Câu hỏi khiến ca sĩ Đinh Mạnh Ninh dừng chân tại Ai Là Triệu Phú

Trong số phát sóng đặc biệt ngày 1/5/2018, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh cùng cố NSND Hoàng Dũng là hai khách mời xuất hiện trên ghế nóng Ai Là Triệu Phú. Nếu NSND Hoàng Dũng giành được 40 triệu đồng thì nam ca sĩ Đinh Mạnh Ninh cũng có màn thể hiện đáng chú ý khi vượt qua 11 câu hỏi liên tiếp.

Ở những câu hỏi đầu tiên, Đinh Mạnh Ninh khá thuận lợi khi lần lượt đưa ra đáp án chính xác. Đến câu số 8, nam ca sĩ bắt đầu gặp khó khăn và phải sử dụng quyền trợ giúp 50:50 để thu hẹp lựa chọn. Sang câu số 9, anh tiếp tục nhờ đến sự hỗ trợ của người thân qua điện thoại. Người được Đinh Mạnh Ninh gọi điện là Đoàn Kỳ Thanh.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh tại Ai Là Triệu Phú

Ở câu số 10 trị giá 22 triệu đồng, nam ca sĩ sử dụng quyền trợ giúp hỏi tổ tư vấn tại trường quay với câu hỏi về địa điểm có cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Cả ba thành viên tổ tư vấn đều lựa chọn đáp án A - Hải Phòng, giúp anh vượt qua thử thách.

Đến câu số 11, Đinh Mạnh Ninh tiếp tục sử dụng quyền trợ giúp cuối cùng là hỏi ý kiến khán giả trường quay. Câu hỏi yêu cầu xác định họa sĩ sáng tác những tác phẩm như “Chơi ô ăn quan”, “Rửa rau cầu ao”, “Lên đồng”. Kết quả bình chọn nghiêng về phương án D. Nguyễn Phan Chánh với 62% số phiếu. Tin tưởng vào lựa chọn của khán giả, nam ca sĩ đưa ra đáp án và tiếp tục giành chiến thắng, nâng số tiền thưởng lên 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, thử thách tiếp theo mới thực sự khiến Đinh Mạnh Ninh phải cân nhắc. Ở câu hỏi số 12 trị giá 40 triệu đồng, chương trình đưa ra câu hỏi: “King's Day hay Lễ hội nhà vua là lễ hội lớn vào tháng Tư hàng năm của nước nào?”

Bốn phương án được đưa ra gồm: A. Đan Mạch; B. Hà Lan; C. Anh; D. Bỉ.

Trước câu hỏi có giá trị 40 triệu đồng, nam ca sĩ quyết định dừng cuộc chơi thay vì mạo hiểm lựa chọn đáp án

Đây là câu hỏi về một lễ hội ở châu Âu, đòi hỏi người chơi phải có kiến thức về văn hóa và phong tục của các quốc gia. Sau khi đã sử dụng cả bốn quyền trợ giúp, Đinh Mạnh Ninh không còn phương án hỗ trợ nào để tham khảo. Trước câu hỏi có giá trị 40 triệu đồng, nam ca sĩ quyết định dừng cuộc chơi thay vì mạo hiểm lựa chọn đáp án.

Đáp án chính xác của câu hỏi là B. Hà Lan. King's Day, hay Ngày của Nhà vua, là ngày lễ quốc gia tại Hà Lan, được tổ chức vào ngày 27/4 hằng năm để kỷ niệm ngày sinh của Nhà vua Willem-Alexander.

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