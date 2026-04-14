Cầu thủ nổi tiếng bị tố nhắn tin "gạ gẫm" bạn gái cũ ngay trong ngày cầu hôn vị hôn thê xinh đẹp

Cụ thể, hôm 26/2/2025, nàng WAG Laila Thompson-Wainer - bạn gái của cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng Tez Johnson đã đăng tải video TikTok dài gần 5 phút kể lại toàn bộ câu chuyện bị "cắm sừng", nhận về sự cảm thông của hơn 200.000 người theo dõi. Theo chia sẻ, cầu thủ Johnson bị cáo buộc đã phản bội cô ngay trong chính ngày cầu hôn, diễn ra vào 21/2/2025.

Theo lời Thompson-Wainer, hôm đó Johnson đã chuẩn bị một lịch trình cực kỳ lãng mạn cho vị hôn thê: đưa cô đi tham quan vườn thú bò sát, cầu hôn, chụp ảnh ở bãi biển và kết thúc bằng bữa tối sushi. Mọi thứ tưởng chừng hoàn hảo cho đến khi cô phát hiện sự thật phía sau.

Cô cho biết, ngay trước khi bắt đầu buổi hẹn, Johnson đã nhắn tin mang tính nhạy cảm cho bạn gái cũ. Không dừng lại ở đó, sau khi kết thúc ngày đính hôn, anh tiếp tục liên hệ người này để sắp xếp gặp mặt.

“Có một lý do nào đó khiến bạn ngoại tình cả buổi sáng lẫn buổi tối trong ngày cầu hôn. Đó là điều tôi sẽ không bao giờ hiểu nổi”, Thompson-Wainer bức xúc.

Laila Thompson-Wainer cáo buộc Tez Johnson đã lừa dối cô vào ngày hai người đính hôn (Ảnh: IGNV)

Trong video, Thompson-Wainer không giấu nổi sự tổn thương khi gọi hành động của Johnson là “không thể tưởng tượng được”, thậm chí cho rằng anh có dấu hiệu của một người “rối loạn nhân cách chống xã hội”.

Cô cũng chia sẻ rằng bản thân từng cố gắng tìm lý do để lý giải hành vi này, nhưng cuối cùng đã từ bỏ: “Tôi nghĩ đơn giản là anh ta quá tệ. Và đó là tất cả".

Dù trải qua cú sốc lớn, Thompson-Wainer cho biết cô quyết định công khai câu chuyện không phải để công kích, mà để tạo ra một không gian chia sẻ cho những phụ nữ có hoàn cảnh tương tự.

“Nếu tôi phải trải qua chuyện này, thì hãy để nó trở thành ‘bản thiết kế’ giúp người khác nhận ra dấu hiệu của một người đàn ông tồi tệ”, cô nói.

Tez Johnson, 23 tuổi, được Tampa Bay Buccaneers lựa chọn ở vòng 7 của NFL Draft 2025. Trong mùa giải tân binh, anh ghi nhận 28 lần bắt bóng, đạt 322 yard và 5 touchdown - một thành tích không quá nổi bật nhưng vẫn đủ để gây chú ý.

Sau đó, phía Johnson không đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc từ vị hôn thê cũ. Tuy nhiên, câu chuyện này đang nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, khiến hình ảnh của nam cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng không nhỏ.