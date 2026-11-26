Mới đây trong V2EX - Một diễn đàn tại Trung Quốc, tâm sự của một người chồng có biệt danh EnochDing, đã khiến cộng đồng mạng không thể không quan tâm. Cụ thể, người đàn ông này đặt ra câu hỏi: "Tôi có nên cố mua nhà không khi hôn nhân chẳng hạnh phúc, và vợ tôi cũng không làm ra tiền?".

EnochDing cho biết bản thân sinh năm 1992, hiện có khoảng 400.000 NDT (tương đương khoảng 1,48 tỷ đồng) tiền tiết kiệm. Vợ chồng anh đã có 1 con nhưng hôn nhân chẳng có gì hạnh phúc. Trước khi kết hôn, người chồng này đã tự mua được 1 căn nhà ở quê.

Đến năm 2023, anh tiếp tục mua thêm một căn hộ tại Tô Châu, Trung Quốc, đúng thời điểm giá bất động sản ở mức cao. Tuy nhiên, đến tháng 4/2026, anh quyết định bán căn nhà này và chấp nhận khoản lỗ không nhỏ.

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Quyết định bán nhà của anh xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, mối quan hệ giữa hai vợ chồng không tốt, những khác biệt trong quan điểm sống khiến tình cảm ngày càng nguội lạnh. Thứ hai, áp lực trả nợ quá lớn. Mỗi tháng, anh phải tự mình thanh toán khoản vay mua nhà khoảng 6.000 NDT (khoảng 22,2 triệu đồng), chưa kể các chi phí sinh hoạt và những khoản chi khác trong gia đình.

Việc phải một mình gánh khoản vay hàng tháng khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Trong bối cảnh quan hệ hôn nhân chưa có dấu hiệu cải thiện, việc tiếp tục sở hữu một bất động sản giá trị lớn cũng khiến anh phải cân nhắc nhiều hơn về rủi ro tài chính.

Sau khi bán căn hộ tại Tô Châu, người đàn ông này bắt đầu nghĩ đến phương án mua một căn nhà nhỏ hơn, diện tích khoảng 60 m2, gồm 2 phòng ngủ. Theo tính toán của anh, nếu mua căn hộ như vậy, khoản trả góp hàng tháng chỉ vào khoảng 2.000 NDT (khoảng 7,4 triệu đồng).

EnochDing đưa ra hai lý do khiến anh vẫn muốn mua nhà. Một là tiền thuê nhà hiện tại cũng đã vượt 2.000 NDT/tháng, nên anh cho rằng thay vì trả tiền thuê, có thể dùng khoản tiền tương đương để trả góp mua nhà. Hai là anh muốn để lại một tài sản cho con trong tương lai.

Tuy nhiên, điều khiến anh băn khoăn là tình trạng hôn nhân hiện tại. Khi mối quan hệ vợ chồng không ổn định, còn thu nhập và trách nhiệm trả nợ chủ yếu tập trung vào một người, việc tiếp tục vay tiền mua nhà liệu có phải quyết định khôn ngoan?

Cộng đồng mạng tranh luận

Câu hỏi của EnochDing nhận được nhiều lời khuyên, trong đó không ít người cho rằng anh nên tạm gác kế hoạch mua nhà. Theo họ, vấn đề lớn nhất lúc này không nằm ở việc tiền thuê nhà đắt hay rẻ hơn tiền trả góp, mà là tình trạng hôn nhân và những rủi ro có thể phát sinh nếu hai vợ chồng tiếp tục sống trong cảnh thiếu ổn định.

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Tài khoản Logyxiao thẳng thắn: "Hôn nhân không ổn định thì mua nhà làm gì? Trong khi mình bạn lo kiếm tiền nuôi gia đình, lại gồng thêm khoản vay mua nhà nữa, nếu chẳng may 2 vợ chồng đường ai nấy đi, căn nhà vẫn là tài sản chung, vẫn phải chia đôi. Biết là lo cho con nhưng hiện tại không ổn thì làm sao lại tính chuyện tương lai quá xa được?".

Một tài khoản khác có tên Ketteiron lại đưa ra phân tích về cả ưu điểm lẫn nhược điểm của việc mua và thuê nhà: "Đừng mặc định mua nhà là cách tốt nhất để tích lũy tài sản cho con. Vàng, tiền mặt, cổ phiếu cũng là những lựa chọn không tệ. Điều quan trọng là 2 vợ chồng nhìn nhận ra sao thôi. Đã không chung chí hướng thì khó lắm".

Trong khi đó, một tài khoản ẩn danh lại cho rằng người chồng này đang suy nghĩ có phần quá thực dụng và chưa biết trân trọng đóng góp của người vợ: "Hôn nhân quả thực là chuyện khó nói, người ngoài không thể biết trong nhà bạn đã thực sự xảy ra những gì. Vợ chồng có thể tranh cãi, bất đồng và hôn nhân cũng không thể mãi lãng mạn như thời còn hẹn hò, nhưng cảm giác như thể trong mắt bạn, việc vợ không làm ra tiền là một cái tội vậy? Ai sinh con cho bạn, ai chăm con và vun vé nhà cửa để bạn yên tâm kiếm tiền cơ chứ?".

Nhìn chung, chia sẻ của người chồng trong câu chuyện này và những quan điểm của cộng đồng mạng, đều cho thấy một thực tế: Mua nhà hay thuê nhà đôi khi không đơn thuần là bài toán so sánh tiền trả góp với tiền thuê hàng tháng. Với những người đã lập gia đình, vấn đề cần quan tâm còn là khả năng tài chính, mức độ ổn định của hôn nhân và trách nhiệm với con cái. Một căn nhà có thể là tài sản tích lũy lâu dài, nhưng cũng có thể trở thành gánh nặng nếu chỉ một người phải cáng đáng khoản vay trong khi chẳng chắc có thể ở cùng nhau đến già hay không.

(Nguồn: V2EX)