Câu hỏi giao thông làm khó cả 4 "vị thần" Chung kết Olympia 2017, đến nay nhiều người vẫn trả lời sai

Gần 10 năm trôi qua, trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17 vẫn được khán giả nhắc đến là "trận chiến của 4 vị thần". Phan Đăng Nhật Minh, Phạm Huy Hoàng, Phạm Thọ Quốc Long và Hà Việt Hoàng đều là những nhà leo núi có vốn kiến thức rất đáng nể. Ấy vậy mà ở phần thi Tăng tốc, có một câu hỏi khiến cả 4 người cùng "bó tay". Đó là một câu hỏi về luật giao thông.

Câu hỏi đưa ra hình ảnh một ngã tư có 4 phương tiện, gồm xe tải (A), xe công an (B), xe con (C) và xe khách (D). Hướng đi của từng xe được thể hiện bằng các mũi tên. Nhiệm vụ của các thí sinh là sắp xếp thứ tự các xe đi qua giao lộ sao cho đúng quy tắc giao thông.

Nội dung câu hỏi nằm trong phần thi Tăng tốc của Chung kết Olympia 2017 (Ảnh chụp màn hình)

Cả 4 nhà leo núi đều nhanh chóng xác định xe công an được đi đầu tiên. Tuy nhiên, từ vị trí thứ hai trở đi, đáp án của mỗi người lại khác nhau. Huy Hoàng trả lời nhanh nhất, ở giây thứ 3,64, với thứ tự BDAC. Quốc Long cũng chọn BDAC, ở giây thứ 6,67. Nhật Minh đưa ra đáp án BCDA ở giây thứ 10. Còn Việt Hoàng mất nhiều thời gian nhất, trả lời BACD ở giây thứ 26,86.

Đáp án đúng của chương trình là BADC, tức xe công an, xe tải, xe khách rồi mới đến xe con. Như vậy không ai trả lời chính xác. Việt Hoàng là người tiến gần nhất, khi đặt đúng hai xe đầu tiên nhưng lại đảo thứ tự xe con và xe khách.

Không thí sinh nào trong trận Chung kết năm thứ 17 trả lời đúng câu hỏi này (Ảnh chụp màn hình)

Theo giải đáp của chương trình, để tìm ra thứ tự đúng, chúng ta ta cần lần lượt tự trả lời 4 câu hỏi.

Câu hỏi đầu tiên là có xe nào đã đi vào giao lộ hay chưa. Trong tình huống này, câu trả lời là không. Câu hỏi thứ hai là có xe nào được quyền ưu tiên hay không. Câu trả lời là có, đó là xe công an, nên xe này được đi đầu tiên.

Tiếp theo là xem có đường ưu tiên hay không. Ở ngã tư này, xe tải đang nằm trên đường ưu tiên, nên sẽ đi thứ hai. Sau khi xe công an và xe tải đi qua, chỉ còn lại xe khách và xe con. Lúc này, áp dụng nguyên tắc cuối cùng, xét hướng bên phải của từng xe. Hướng bên phải của xe khách đang trống, nên xe khách được đi trước xe con.

Vì vậy, thứ tự đúng là xe công an (B), xe tải (A), xe khách (D) rồi đến xe con (C).

Đáp án đúng là xe công an, xe tải, xe khách rồi mới đến xe con (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ làm khó 4 nhà leo núi, câu hỏi này đến nay vẫn khiến nhiều người phải dừng lại suy nghĩ. Nó cũng cho thấy kiến thức về luật giao thông tưởng quen thuộc, nhưng để áp dụng chính xác trong những tình huống cụ thể lại không hề đơn giản.