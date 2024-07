CEO Kiều Đình Lương - Khát khao phát triển các sản phẩm thảo dược dùng cho cả gia đình

Thảo dược Việt cho gia đình Việt



Việt Nam là một trong 15 nước trên thế giới có trong bản đồ dược liệu bởi nguồn tài nguyên động, thực vật đa dạng với tiềm năng hơn 5000 cây thuốc đã được công bố. Đây là một trong những nguồn tài nguyên dược liệu, thảo dược vô cùng phong phú có giá trị sử dụng và tiềm năng kinh tế cao gắn liền với nền y học cổ truyền lâu đời. Dựa trên lợi thế về nguyên liệu đó ngày càng nhiều doanh nghiệp phát triển các sản phẩm chăm sóc cơ thể có nguồn từ thảo dược.

CEO Kiều Đinh Lương và vùng trồng Hương Thảo xã Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang

Trong bối cảnh thị trường các sản phẩm thảo dược đầy cạnh tranh như vậy, CEO Kiều Đình Lương hiểu rằng: cần xây dựng giá trị thương hiệu dựa trên việc thấu hiểu người dùng và tối ưu những giải pháp vượt trội. Cùng với đó là việc bắt kịp xu hướng các sản phẩm phát triển bền vững: sản phẩm kết hợp hài hòa giữa công nghệ bào chế hiện đại và nguồn nguyên liệu tự nhiên an toàn lành tính. Đặc biệt cần bắt kịp xu hướng các sản phẩm dùng được cho cả gia đình: một sản phẩm đa thế hệ - đa giới tính. Với sự thấu hiểu thị trường và niềm đam mê thảo dược, anh đã sáng lập thương Mộc Nam một thương hiệu phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sắc đẹp từ thảo dược, phù hợp với cơ thể làn da mái tóc gia đình Việt.



Các sản phẩm của Mộc Nam kết hợp công thức truyền thống với công nghệ hiện đại

Các sản phẩm của Mộc Nam được nghiên cứu bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu có nhiều năm kinh nghiệm về thảo dược Việt, hiểu rõ về môi trường, cơ thể, làn da, mái tóc người Việt Nam để phát triển sản phẩm phù hợp.

CEO Kiều Đình Lương tại phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Sự kết hợp hoàn hảo giữa những công thức thảo dược truyền thống và công nghệ sản xuất hiện đại giúp tạo ra sản phẩm không chỉ mang lại hiệu quả nhanh chóng mà còn an toàn với ưu điểm vượt trội 6 không: không sulfat, không silicon, không paraben, không cồn tổng hợp, không màu tổng hợp, không hương tổng hợp. Chính vì thế mà dù mới ra mắt chưa lâu thương hiệu Mộc Nam đã trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều gia đình Việt. Hy vọng đây sẽ trở thành xu thế phát triển sản phẩm bền vững cho nhiều doanh nghiệp.