoản chi tiêu phát sinh... tất cả đều tiêu tốn rất nhiều thời gian và năng lượng. Không phải họ không muốn gặp anh chị em, càng không phải không còn nhớ đến nhau, mà đơn giản là quỹ thời gian và sức lực đã không còn đủ để duy trì những cuộc gặp gỡ thường xuyên như thời trẻ.

Điều đáng nói là không phải ai cũng chấp nhận được sự thay đổi ấy.

Nhiều người vẫn giữ suy nghĩ rằng đã là anh chị em ruột thì phải luôn thân thiết, phải thường xuyên qua lại, phải giúp nhau vô điều kiện. Chỉ cần ít gọi điện hơn, ít gặp mặt hơn là bắt đầu cho rằng đối phương thay đổi, sống lạnh nhạt hoặc vô tâm.

Nhưng liệu cứ gặp nhau nhiều thì tình cảm có thực sự tốt hơn?

Không hẳn.

Trong nhiều gia đình, càng lớn tuổi, những câu chuyện tưởng đã khép lại lại càng dễ được mang ra nhắc lại. Chuyện chia tài sản, chuyện ai chăm sóc cha mẹ nhiều hơn, chuyện người này ít về quê, người kia từng vay tiền chưa trả, hay chỉ đơn giản là vài câu nói vô tình nhiều năm trước... tất cả có thể trở thành nguyên nhân khiến một bữa cơm đoàn viên kết thúc trong không khí nặng nề.

Ai cũng muốn gặp nhau vui vẻ, nhưng cuối cùng lại biến thành so sánh, trách móc và hơn thua.

Đến tuổi xế chiều, con người không còn nhiều năng lượng để liên tục giải quyết những mâu thuẫn như vậy. Có những chuyện nếu cố gắng can thiệp quá nhiều lại khiến cả hai phía đều mệt mỏi. Có những việc muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm. Khi kỳ vọng quá lớn, chỉ cần đối phương không đáp ứng được, thất vọng cũng sẽ xuất hiện.

Có lẽ vì thế mà khoảng cách vừa đủ đôi khi lại là cách giữ gìn tình thân tốt nhất.

Một mối quan hệ anh chị em trưởng thành không nhất thiết phải ngày nào cũng liên lạc, cũng không cần lúc nào cũng xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Quan trọng hơn là biết tôn trọng ranh giới của đối phương. Mỗi người có cuộc sống riêng, cách nuôi dạy con riêng, cách quản lý tài chính riêng. Không can thiệp quá sâu, không phán xét, không mang chuyện nhà người khác ra bàn tán, nhưng khi có biến cố thì vẫn sẵn sàng có mặt.

Đó mới là sự đồng hành bền vững.

Nhà văn Dương Giáng từng viết: "Chúng ta từng rất mong chờ sự công nhận từ người khác, nhưng rồi cuối cùng mới hiểu rằng thế giới là của chính mình".

Điều ấy cũng đúng với tình thân.

Đến một độ tuổi nhất định, anh chị em không cần phải cố gắng bắt người khác hiểu mình hay sống theo mong muốn của mình nữa. Chỉ cần biết người kia đang bình an, sức khỏe ổn, cuộc sống yên ổn là đã đủ để yên lòng.

Trong cuốn Người trưởng thành muộn, Mạc Ngôn cũng từng viết: "Cuộc đời giống như một cuốn sách, từng trang sẽ được lật qua. Con người phải nhìn về phía trước, đừng mãi lật lại những trang cũ".

Những chuyện từng tranh cãi, từng hơn thua hay những điều khiến bản thân tổn thương khi còn trẻ, nếu cứ ôm mãi đến tuổi già thì người mệt mỏi nhất vẫn là chính mình.

Thực tế, người đồng hành cùng chúng ta nhiều nhất ở chặng cuối cuộc đời thường không phải anh chị em đang sống cách xa hàng trăm cây số, mà là người bạn đời ở bên mỗi ngày. Điều giúp một người già có cảm giác an toàn cũng không chỉ là tình thân, mà còn là sức khỏe đủ tốt, một khoản tiền tiết kiệm để không phụ thuộc vào ai và khả năng tự chăm sóc bản thân càng lâu càng tốt.

Vì vậy, đừng quá buồn nếu một ngày nhận ra anh chị em không còn thường xuyên gặp gỡ như trước. Điều đó không đồng nghĩa tình thân đã mất đi. Chỉ là sau khi cha mẹ rời xa, mỗi người đều bước sang một chương mới của cuộc đời với những trách nhiệm và ưu tiên khác nhau.

Nếu còn có thể, hãy gặp nhau khi muốn gặp. Giúp nhau khi có khả năng. Không giúp được cũng đừng tự trách hay trách người khác. Bớt so sánh, bớt kỳ vọng, bớt hơn thua để giữ lại những điều đẹp nhất trong mối quan hệ.

Bởi sau tất cả, tình cảm anh chị em ở tuổi xế chiều không nằm ở việc ngày nào cũng quây quần đông đủ, mà nằm ở chỗ dù mỗi người sống một nơi, ai cũng mong người kia được bình an. Có lẽ đó mới là hình ảnh đẹp nhất của tình thân: Không ràng buộc, không ép buộc, nhưng vẫn luôn sẵn sàng nắm tay nhau khi cuộc đời thực sự cần.