Câu nói hớ của một người nổi tiếng trên MXH hé lộ màn dàn dựng câu view, biến con thành công cụ kiếm tiền

Dao Dao (tên thật là Dương Dịch Dao) sinh ngày 30/10/2020 tại một vùng quê bình thường ở Quý Châu, Trung Quốc. Ban đầu, mẹ em chỉ ngẫu hứng quay lại cuộc sống thường ngày của con rồi đăng lên mạng. Thế nhưng đôi má phúng phính cùng tính cách lém lỉnh, tinh ranh của bé đã chạm tới trái tim của đông đảo cư dân mạng. Đặc biệt, video bé ngồi trong chậu giả vờ tắm bất ngờ gây sốt toàn mạng, giúp lượng người theo dõi tăng vọt.

Chưa đầy 4 tuổi, tài khoản của cô bé đã tích lũy được hơn 20 triệu người theo dõi. Một video ăn cơm bình thường đăng lên cũng dễ dàng đạt hơn triệu lượt thích. Cuộc sống của cả gia đình hoàn toàn bước sang trang mới: Đi du lịch được người hâm mộ vây kín, quà tặng chất đầy cả xe hành lý ở khách sạn, riêng tiền cước vận chuyển quà về quê đã tốn tới 1.500 Nhân dân tệ.

Tuy nhiên, sức hút của dòng tiền và lượt tương tác một khi đã nếm được vị ngọt thì rất khó để giữ lại sự hồn nhiên ban đầu. Tài khoản vốn dùng để ghi lại cuộc sống đơn thuần dần biến thành một "dây chuyền sản xuất nội dung" được dàn dựng công phu. Để câu tương tác, tăng độ hot và nhận nhiều hợp đồng quảng cáo hơn, cha mẹ bắt đầu cố tình tạo chủ đề, dựng kịch bản, thậm chí không ngần ngại thương mại hóa sự ngây thơ của con trẻ.

"Lần trước mẹ chưa quay được" - Một câu nói đập tan mọi niềm tin

Sự việc thực sự làm bùng nổ làn sóng phẫn nộ trên mạng diễn ra vào ngày 11/2/2025 trong một video cô bé bị ngã. Trong clip, Dao Dao cùng một bé trai đang tung tăng nhảy múa trên đường thì bé trai đột nhiên thò chân ra làm cô bé ngã nhào. Đứa trẻ đập mạnh xuống nền bê tông và khóc thét tại chỗ. Điều khiến cư dân mạng bất bình hơn cả là tiếng cười của người mẹ phát ra rất rõ ràng trong video.

Khi có người bình luận lo lắng "Như vậy thật sự rất nguy hiểm", câu trả lời của người mẹ đã đẩy vụ việc lên đỉnh điểm không thể cứu vãn: "Vì lần trước Dao Dao bị thế này mẹ chưa kịp quay, nên mẹ bảo bé kia làm nhẹ nhàng thôi, nhưng trẻ con không biết kiểm soát lực chứ không phải do mẹ dạy đâu".

Lời giải thích này chẳng khác nào thừa nhận: Cú ngã này không phải sự cố bất ngờ, mà là một cảnh "quay bù" được dàn xếp ý đồ, chỉ để ghi lại khoảnh khắc đứa trẻ vấp ngã khóc lóc.

Vì lượt tương tác của một video ngắn mà cố tình để đứa trẻ 4-5 tuổi bị vấp ngã đau đớn trên nền bê tông, đây không còn là ghi lại cuộc sống nữa, mà là "sản xuất nội dung" bất chấp. Sau khi vụ việc leo thang, tài khoản đã phải xóa sạch giỏ hàng gắn liên kết, gỡ bỏ video gây tranh cãi. Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương đã phải vào cuộc điều tra, phụ huynh sau đó cũng công khai xin lỗi, nhưng niềm tin một khi đã vỡ thì không thể hàn gắn.

Cú ngã được dàn dựng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ (Ảnh:Sohu)

Tuổi thơ bị bủa vây bởi ống kính và những lệch chuẩn gia tăng

Kể từ thời điểm đó, cư dân mạng nhìn mỗi video trên tài khoản này đều như cầm kính hiển vi soi mói từng chi tiết: Bàn tay nhỏ nhắn đỏ ửng vì lạnh vẫn phải quay đi quay lại nhiều lần; hơn 4 tuổi vẫn chưa đi mẫu giáo... Mỗi chi tiết đều như củng cố cho cùng một kết luận: Tuổi thơ của đứa trẻ này đã bị công cụ hóa hoàn toàn.

Đến tháng 4/2026, một đoạn video hậu trường đã đẩy mâu thuẫn ra ánh sáng. Người mẹ liên tục yêu cầu Dao Dao "đứng yên không được động đậy" để phối hợp ghi hình. Cô bé mới 5 tuổi liền chống hông, nhíu mày đáp lại: "Mẹ mắng con, con không quay nữa đâu". Đây là lần đầu tiên Dao Dao công khai phản kháng lại "com-bo công việc". Cô bé có thể chưa hiểu KPI là gì, nhưng em nhận ra chiếc điện thoại của mẹ đang làm mình khó chịu.

Trái ắp hơn nữa là vào dịp nghỉ lễ 1/5, người mẹ thậm chí còn để con gái 5 tuổi quay một đoạn video đáp trả "anti-fan". Trước ống kính, cô bé nói bằng giọng nũng nịu: "Ai còn nói hươu nói vượn nữa là cho một đấm đấy". Áp lực dư luận mà người lớn không gánh nổi, rốt cuộc lại đẩy một đứa trẻ 5 tuổi ra làm lá chắn.

Trong bức ảnh chụp thực tế khi Dao Dao tham gia một sự kiện vào tháng 9/2025, cư dân mạng dễ dàng nhận ra điểm bất thường: Đứa trẻ mới 5 tuổi đã gầy đi trông thấy, dưới mắt lộ rõ bọng mắt và quầng thâm, toàn thân thể hiện rõ sự mệt mỏi. Lứa tuổi lẽ ra phải được chạy nhảy vui chơi ngoài công viên thì lại bị ép thành một "người lao động" không có ngày nghỉ.

Cái giá phải trả khi biến con thành công cụ kiếm tiền

Kết quả từ những đợt bình chọn của cộng đồng mạng thể hiện rất rõ ràng. Sau hàng loạt tranh cãi dàn dựng, tài khoản này đã mất gần 1,2 triệu người theo dõi trong một năm. Tính đến tháng 6/2026, lượng fan đã giảm xuống còn 19,55 triệu, riêng 30 ngày gần nhất giảm thêm 143.000 người. Phần bình luận buộc phải chuyển sang chế độ chỉ người theo dõi lẫn nhau mới được phản hồi, giỏ hàng bán hàng bị xóa trống.

Đến ngày 11/5/2026, Công ty TNHH Truyền thông Dịch Phong Quý Châu do người cha nắm giữ 100% cổ phần đã hoàn tất thủ tục giải thể. "Đứa con gái ảo" từng được toàn mạng săn đón đang dần bị cả dòng vốn lẫn lượt truy cập lãng quên.

Người mẹ từng lên tiếng thanh minh: "Nếu tôi thực sự vì tiền mà không hề ngó ngàng đến thể xác và tinh thần của con, chắc chắn tôi đã kiếm được gấp 10 lần hiện tại". Lời nói nghe có vẻ cứng cỏi, nhưng cư dân mạng hoàn toàn không chấp nhận. Bởi vì những gì công chúng nhìn thấy thì ngược lại: Không phải là "không ngó ngàng", mà việc "chỉ chăm chăm kiếm tiền" bản thân nó đã là hành vi hủy hoại đứa trẻ.

Câu chuyện của Dao Dao không phải là trường hợp duy nhất. Báo chí Trung Quốc từng điều tra và chỉ ra rằng, hiện nay có không ít tổ chức chuyên đào tạo phụ huynh cách hướng dẫn trẻ em diễn xuất, cách tạo xung đột để leo lên top tìm kiếm. Giá trị thương mại của một video hot có thể lên tới hàng trăm nghìn Nhân dân tệ. Món lợi quá lớn đặt ngay trước mắt khiến nhiều bậc cha mẹ sớm quên mất mục đích ban đầu khi cầm máy quay chụp lại khoảnh khắc của con.

Nhiều tiền để làm gì? Dao Dao dùng sự đáng yêu của mình để kiếm cho gia đình số tiền mà người bình thường mấy đời không kiếm nổi. Nhưng cái giá cô bé phải trả lại là một tuổi thơ không kịch bản, không ống kính và không KPI. Khi đứa trẻ này lớn lên, mở lại những "nhật ký trưởng thành" được dàn dựng công phu ấy, cô bé sẽ định nghĩa cha mẹ mình thế nào? Và sẽ định nghĩa bản thân ra sao?

Suy cho cùng, đứa trẻ vẫn phải gánh chịu hậu quả từ sự nông nổi của người lớn. Lượng truy cập như thủy triều, khi dâng lên có thể đưa người ta lên mây xanh, nhưng khi rút đi thì chẳng còn lại gì. Thứ duy nhất còn sót lại cho đứa trẻ chỉ là một tuổi thơ đong đầy bởi ống kính cùng kịch bản - một tuổi thơ mãi mãi không thể quay trở lại.

(Nguồn: Sohu)