Ngày 27/8, tờ Daily Mail đưa tin Rúben Dias - trung vệ sinh năm 1997, thi đấu cho câu lạc bộ Manchester City tại Premier League và đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha - đã "toang" với bạn gái Maya Jama. Mối quan hệ của Rúben Dias và nữ MC truyền hình nổi tiếng của nước Anh chính thức khép lại vào khoảng tháng 5 năm nay. Nguyên nhân tan vỡ được tiết lộ là do cặp đôi quá bận rộn. Maya Jama chuẩn bị bước vào giai đoạn làm việc và ghi hình với lịch trình dày đặc, trong khi Rúben Dias cũng cần tập trung cho kế hoạch thi đấu sắp tới. Sau khi chia tay, cả hai đã xóa sạch những hình ảnh và dấu vết liên quan đến đối phương trên mạng xã hội.

3 tháng sau khi kết thúc với Maya Jama, Rúben Dias được cho biết đã tìm được bạn gái mới. Mỹ nhân đang vướng tin đồn hẹn hò với anh là Valentina Best, người mẫu Đức 28 tuổi. Cư dân mạng phát hiện 1 loạt video và hình ảnh Valentina Best đăng tải trên trang cá nhân trùng khớp với không gian căn biệt thự trị giá 4 triệu bảng Anh (142 tỷ đồng) của Rúben Dias tại Cheshire. Không chỉ vậy, Valentina còn đăng ảnh một ly cà phê được mua tại khu vực Alderley Edge, Cheshire - khu vực có căn biệt thự của Rúben Dias. Chi tiết này càng khiến tin đồn tình ái của cặp đôi càng thêm rầm rộ.

Rúben Dias và bạn gái MC đã chia tay. Ảnh: BACKGRID

3 tháng sau khi chia tay với Maya Jama, trung vệ CLB Manchester City đã có tình mới. Anh được cho là đang qua lại với người mẫu Valentina Best. Ảnh: Instagram.

Đáng nói, căn biệt thự tại Cheshire từng là tổ ấm chung của Rúben Dias và bạn gái cũ Maya Jama. Nữ MC nước Anh chuyển vào sống cùng Rúben Dias hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, trong thời gian chung sống, cặp đôi từng gặp phải sự cố không may. Khi Dias cùng Manchester City sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu với Galatasaray, còn Maya Jama đang ở Nam Phi ghi hình phiên bản toàn sao của Love Island, căn biệt thự đã bị trộm đột nhập. Kẻ gian đã lấy đi nhiều tài sản giá trị, bao gồm quần áo hàng hiệu, trang sức và các thiết bị điện tử, gây thiệt hại lên tới hàng nghìn bảng Anh. Chỉ vài tháng sau vụ trộm, mối quan hệ của Dias với Maya Jama tan vỡ sau khoảng 18 tháng hẹn hò. Sau khi Maya Jama rời đi, Rúben Dias liền đón Valentina Best đến chung sống.

Theo tờ The Sun, Valentina Best sở hữu khoảng 160.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Cô từng vướng tin đồn hẹn hò, có mối quan hệ mập mờ với Dias từ năm 2024. Lần này, việc Valentina tiếp tục đăng tải những hình ảnh được cho là chụp bên trong nhà của cầu thủ Man City càng khiến công chúng đặt dấu hỏi về mối quan hệ của cả hai. Daily Mail đã liên hệ với đại diện của cả Rúben Dias và Valentina Best để hỏi về tin đồn tình ái, nhưng họ chưa phản hồi.

Valentina Best có mối quan hệ mập mờ với Rúben Dias từ năm 2024. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Daily Mail