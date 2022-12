Cha dượng quấy rối tình dục con riêng của vợ ngay trên sóng truyền hình Hàn Quốc

Cựu nghị sĩ Jeon Yeo Ok (trái) và tiến sĩ tâm lý Oh Eun Young - Ảnh: NEWSMT

Theo truyền thông Hàn Quốc, người dân nước này đã vô cùng phẫn nộ trước cách xử lý của những chuyên gia cũng như người tham gia chương trình Địa ngục hôn nhân trong câu chuyện ở tập phát sóng ngày 19-12 về một bé gái 7 tuổi bị cha dượng quấy rối tình dục.

Được biết, câu chuyện trong tập phát sóng này kể về một người phụ nữ tố cáo chồng mình quấy rối tình dục cô con gái riêng chỉ mới 7 tuổi.

Đặc biệt, trong đó có phân đoạn người cha dượng ôm chặt con và dùng tay chạm vào mông cô bé trong khi chơi trò chơi đóng vai bác sĩ, giả vờ tiêm thuốc mặc dù bé gái tỏ vẻ khó chịu và liên tục bảo không thích nhưng người đàn ông này vẫn ghì chặt em.

Tuy nhiên đến cuối chương trình, người mẹ này vẫn tha thứ cho chồng và cho rằng anh ta do quá cô đơn nên muốn được trở nên thân thiết, gần gũi với con gái hơn.

Những khán giả khi xem đến phân cảnh này đều cho rằng đây chính là hành vi quấy rối tình dục trẻ em và chỉ trích cách xử lý vấn đề của chương trình này.

Ngày 21-12, cựu nghị sĩ Jeon Yeo Ok của Đảng Saenuri (Đảng Hàn Quốc tự do) đã lên tiếng phản ứng với tiến sĩ tâm lý Oh Eun Young và cả tổ sản xuất của chương trình này về cách tư vấn và giải quyết trường hợp trên.

“Cô bé đã liên tục từ chối trò đùa giỡn của cha dượng nhưng người mẹ và những người trong tổ sản xuất chương trình vẫn im lặng làm ngơ. Cả phản ứng của bác sĩ Oh Eun Young cũng khiến tôi thấy rất thất vọng”, cựu nghị sĩ lên tiếng.

Bà Jeon cũng cho rằng bác sĩ tâm lý Oh Eun Young nên rời khỏi tất cả chương trình truyền hình và quay về với công việc chữa trị của mình tại bệnh viện là một bác sĩ tâm lý ngoài đời thực chứ không phải trên tivi.

Mặc cho bé gái liên tục phản kháng, người cha dượng vẫn ghì chặt và tiếp tục trò đùa với em - Ảnh: MBC

Trước đó, người cha dượng này từng bị tố cáo về hành vi bạo lực với bé gái khi em vô tình giẫm phải kính của anh ta lúc chơi đùa và anh này đã tức giận lớn tiếng, ném chiếc kính vào đứa trẻ.

Ngay sau tập phát sóng hôm 19-12, hơn 3.000 đơn khiếu nại đã được đệ trình lên Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc về hành vi quấy rối tình dục của người cha dượng và yêu cầu cắt sóng chương trình này.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý phụ nữ và thanh thiếu niên của Sở Cảnh sát tỉnh Jeonbuk cũng đã nhận được rất nhiều cuộc gọi phản ảnh từ người dân trong khu vực.

Hiện phía cảnh sát tỉnh Jeonbuk đang xem xét và tiến hành điều tra về vụ việc trên.

Phía đài truyền hình MBC đã cắt bỏ phân đoạn gây tranh cãi và gửi lời xin lỗi đến các khán giả nhưng chương trình này vẫn hứng chịu làn sóng tranh cãi gay gắt từ người xem.

Chương trình Địa ngục hôn nhân là một chương trình chuyên bàn luận và tư vấn cho những gia đình có vấn đề trong cuộc sống hôn nhân với sự giúp đỡ của các chuyên gia, trong đó có tiến sĩ tâm lý Oh Eun Young.