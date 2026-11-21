Sáng 19/11, kỳ thi tuyển sinh đại học Hàn Quốc (Suneung) năm 2027 chính thức diễn ra. Bài thi tiếng Anh gồm 45 câu, làm trong 70 phút, bao gồm phần nghe và phần đọc hiểu. Năm ngoái, môn này khó đến mức chỉ 3,11% thí sinh đạt hạng 1, tỷ lệ thấp nhất kể từ khi môn tiếng Anh chuyển sang chấm theo thang điểm tuyệt đối. Khi đó, dư luận Hàn Quốc gọi đề là "tiếng Anh lửa".

Năm nay, giáo viên thuộc nhóm phân tích đề của kênh giáo dục EBS nhận định đề dễ hơn năm ngoái nhưng khó hơn đề thi thử tháng 9. Ban ra đề đã bỏ bớt những đoạn văn quá trừu tượng, chọn nhiều chủ đề quen thuộc với học sinh. Dù vậy, đề vẫn có 4 câu được xếp vào nhóm phân loại là câu 21, 33, 34 và 39. Trong đó, câu 34 với dạng bài điền vào chỗ trống được đánh giá là thử thách lớn với thí sinh, bởi đoạn văn bàn về hội họa nhưng lại mượn khái niệm của âm nhạc.

Theo đó, nội dung câu 34 là một đoạn văn nói về việc các họa sĩ hiện đại như Picasso, Braque hay Juan Gris đưa khái niệm "nhịp điệu" vốn của âm nhạc vào hội họa. Thí sinh phải hiểu sự khác nhau giữa "bố cục" trong tranh và "nhịp điệu" trong nhạc, từ đó tìm ra điều kiện để một bức tranh trở thành nhịp điệu. Câu hỏi này được tính 3 điểm, mức điểm cao nhất của một câu trong đề.

Câu 34 trong đề tiếng Anh kỳ thi đại học Hàn Quốc năm 2027 (Ảnh chụp màn hình)

Nguyên văn đề bài:

When painters turn to the essentially musical notion of rhythm in order to define what they consider one of the necessary elements of their own art, it is a sure sign that this art itself is trying to overstep its natural limits. Nor are painters themselves unaware of the fact. The arts of space, from architecture to sculpture and painting, have always included among their fundamental notions that of composition. To compose is to arrange the parts of a picture in such a way that the proportions between their respective sizes, shapes, colors, and degrees of luminosity are pleasing to perceive. The reason modern painters, especially since the time of Picasso, Braque, and Juan Gris, have added the notion of rhythm to that of composition is not mysterious. For, indeed, rhythm implies composition, but it adds to it a regularly reoccurring pattern in the duration of sounds. This is to say that, as soon as pictorial composition in space assumes the form of __________, composition becomes for us a rhythm.

1. delicate signs that represent diverse elements of paintings

2. distributions of various shapes and colors on an artist's canvas

3. patterns of lines and colors successively perceived in time

4. harmonious arrangements of lights and shades in a skillful way

5. pairings of repetitive ideas in spatial and temporal arts

Tạm dịch

Khi các họa sĩ tìm đến khái niệm nhịp điệu, vốn thuộc về âm nhạc, để định nghĩa một trong những yếu tố cần thiết của nghệ thuật mình, đó là dấu hiệu chắc chắn cho thấy chính môn nghệ thuật này đang cố vượt qua giới hạn tự nhiên của nó. Bản thân các họa sĩ cũng không phải không nhận ra điều đó. Các môn nghệ thuật không gian, từ kiến trúc đến điêu khắc và hội họa, luôn coi bố cục là một trong những khái niệm nền tảng. Tạo bố cục nghĩa là sắp xếp các phần của bức tranh sao cho tỷ lệ giữa kích thước, hình dạng, màu sắc và độ sáng của chúng tạo cảm giác dễ chịu khi nhìn. Lý do các họa sĩ hiện đại, đặc biệt từ thời Picasso, Braque và Juan Gris, thêm khái niệm nhịp điệu vào bố cục không có gì bí ẩn. Bởi nhịp điệu vốn đã bao hàm bố cục, nhưng nó còn thêm vào đó một khuôn mẫu lặp lại đều đặn theo độ dài của âm thanh. Nói cách khác, ngay khi bố cục tranh trong không gian mang hình thức __________, bố cục ấy trở thành nhịp điệu đối với chúng ta.

1. những dấu hiệu tinh tế đại diện cho các yếu tố đa dạng của bức tranh

2. sự phân bố các hình khối và màu sắc khác nhau trên tấm toan của họa sĩ

3. những khuôn mẫu đường nét và màu sắc được cảm nhận lần lượt theo thời gian

4. sự sắp xếp hài hòa giữa sáng và tối một cách khéo léo

5. sự kết hợp những ý tưởng lặp lại trong nghệ thuật không gian và thời gian

Đề năm nay được nhận định dễ hơn năm ngoái nhưng vẫn có những câu phân loại khiến thí sinh mất nhiều thời gian (Ảnh: MBC News)

Theo đáp án chính thức được công bố, câu trả lời chính xác là lựa chọn 3. patterns of lines and colors successively perceived in time.

Theo đó, mấu chốt để giải câu hỏi này nằm ở câu gần cuối. Nhịp điệu khác bố cục ở chỗ nó có thêm yếu tố lặp lại theo thời gian, giống như âm thanh diễn ra lần lượt. Vì vậy, một bức tranh chỉ trở thành nhịp điệu khi người xem cảm nhận đường nét, màu sắc theo trình tự, lần lượt theo thời gian. Đáp án 3 có đủ hai ý "khuôn mẫu" và "lần lượt theo thời gian".

Các đáp án còn lại đều là bẫy. Đáp án 2 và 4 chỉ mô tả bố cục thông thường, tức cách sắp xếp hình khối, màu sắc hay sáng tối, mà thiếu yếu tố thời gian. Đáp án 5 có chữ "lặp lại" và "thời gian" nên dễ gây nhầm, nhưng lại nói về "ý tưởng" chứ không phải đường nét, màu sắc, đồng thời gộp cả nghệ thuật không gian lẫn thời gian, không đúng ý đoạn văn.

Một số từ vựng hay ho

Overstep (động từ) nghĩa là vượt quá, vượt qua giới hạn. Ví dụ, "He overstepped his authority" nghĩa là anh ta đã vượt quá quyền hạn của mình.

Composition (danh từ) nghĩa là bố cục, cách sắp xếp các thành phần, ngoài ra còn có nghĩa là tác phẩm hoặc bài luận. Ví dụ, "The composition of the photo is simple but striking" nghĩa là bố cục bức ảnh đơn giản nhưng ấn tượng.

Luminosity (danh từ) nghĩa là độ sáng, độ chói. Ví dụ, "The painter played with the luminosity of the sky" nghĩa là họa sĩ biến tấu độ sáng của bầu trời.

Successively (trạng từ) nghĩa là lần lượt, kế tiếp nhau. Ví dụ, "The lights turned on successively" nghĩa là những ngọn đèn lần lượt bật sáng.

Suneung được xem là kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh Hàn Quốc. Vào ngày thi, nhiều cơ quan và doanh nghiệp lùi giờ làm để tránh tắc đường cho sĩ tử. Riêng trong khoảng hơn 30 phút thi nghe tiếng Anh, máy bay trên cả nước còn phải tạm dừng cất hạ cánh để giữ yên lặng cho thí sinh.

Chính vì áp lực lớn như vậy, đề tiếng Anh Suneung năm nào cũng được chú ý. Không ít câu hỏi như câu 34 năm nay khiến nhiều người phải đọc đi đọc lại, kể cả những người đã quen với tiếng Anh.