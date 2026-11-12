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'Cậu Tuấn Cửa Ông' cố cãi với công an mình 'không có số' đi tù

Hoàng Dương - Quốc Nam,
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Khai tại Cơ quan Công an, 'Cậu Tuấn Cửa Ông" cố cãi rằng mình không 'có số' đi tù và cho rằng trên mạng xã hội là vui, ai thích nói gì thì nói.


Theo Tiền Phong Copy link 12/11/2026 12:04 (GMT +7)
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