CDC Hà Nội có mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á không?

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho hay, ngày 19/12/2021, qua các phương tiện thông tin đại chúng, Sở Y tế Hà Nội được biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19.



Năm 2021, CDC không mua bộ kit test xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á

"Về nội dung này, Sở Y tế có thông tin như sau: Năm 2021, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) không mua bộ kit test xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.

Trong năm 2020, CDC Hà Nội được nhận một số bộ kit test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất từ các nhà tài trợ thông qua Mặt trận tổ quốc Thành phố.Sở Y tế Hà Nội cũng đã có văn bản gửi các đơn vị trong ngành để rà soát, báo cáo, tổng hợp việc mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch.", báo cáo cho biết.

Kít xét nghiệm Covid-19 của công ty CP Công nghệ Việt Á

Trước đó, ngày 18/12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố, Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đối với bị can Phạm Duy Tuyến (Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương – CDC Hải Dương) cùng 6 đồng phạm trong vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng " xảy ra tại CDC Hải Dương. Lệnh bắt bị can để tạm giam có thời hạn 4 tháng.

Các bị can gồm: Phạm Duy Tuyến (sinh năm 1965, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương – CDC Hải Dương);

Hồ Thị Thanh Thảo (sinh năm 1984, Thủ quỹ Công ty cổ phần công nghệ Việt Á – Công ty Việt Á, Cửa hàng Trưởng Cửa hàng Âu Lạc).

Phan Quốc Việt (sinh năm 1980, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á).

Phan Tôn Noel Thảo (sinh năm 1990, Trợ lý Tài chính Công ty Việt Á), Vũ Đình Hiệp (sinh năm 1986, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á).

Trần Thị Hồng (sinh năm 1995, nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á).

Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1985, nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 222 - Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trong vụ án này, thông tin ban đầu xác định, Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Trong một diễn biến liên quam, trước đó, ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương (Hà Nội, TPHCM, Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An) và triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng liên quan.

Bên cạnh đó, C03 đã phong tỏa nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các đối tượng thuộc Công ty Việt Á có trị giá trên 320 tỷ đồng, 100.000 USD, đồng thời tiến hành kê biên 20 bất động sản của các đối tượng tại nhiều địa phương. C03 cũng đã kê biên 8 bất động sản của ông Phạm Duy Tuyến... Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân, đơn vị liên quan.





https://afamily.vn/cdc-ha-noi-co-mua-kit-test-covid-19-cua-cong-ty-viet-a-khong-2021122015194996.chn