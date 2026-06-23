CEO phát ngôn gây sốc: Cứ lớn lên dưới sự nuôi dạy của cha mẹ châu Á thì cả đời phải đi gặp bác sĩ tâm lý!

Trong một buổi diễn thuyết kín tại Đại học Stanford, một câu nói tưởng chừng như đùa của CEO Nvidia Jensen Huang (Trung Quốc) đã ngay lập tức làm bùng nổ mạng Internet tiếng Trung toàn cầu.

Vị tỷ phú công nghệ sở hữu khối tài sản hơn 200 tỷ USD khi được hỏi "Bí quyết thành công là gì?", đã mỉm cười trả lời: "Nếu bạn được nuôi dạy bởi cha mẹ châu Á, bạn sẽ không bao giờ biết thỏa mãn. Bạn luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt. Cứ lớn lên dưới sự nuôi dạy của cha mẹ châu Á, cả đời bạn sẽ phải đi gặp bác sĩ tâm lý".

Dứt lời, cả khán phòng rộ lên tiếng cười lớn. Thế nhưng, khi đoạn video này được lan truyền trên các mạng xã hội trong nước, phần bình luận đã hoàn toàn chia thành hai chiến tuyến. Có người rơi nước mắt đồng tình: "Mỗi một chữ đều đánh trúng tim đen", có người lại giận dữ phản bác: "Đây là sự xúc phạm lớn nhất đối với cha mẹ châu Á".

Một cuộc đại tranh luận thế kỷ về "giáo dục kiểu châu Á" đã bị châm ngòi một cách triệt để như thế, bởi một người đàn ông đang đứng trên đỉnh cao công nghệ thế giới, chỉ bằng một câu nói nửa đùa nửa thật.

Một con dao hai lưỡi

Hãy cùng khôi phục lại toàn bộ bối cảnh cuộc trò chuyện lúc bấy giờ.Trong buổi đối thoại tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học Stanford, người dẫn chương trình đã hỏi Jensen Huang: "Ông đã đạt được thành công vang dội như vậy, Nvidia hiện là một trong những công ty có vốn hóa thị trường cao nhất toàn cầu. Khi nào ông mới cảm thấy 'đủ'? Khi nào ông sẽ dừng lại để tận hưởng cuộc sống?"

Jensen Huang trầm ngâm một lát, rồi nói ra đoạn gây bão dư luận:

"Tôi không nghĩ mình sẽ dừng lại. Điều này có thể liên quan đến nền tảng trưởng thành của tôi. Nếu bạn được nuôi dạy bởi cha mẹ châu Á, bạn sẽ không bao giờ biết thỏa mãn. Bạn luôn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn. Cha mẹ bạn sẽ luôn hỏi bạn rằng: 'Tại sao con chỉ được 98 điểm môn Toán? 2 điểm nữa đi đâu rồi?".

Sau này tôi mới nhận ra, đây thực chất là một dạng tổn thương tâm lý (psychological trauma). Những đứa trẻ thuộc thế hệ nhập cư châu Á như chúng tôi hầu như đều gặp phải vấn đề này. Chúng tôi luôn miệt mài đuổi theo một tiêu chuẩn không bao giờ có thể chạm tới. Vì vậy tôi thường nói, cứ lớn lên dưới sự nuôi dạy của cha mẹ châu Á, cả đời bạn sẽ phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Đây không phải lời nói đùa, đây là sự thật".

Ông bổ sung thêm: "Nhưng mặt khác, đây cũng chính là lý do giúp chúng tôi thành công. Chính tâm lý không bao giờ thỏa mãn này đã thúc đẩy chúng tôi không ngừng tiến về phía trước. Đây là một con dao hai lưỡi".

Đúng vậy, Jensen Huang không hề phủ nhận hoàn toàn giáo dục kiểu châu Á. Ông đã chỉ ra một cách rõ ràng rằng đây là một "con dao hai lưỡi", nó vừa có thể tạo ra những nhà doanh nghiệp và nhà khoa học tầm cỡ thế giới, nhưng cũng để lại những vết sẹo tâm lý đi theo suốt cuộc đời.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ nhớ đến vế đầu của câu nói.

Vết thương tâm lý mà vị tỷ phú công nghệ nhắc đến không phải là sự bạo lực thể xác mà là một bóng ma vô hình mang tên: "Sự công nhận có điều kiện". Trong nhiều gia đình châu Á, tình yêu thương của cha mẹ thường vô tình được đo lường bằng điểm số, bằng tấm huy chương hay bằng chiếc ghế giám đốc. Đứa trẻ lớn lên với niềm tin cốt tủy rằng: Mình chỉ đáng yêu khi mình xuất sắc.

Chính cơ chế phòng vệ này đã nhào nặn nên những "cỗ máy chiến đấu" thượng hạng. Họ làm việc xuyên đêm, không ngừng leo lên những đỉnh cao mới vì nỗi sợ bị tụt lại phía sau luôn rình rập. Nhưng khi đứng trên đỉnh vinh quang, thứ họ cảm nhận được thường không phải là niềm vui mà là sự trống rỗng và hội chứng kẻ mạo danh (imposter syndrome), luôn nghi ngờ năng lực của chính mình.

Tìm lại sự cân bằng

Cuộc tranh luận bùng nổ trên mạng xã hội thực chất là tiếng lòng của hai thế hệ. Thế hệ cha mẹ nhìn vào thành công của Jensen Huang để khẳng định "thương cho roi cho vọt" là đúng đắn. Ngược lại, thế hệ trẻ, những người đang chữa lành tổn thương lại thèm khát một cái ôm chấp nhận hơn là một bảng điểm tuyệt đối.

Nói một cách công bằng, giáo dục châu Á đã cho chúng ta sự kiên cường và tính kỷ luật để sinh tồn và bứt phá. Tuy nhiên, thành công của thời đại mới không nên được đánh đổi bằng sự kiệt quệ về tinh thần. Việc nhìn nhận thẳng thắn vào "vết thương" không phải để oán trách đấng sinh thành, mà là bước đầu tiên để thế hệ tương lai tự chữa lành.

Chúng ta hoàn toàn có thể vừa tiến về phía trước một cách xuất sắc, vừa học cách bao dung với những điều "chưa tuyệt đối" của chính mình, để việc gặp bác sĩ tâm lý chỉ còn là một lựa chọn chăm sóc bản thân, chứ không phải là sự cứu rỗi bắt buộc cho một đời dang dở.