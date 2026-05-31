CCTV vụ nam ca sĩ gen Z chở bạn gái tông tài xế đang đứng chờ khách, bỏ trốn thì bị người dân đuổi theo đập vỡ cửa kính

Vụ việc nam ca sĩ đình đám Đài Loan (Trung Quốc) Khưu Quân lái xe tông chết tài xế đang đứng bên đường đã chiếm sóng truyền thông - mạng xã hội châu Á trong hơn 1 năm qua. Ở diễn biến mới nhất, nam ca sĩ “lắm tài nhiều tật” lại vừa đón nhận thêm 1 tin “sét đánh ngang tai”.

Cụ thể trong sáng 30/5, tòa án vừa quyết định ban hành lệnh cấm xuất cảnh đối với Khưu Quân trong vòng 8 tháng. Lệnh cấm có hiệu lực bắt đầu từ ngày 26/5 mới đây. Nguyên nhân khiến tòa án áp dụng biện pháp mạnh như vậy là do Khưu Quân từng có tiền án lái xe say rượu, lần này lại tiếp tục vi phạm và thậm chí còn gây chết người, tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và có nguy cơ đối tượng sẽ bỏ trốn.

Trước đó, tờ China Times cho hay, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có liên quan tới Khưu Quân, đồng thời cung cấp đoạn CCTV gây rúng động dư luận. Vào hôm xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng, Khưu Quân và bạn gái đã dùng bữa tại 1 quán ăn, đến 4 giờ sáng mới rời đi. Sau đó, nam ca sĩ sinh năm 1999 đã lái xe trong tình trạng say xỉn để đưa bạn gái về nhà.

Khi đi qua 1 quán KTV, chiếc xe của Khưu Quân đã tông thẳng vào 2 tài xế taxi (ông Lý - ông Trần) đang đứng chờ khách ở bên đường. Ngay sau cú đâm định mệnh, nam ngôi sao gen Z đã tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, các nhân chứng đã đuổi theo chiếc xe của Khưu Quân rồi liên tục đập vào cửa kính xe và hét lớn “ Đâm trúng người rồi kìa! Xuống xe đi” còn đập vỡ của kính ô tô. Tuy nhiên, Khưu Quân không những không dừng lại mà còn nhấn ga phóng nhanh rời khỏi hiện trường.

CCTV hé lộ hiện trường vụ tai nạn thương tâm do Khưu Quân gây ra. Ảnh: Ettoday

Xe của nam ca sĩ gen Z bị đập vỡ cửa kính. Ảnh: Koreaboo

Nam ca sĩ đình đám vừa bị cấm xuất cảnh trong vòng 8 tháng sau khi gây ra bê bối động trời. Ảnh: X

Sau vụ tai nạn kinh hoàng, ông Lý do vết thương quá nặng nên đã tử vong, còn ông Trần bị trầy xước và bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể. Vài ngày sau vụ việc thảm khốc, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) có triệu tập Khưu Quân để lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, nam ca sĩ phủ nhận tông chết người và hồn nhiên cho biết “tôi tưởng mình chỉ đâm vào đá”. Lời phát biểu này của nam ngôi sao gen Z đã khiến công chúng vô cùng phẫn nộ và lên án dữ dội.

Không chỉ vậy, Khưu Quân còn dính cáo buộc cố tình tìm cách tiêu hủy bằng chứng phạm tội qua việc đem chiếc xe gây tai nạn đi sửa và giấu thẻ nhớ camera hành trình. Càng đáng lên án hơn khi nam ca sĩ tỏ ra không hề hối hận, vẫn thản nhiên đi biển diễn, thực hiện lịch trình cá nhân như không hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn hồn nhiên đăng bài chúc mừng năm mới lên trang cá nhân sau khi tông chết người.

Tại tòa, ban đầu Khưu Quân tìm lời lẽ để đùn đẩy trách nhiệm, mãi đến khi bằng chứng được đưa ra đầy đủ và xác thực thì anh mới cúi đầu nhận tội.

Hồi tháng 4, tòa án đã tuyên phạt Khưu Quân 10 năm tù vì các tội danh bao gồm lái xe trong tình trạng không bảo đảm an toàn gây chết người và bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn. Tới nay, anh đã bị cấm xuất cảnh khỏi Đài Loan (Trung Quốc) trong vòng 8 tháng. Được biết, nam nghệ sĩ vẫn có thể kháng cáo.

Khưu Quân bị tuyên phạt 10 năm tù trong phiên tòa cách đây không lâu. Ảnh: X

Khưu Quân sinh năm 1999, là ca sĩ nổi tiếng thế hệ mới ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Năm 2022, anh gia nhập Sony Music Taiwan và phát hành album đầu tay mang tên Tình Ca Thủ sau đó 2 năm. Ca khúc Yêu Hay Không Yêu Tôi do nam nghệ sĩ trình bày từng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng trực tuyến ở Đài Loan (Trung Quốc) và đạt lượt xem cao vút trên YouTube.