Câu nói khiến bạn có bao nhiêu tiền cũng tiêu sạch

Rất nhiều quyết định mua sắm bắt đầu bằng một suy nghĩ nghe cực kỳ hợp lý: mua thêm bây giờ cho khỏi phải quay lại lần sau. Thêm một món dự phòng, lấy thêm một chai, mua dư một chút để khỏi mất công. Ở thời điểm đó, bạn không nghĩ mình đang tiêu hoang, mà tin rằng mình đang tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức. Nhưng chính suy nghĩ này lại khiến bạn tiêu tiền nhiều hơn một cách rất âm thầm.

Nỗi sợ mất công quay lại khiến bạn mua vượt nhu cầu thực tế. Bạn không mua vì cần ngay, mà vì không muốn phải suy nghĩ, không muốn phải nhớ, không muốn phải đặt thêm một lần nữa. Tiền được chi ra để đổi lấy cảm giác nhẹ đầu, trong khi món đồ thì có thể phải rất lâu sau mới dùng tới, thậm chí là không dùng hết.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Vấn đề là: thời gian bạn “tiết kiệm” được thường không đáng kể bằng số tiền bạn đã trả trước. Mua thêm một món để khỏi quay lại có thể khiến bạn bỏ ra thêm vài chục đến vài trăm nghìn, đổi lại chỉ là vài phút không phải đặt đơn hay ghé cửa hàng. Nếu nhìn kỹ, đây là một thương vụ khá đắt.

Thói quen này càng nguy hiểm khi nó lặp lại. Mỗi lần mua sắm, bạn đều cho phép mình thêm một chút với lý do cho tiện. Những món nhỏ tích tụ dần trong tủ, còn tiền thì rời khỏi ví nhanh hơn bạn nghĩ. Bạn không cảm thấy mình tiêu quá tay, vì mỗi lần chỉ “thêm một chút”, nhưng tổng cộng lại là một khoản không hề nhỏ.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Thực chất, mua để khỏi phải quay lại lần sau là cách bạn trả tiền trước cho một sự tiện lợi chưa chắc sẽ cần. Tiết kiệm không phải là mua cho xong, mua cho đủ, mà là chỉ chi tiền khi giá trị bạn nhận lại lớn hơn số tiền bỏ ra. Nếu không, cái “tiện” hôm nay rất dễ trở thành khoản tiêu thêm mà bạn không hề tính đến.

Không phải mọi sự tiện lợi đều đáng giá. Và không phải lần nào mua thêm cũng giúp bạn tiết kiệm, đôi khi nó chỉ giúp bạn tiêu tiền dễ dàng hơn mà thôi.