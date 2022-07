CEO Cao Thị Thùy Dung bùng nổ nhan sắc trong sự kiện của Top White

Ngày 24/7 vừa qua, Hoa hậu Doanh nhân Cao Thị Thùy Dung đã "comeback" và cùng thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Top White đã tổ chức sự kiện Top White Best Awards Of The Year 2022 tại trung tâm sự kiện Gem Center với sự tham gia của các nhà phân phối, đại lý trong và ngoài nước.



Đêm tiệc nhằm tri ân hệ thống khách hàng và đối tác đã luôn tin tưởng, góp phần mang doanh thu lớn về cho công ty trong suốt chặng hành trình của thương hiệu trong một năm qua.Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của các tên tuổi lớn như Diễn viên Nhan Phúc Vinh, ca sĩ Đông Nhi, Karik, Hồ Quang Hiếu.

Vẻ đẹp rạng rỡ của nữ CEO trẻ tuổi trên xe Limousine siêu sang chảnh - ảnh: Kan Kieu

Bên cạnh lời chia sẻ đầy tâm huyết của CEO và các tiết mục biểu diễn hoành tráng của thì màn trao giải vinh danh là phần được trông đợi nhất. Và năm nay đã có 6 gương mặt xuất sắc được Hoa hậu Doanh nhân Cao Thị Thùy Dung và diễn viên Nhan Phúc Vinh trao giải Top Diamond Of Sales 2022 với tiền thưởng tương ứng với doanh số đạt được cùng 1 chuyến du lịch trị giá 16.000.000.

Không chỉ thế, đêm Top White Best Awards Of The Year 2022 còn gọi tên top 3 nhà phân phối đạt doanh số cao nhất gồm chị Nguyễn Thị Mỹ Diện; chị Vũ Thị Kim Linh và cuối cùng là chị Kathy Ho.

CEO Cao Thị Thùy Dung xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện.

Với chiếc đầm dạ hội màu hồng càng tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ của nữ CEO - ảnh: Kan Kieu.

Trải qua 2 năm Covid-19, Hoa hậu Doanh nhân Cao Thị Thùy Dung cho biết trong khi hàng loạt doanh nghiệp điêu đứng, giữa những khó khăn, thách thức Top While vẫn đứng vững và mở ra nhiều cơ hội phát triển và hợp tác mới cho tương lai. Ở thời điểm thị trường gặp vô vàn biến động, nữ doanh nhân rất biết ơn sự cố gắng của nhà phân phối và đại lý, họ đã không vì sự khó khăn trước mắt mà bỏ cuộc, đó cũng là minh chứng khẳng định sự thành công của một thương hiệu uy tín, chất lượng trong lòng khách hàng.

Tại sự kiện đặc biệt lần này, ngoài việc vinh danh và tặng thưởng xứng đáng cho các nhà phân phối đạt doanh số cao nhất, Hoa hậu doanh nhân cũng hy vọng mỗi thành viên của Top White không ngừng nỗ lực, chinh phục từng cột mốc doanh thu cao hơn nữa qua từng giai đoạn phát triển mang đến cho khách hàng sự hài lòng vượt bậc, doanh nghiệp sẵn sàng bứt phá.

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của nữ CEO - ảnh: Kan Kieu

CEO Thùy Dung luôn nổi bật dù ở cương vị nào.

Vốn là người đẹp có tiếng trong ngành mỹ phẩm, CEO Top White luôn chỉn chu trong mỗi lần xuất hiện trước truyền thông với nhan sắc cùng thần thái đáng ngưỡng mộ. CEO Thùy Dung luôn tâm niệm rằng người phụ nữ nào cũng muốn bản thân trở nên thu hút, tự tin hơn và nhận được sự trân trọng của người đối diện.

Điều đó đã khiến nữ doanh nhân không ngừng đầu tư chất lượng, tung ra thị trường nhiều dòng sản phẩm mới của Top White đem đến nhan sắc, sự tự tin và thành công cho hàng triệu phụ nữ khắp trong và ngoài nước.

Công ty Happy Secret – Thương hiệu mỹ phẩm Top White chuyên sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm ngăn ngừa nám, mụn, dưỡng trắng da, làm đẹp dáng, sản phẩm makeup cao cấp giúp phái đẹp tự tin hơn với vẻ ngoài của mình.

