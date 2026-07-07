CEO Vân Hạnh chấn chỉnh ekip Chông Gai: "Các Anh Tài sẽ không thoải mái muốn nói gì thì nói, và biên tập cũng phải xem xét lại"

Sau khi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 lên sóng, chương trình liên tục trở thành tâm điểm bàn luận. Bên cạnh những màn trình diễn, không ít khán giả nhận xét nhiều tình huống trong quá trình cắt dựng được cố tình lồng ghép hiệu ứng để đẩy drama giữa các Anh Tài. Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng một số khoảnh khắc vốn chỉ là câu nói vui giữa các Anh Tài lại bị khai thác theo hướng dễ tạo tranh luận trên mạng xã hội.

Chiều 7/7, trong buổi gặp gỡ truyền thông, CEO Yeah1 kiêm Tổng giám chế chương trình - bà Ngô Thị Vân Hạnh - đã trực tiếp lên tiếng về hàng loạt ồn ào xoay quanh show. Sau khi gửi lời xin lỗi đến 34 Anh Tài và khẳng định sẽ nhìn nhận lại những thiếu sót trong khâu vận hành, bà cũng dành nhiều thời gian chia sẻ về cách biên tập của chương trình trước những phản ứng từ khán giả.

Theo CEO Vân Hạnh, ekip nhận ra mình đã quá quen với "văn hóa cợt nhả" được hình thành từ suốt hai năm đồng hành cùng dàn Anh Tài mùa đầu. Chính sự thân thiết ấy khiến nhiều câu nói mang tính trêu đùa giữa các thành viên được xem là điều bình thường trong ekip, nhưng khi phát sóng lại dễ tạo ra những cách hiểu khác đối với khán giả, đặc biệt là những người lần đầu theo dõi chương trình.

CEO Vân Hạnh nhấn mạnh đang chấn chỉnh lại đội ngũ biên dựng ở Chông Gai mùa 2

Theo bà, vấn đề nằm ở chỗ ekip đã vô tình mang cách giao tiếp ấy lên truyền hình mà quên mất rằng còn rất nhiều khán giả mới, cũng như những Anh Tài lần đầu tham gia chương trình, chưa có đủ bối cảnh để hiểu những câu nói đó chỉ mang tính chất trêu chọc.

CEO Vân Hạnh nói: "Đây là điều mà chúng tôi phải nhìn lại, phải chậm lại. Hai năm vừa qua, chúng tôi đã gắn bó với nhau và sống quá thoải mái với hành trình cùng những người cũ, nên chúng tôi nghĩ rằng mọi người đang quen với kiểu 'văn hoá cợt nhả'. Chúng tôi có thể nói bất kỳ điều gì với nhau nhưng hiểu rằng đó không phải là sự thật. Và chúng tôi chỉ đang đùa như những người bạn, những người anh em với nhau thôi. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một thứ cần phải chấn chỉnh lại.

Đây là hành trình truyền hình thực tế, chúng tôi ghi lại tất cả những gì diễn ra xung quanh một cách chân thành nhất, thật nhất gửi tặng đến khán giả. Thế nhưng có lẽ là 'văn hóa cợt nhả' đó cần thêm thời gian để cho khán giả hiểu rằng, không phải họ đang toxic hay suy nghĩ tiêu cực với nhau.

Câu chuyện đơn giản chỉ là suy nghĩ rằng năm ngoái các Anh Tài cũng nói với nhau như vậy thì năm nay chắc cũng sẽ bình thường thôi. Nhưng chúng tôi đã quên, những người mới tới thăm nhà nên cần thời gian để chúng tôi giới thiệu văn hoá đó với họ. Và có lẽ, chúng tôi cũng phải bớt lại, các Anh Tài sẽ không thoải mái muốn nói gì thì nói, và biên tập cũng phải xem xét lại những điều đưa lên, vì có những thứ thú vị với mình nhưng với người khác chưa chắc cũng vậy. Chúng tôi đã ngồi lại xem tập dựng sắp tới và đã bớt đi rất nhiều".

Bà Vân Hạnh gửi lời xin lỗi đến 34 Anh Tài tham gia chương trình

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đang trải qua những ngày nhiều sóng gió nhất kể từ khi lên sóng. Chỉ sau 2 tập phát sóng, chương trình liên tiếp trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Trước hết là tranh cãi xoay quanh sự trở lại của Biệt Đội Tái Xuất gồm 5 Anh Tài mùa đầu là Jun Phạm, Thanh Duy, Neko Lê, Duy Khánh và BB Trần. Không ít khán giả cho rằng màn trình diễn của nhóm chưa đủ bứt phá so với kỳ vọng nhưng vẫn nhận được kết quả cao, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều về tính thuyết phục của phần thi.

Khi những tranh luận về chuyên môn còn chưa lắng xuống, chương trình tiếp tục vấp phải làn sóng phản ứng liên quan đến cách thể hiện của một số Anh Tài trên sóng. Đặc biệt, phát ngôn của BB Trần và Duy Khánh sau phần lập đội ở công diễn 1 bị một bộ phận khán giả nhận xét là thiếu tinh tế, dễ khiến các thành viên cùng nhóm bị chạnh lòng.

Khi Lê Xuân Tiền vừa "chốt sổ" đội hình Buông Tay, BB Trần liền đưa ra nhận xét: "Chết rồi, team này chỉ có đẹp thôi đó". Sau đó, Duy Khánh cũng đứng lên cùng đội trưởng nhấn mạnh việc cả team không có ai là producer hay vocalist, "không có cái gì cả". Ở phần phỏng vấn hậu trường, BB Trần chia sẻ: "Khi tham gia chương trình, không thể việc nào cũng theo mong muốn của mình đâu. Mình phải gặp những thử thách thế này, để cùng nhau kết hợp với nhau vượt qua, đúng với tính chất của chương trình".

Màn chọn đội gây tranh cãi nhất tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Hàng loạt lùm xùm nối tiếp nhau khiến BTC phải phát thông báo thư xin lỗi. Tối 6/7, Fanpage của chương trình chia sẻ, ekip thừa nhận đã lơ là, thiếu cẩn trọng trong khâu kiểm duyệt, dẫn đến việc một bài viết có nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ được đăng tải. Ngoài ra, ekip cũng thừa nhận còn tồn tại những thiếu sót liên quan đến nội dung hiển thị trên các nền tảng nhạc số cũng như quá trình phát hành các tiết mục trên YouTube, khiến nhiều khán giả không hài lòng.

Bên cạnh lời xin lỗi, chương trình khẳng định vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mùa hai với mong muốn xây dựng "Gia Tộc Anh Tài" trở thành nơi các nghệ sĩ được yêu thương, bảo vệ và có thể trở về sau những áp lực bên ngoài. BTC cũng nhấn mạnh những giá trị cốt lõi của chương trình vẫn được giữ nguyên, bao gồm sự tử tế, chân thành, tinh thần kết nối, đoàn kết và nói không với chiêu trò hay văn hóa độc hại. Cuối bài viết, đại diện chương trình gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã đồng hành và mong người hâm mộ tiếp tục cho chương trình cơ hội sửa sai.