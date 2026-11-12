'Cậu Tuấn Cửa Ông' cố cãi với công an mình 'không có số' đi tù Hoàng Dương - Quốc Nam, 14:04 12/11/2026 Chia sẻ Khai tại Cơ quan Công an, 'Cậu Tuấn Cửa Ông" cố cãi rằng mình không 'có số' đi tù và cho rằng trên mạng xã hội là vui, ai thích nói gì thì nói. Bắt tạm giam 'cậu Tuấn Cửa Ông', thu 10 súng tự chế ‘Cậu Tuấn Cửa Ông’, từ thợ lò đến người hành nghề bói toán đình đám mạng xã hội Theo Tiền Phong Copy link 12/11/2026 12:04 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/cau-tuan-cua-ong-co-cai-voi-cong-an-minh-khong-co-so-di-tu-post1893683.tpo Lời khai của nam thanh niên sát hại cô gái SN 2002, chôn xác phi tang ở TP.HCM Chia sẻ tin nóng mỗi ngày cậu tuấn cửa ông