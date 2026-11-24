Mới đây trên Douban - Một diễn đàn tại Trung Quốc, một cô gái 26 tuổi đã chia sẻ băn khoăn lớn nhất của mình ở thời điểm hiện tại: Chiếc túi hiệu có giá 10.000 NDT (38, 6 triệu đồng). Cô cho biết mức lương hiện tại của bản thân khoảng 15.000 NDT/tháng (khoảng 57,9 triệu đồng) và đang phân vân có nên tự thưởng cho mình chiếc túi hiệu đầu tiên sau 2 năm đi làm hay tiếp tục tiết kiệm.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi.

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Một trong những ý kiến nhận được nhiều lượt đồng tình nhất là lời khuyên cô gái nên tiếp tục tiết kiệm. Người này cho rằng sức hút của những chiếc túi hàng hiệu đã không còn như trước, các thương hiệu cũng ít tạo ra những mẫu túi thực sự nổi bật. Vì vậy, thay vì chi một khoản tiền lớn cho túi xách, giữ lại tiền tiết kiệm có thể là lựa chọn hợp lý hơn.

Một số người khác cũng đứng về phía quan điểm này nhưng đưa ra những lý do thực tế hơn. Một tài khoản cho rằng túi xách chỉ là một phần trong tổng thể trang phục. Nếu chỉ sở hữu một chiếc túi đắt tiền nhưng không có nhiều dịp sử dụng hoặc không biết cách phối đồ, người mua có thể nhanh chóng cảm thấy món đồ này không còn đặc biệt.

Một ý kiến khác nhận xét rằng nếu cô gái vốn không quá chú trọng vẻ ngoài hay phong cách ăn mặc, giá trị tinh thần mà chiếc túi hiệu mang lại có thể không tương xứng với số tiền bỏ ra. Thay vì mua hàng hiệu chỉ vì muốn sở hữu một món đồ đắt đỏ, cô nên cân nhắc những thứ có thể cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Đáng chú ý, một tài khoản chia sẻ rằng bản thân từng mua rất nhiều túi hiệu khi còn trẻ, thậm chí có những chiếc mua chỉ vì cảm giác nếu không mua thì sẽ bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, theo thời gian, người này gần như không còn muốn sử dụng chúng. Từ trải nghiệm đó, họ khuyên chủ bài đăng nên thử thuê chiếc túi mình thích trong vài ngày trước khi quyết định mua. Việc trực tiếp sử dụng sẽ giúp cô biết liệu món đồ có thực sự phù hợp với bản thân hay chỉ là cảm giác yêu thích nhất thời khi nhìn thấy trên mạng.

Ngược lại, không ít người cho rằng cô gái hoàn toàn có thể mua chiếc túi nếu khoản chi này không ảnh hưởng đến sinh hoạt và kế hoạch tài chính. Một tài khoản chia sẻ rằng nếu món đồ đã được yêu thích suốt 2 năm, việc mua nó cũng không phải quyết định quá bốc đồng. Đôi khi, chỉ khi thực sự sở hữu một món đồ, người ta mới biết nó có đáng giá hay không và thôi đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó.

Một người khác kể rằng bản thân từng mua chiếc túi hàng hiệu đầu tiên sau khi nhận được khoản thưởng cuối năm. Dù sau này nhận ra mình không có nhiều dịp sử dụng, người này vẫn cho rằng trải nghiệm sở hữu món đồ yêu thích là điều đáng thử. Tuy nhiên, cũng cần cân nhắc tần suất sử dụng thực tế thay vì chỉ mua vì cảm giác muốn có.

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Một tài khoản khác cũng khẳng định việc mua sắm không nhất thiết phải mang lại giá trị sử dụng tuyệt đối. Những món đồ như túi xách, phụ kiện hay máy ảnh đôi khi đem đến niềm vui và cảm giác hài lòng về tinh thần. Nếu khoản tiền đó không khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn, việc dành một phần thu nhập để tận hưởng thành quả lao động cũng không có gì đáng trách.

Trước những ý kiến và lời khuyên của cộng đồng mạng, chủ bài đăng cho biết nhiều khả năng cô sẽ không mua túi mà tiếp tục tiết kiệm. Cô cho rằng có thể đến khi đạt được một cột mốc tài chính mới, bản thân lại có những mục tiêu khác và không còn quá mong muốn sở hữu chiếc túi này nữa.

Câu chuyện khép lại nhưng vẫn để lại một vấn đề đáng suy ngẫm: Với những người trẻ đã có thu nhập ổn định, đâu là ranh giới giữa việc biết tận hưởng thành quả lao động và duy trì thói quen tích lũy tài chính? Một món đồ đắt tiền không nhất thiết là khoản chi sai lầm, nhưng việc mua sắm cũng cần xuất phát từ nhu cầu và khả năng thực tế, thay vì áp lực phải sở hữu một thứ gì đó để chứng minh thành công.

(Nguồn: Douban)