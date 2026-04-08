Cha Eun Woo đăng tâm thư xin lỗi khán giả, có động thái giữa ồn ào trốn thuế chấn động Kbiz

Từ nam thần vạn người mê, Cha Eun Woo lao đao vì cáo buộc trốn thuế 20 tỷ won (356 tỷ đồng) và điều hành công ty ma có địa chỉ đăng ký ở nhà hàng lươn của bố mẹ. Đây là số tiền trốn thuế kỷ lục, cao nhất tại showbiz Hàn Quốc. Dù Cha Eun Woo đã thuê luật sư kháng cáo nhưng hình tượng của anh đã bị tổn hại nặng nề trong mắt công chúng.

Nam thần sinh năm 1997 đã phải viết thư xin lỗi công chúng và hiện tại đang tập trung hoàn thành nghĩa vụ quân sự, dự kiến xuất ngũ vào tháng 1 năm sau. Đến ngày 8/4, Cha Eun Woo bất ngờ đăng tải tâm thư mới, thông báo đã nộp đủ phần thuế còn thiếu, đồng thời xin lỗi khán giả.

Cha Eun Woo viết tâm thư mới, thông báo đã nộp đủ thuế và xin lỗi khán giả. Ảnh: X

Nguyên văn tâm thư của nam thần xứ Hàn:

"Tôi là Cha Eun Woo.

Tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra sự thất vọng và hoang mang cho người hâm mộ cũng như nhiều người khác, do những tranh cãi liên quan đến vấn đề nộp thuế của tôi gần đây.

Trong quá trình thi hành các thủ tục hành chính, tôi buộc phải thận trọng trong việc đưa ra lập trường của mình, và tôi xin lỗi một lần nữa vì sự chậm trễ trong việc lên tiếng.

Dù đã muộn màng, nhưng ngay bây giờ, tôi muốn trực tiếp bày tỏ suy nghĩ và lập trường của mình 1 lần nữa.

Tôi tôn trọng mọi thủ tục và kết quả từ Cục Thuế Quốc gia, và để không gây thêm bất kỳ sự nhầm lẫn nào nữa, tôi đã nộp toàn bộ số tiền thuế có liên quan. Tôi cũng sẽ nghiêm túc hoàn tất các thủ tục còn lại.

Vì tôi luôn nhận được tình yêu thương và sự ủng hộ của rất nhiều người, nên tôi tiếp nhận vấn đề lần này cũng nặng nề và sâu sắc hơn. Nếu có những phần còn thiếu sót thì mọi trách nhiệm đều là của tôi. Tôi sẽ không trốn tránh bằng những lời biện minh như 'tôi không biết' hay 'đó là quyết định của người khác' vì bất cứ lý do gì.

Tôi đã thành lập công ty riêng của mình trong lúc trải qua nhiều sự thay đổi và khó khăn khi hoạt động, nhằm chuẩn bị để tiếp tục hoạt động ổn định hơn. Nhưng bây giờ nhìn lại, đã có những thiếu sót mà tôi chưa xem xét kỹ lưỡng, và tôi cho rằng trách nhiệm thuộc về tôi chứ không phải gia đình hay công ty quản lý.

Qua sự việc này, tôi cảm nhận rằng mình cần phải tự nhìn nhận lại bản thân 1 cách sâu sắc. Tôi vô cùng đau lòng và cảm thấy có lỗi với người hâm mộ - những AROHA đã luôn tin tưởng tôi - phải thất vọng.

Tôi sẽ kiểm tra toàn bộ các hoạt động của mình trong tương lai với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt và thận trọng hơn, để vấn đề tương tự không lặp lại lần nữa.

Tôi sẽ cố gắng và cố gắng hơn nữa để trở thành một Cha Eun Woo luôn chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn và hành động của mình đến cùng.

Một lần nữa, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất.

Cảm ơn các bạn đã đọc bức thư dài này".

Bức tâm thư của Cha Eun Woo làm dậy sóng mạng xã hội. Ảnh: X

Bức thư của Cha Eun Woo nhanh chóng gây bão khắp các trang mạng xã hội. Như vậy, "nam thần truyện tranh" đã chấp nhận kết quả điều tra của Cục Thuế Quốc gia và nộp đủ số tiền thuế còn thiếu.

Cha Eun Woo có tên thật là Lee Dong Min, sinh năm 1997 và ra mắt cùng nhóm ASTRO năm 2016. Từ trước khi ra mắt, Cha Eun Woo đã nổi tiếng là 1 học sinh xuất sắc, từng là chủ tịch hội học sinh và có ước mơ trở thành giáo sư hoặc bác sĩ.

Ngôi sao sinh năm 1997 được mệnh danh là "gương mặt vàng", sở hữu visual vạn người mê, trở thành mỹ nam đình đám nhất nhì showbiz Hàn. Thực sự không thể tìm ra được khuyết điểm của Cha Eun Woo: Mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn, môi trái tim và đường nét hài hòa đến mức khó tin. Với chiều cao ấn tượng và tỷ lệ cơ thể đẹp, cùng phong thái phong thái điềm tĩnh, ấm áp khiến anh nổi bật ở bất cứ đâu.

Nhưng tài năng của anh không chỉ dừng lại ở đó. Với vai trò thành viên chủ chốt của nhóm nhạc nam ASTRO và khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ, Cha Eun Woo đã khẳng định vị thế của mình như một ngôi sao đa tài, có sức ảnh hưởng toàn cầu. Các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của Cha Eun Woo có thể kể đến như Gangnam Beauty, True Beauty, Island, Wonderful World...

Cha Eun Woo là "thiên tài gương mặt" vạn người mê. Ảnh: X

Tuy nhiên đến tháng 1 vừa qua, "thiên tài gương mặt" đã trải qua một cuộc điều tra gắt gao của Phòng Điều tra số 4 thuộc Sở Thuế vụ Seoul vì nghi ngờ trốn thuế. Cơ quan Thuế vụ Quốc gia đã thông báo cho anh về khoản thuế phải nộp vượt quá 20 tỷ won (356 tỷ đồng), bao gồm cả thuế thu nhập. Đây được biết đến là một trong những khoản thuế phải nộp lớn nhất từng được áp dụng đối với một nghệ sĩ.

Sau khi nhận được thông báo, phía Cha Eun Woo đã yêu cầu xem xét lại quyết định của cơ quan thuế để đánh giá tính hợp lý của quyết định này. Nam ca sĩ viết thư trên mạng xã hội, xin lỗi vì đã khiến khán giả thất vọng, tự bản thân đang suy ngẫm về trách nhiệm đóng thuế của bản thân. Nam thần sinh năm 1997 cũng khẳng định việc nhập ngũ không phải để trốn tránh điều tra. Cuối cùng, Cha Eun Woo sẽ chấp nhận mọi phán quyết của cơ quan chức năng cũng như hoàn thành đầy đủ mọi trách nhiệm tương ứng với kết quả đó.