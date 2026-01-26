Với những người làm trong lĩnh vực sáng tạo, cảm hứng không phải lúc nào cũng đến từ bàn làm việc hay những giờ tập trung căng thẳng. Đôi khi, ý tưởng lại xuất hiện trong những lúc rất bình thường, khi không làm việc, khi có cơ hội quan sát nhiều hơn và mở rộng thế giới xung quanh.

Với Dương Đức Anh, nghỉ xả hơi cũng là một phần quan trọng trong hành trình sáng tạo. Một khoảnh khắc dừng lại để xả bớt áp lực, nạp lại năng lượng, biết đâu lại mở ra những ý tưởng mới mẻ, đủ để quay lại guồng công việc với cảm hứng trọn vẹn hơn.

Clip: Tết này, Dương Đức Anh - Cầu gì hơn những khoảnh khắc nghỉ xả hơi để nạp thêm cảm hứng sáng tạo





Dương Đức Anh.

Cậu bạn là sinh viên năm cuối ngành Thiết kế Mỹ thuật - Đồ họa, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thời gian qua, Dương Đức Anh gây chú ý với đồ án tốt nghiệp “Thiết kế nhận diện thương hiệu Bảo tàng Hà Nội”. Không chỉ dừng lại ở phạm vi học thuật, đồ án còn được Ban Giám đốc Bảo tàng Hà Nội đánh giá cao và mời hợp tác triển khai thực tế.

Để thực hiện đồ án trong suốt khoảng 6 tháng, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Chu Thị Kim Ngân, Đức Anh dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu lịch sử, tìm hiểu kiến trúc và văn hoá Hà Nội. Bộ nhận diện được xây dựng từ những yếu tố quen thuộc như họa tiết đan tre, mái nhà truyền thống, hình ảnh Khuê Văn Các cùng các chi tiết đặc trưng của Bảo tàng Hà Nội.

Để thấy rằng, phía sau những lựa chọn mang tính học thuật ấy còn là một quá trình tích lũy cảm hứng âm thầm, đến từ chính cách Đức Anh nghỉ ngơi và quan sát đời sống.

Với người làm trong lĩnh vực sáng tạo như Đức Anh, nghỉ xả hơi không chỉ là dừng lại, mà là nghỉ đúng cách, để tái tạo năng lượng sáng tạo. Một khoảng nghỉ xả hơi chất lượng, theo cậu, là lúc bản thân được bước ra khỏi nhịp làm việc thường ngày, mở rộng không gian sống và làm mới góc nhìn.

Thay vì tìm kiếm cảm hứng một cách gượng ép, Đức Anh chọn cách nghỉ ngơi trong những không gian đủ rộng để quan sát thật chậm và thật kỹ. Đó có thể là những công trình kiến trúc lớn, những không gian văn hoá như bảo tàng, Văn Miếu, hay đơn giản là những quán cà phê ngoài trời. Mỗi cấu trúc, họa tiết hay nhịp chuyển động của không gian đều được cậu ghi nhớ như những “chất liệu thô”.

Chúng không lập tức trở thành ý tưởng, nhưng được lưu lại trong trí nhớ để rồi khi quay lại với công việc, tự nhiên kết nối và mở ra những hướng sáng tạo mới. Đức Anh chia sẻ: “Mình cần một không gian có cửa sổ lớn, có nhiều cây xanh. Điều đó là mình cảm thấy được nạp lại những ý tưởng sáng tạo. Đi du lịch cũng là một nguồn cảm hứng rất lớn với mình bởi vì khi mình được đi nhiều nơi thì mình sẽ được quan sát nhiều hơn, quan sát nhiều những chi tiết khác hơn. Từ đó mình mở mang được kiến thức hơn, có thêm nhiều nguồn tài nguyên, có thêm nhiều nguồn chất liệu giúp mình đưa vào những sản phẩm”.

Và, ý tưởng không chỉ được nuôi dưỡng từ những chuyến đi hay hành trình khám phá đó đây, mà còn được “nảy nở” qua những cuộc gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè. Việc tiếp xúc với nhiều người đến từ các lĩnh vực khác nhau giúp Đức Anh mở rộng góc nhìn, làm mới cách tiếp cận vấn đề. Từ những cuộc trao đổi tưởng chừng rất đời thường, năng lượng sáng tạo được nạp lại một cách tự nhiên, đồng thời mang theo những kiến thức và trải nghiệm âm thầm bồi đắp cho quá trình làm nghề.

Và khi Tết đến , đó cũng là lúc Đức Anh có cho mình một quãng nghỉ đủ dài để thực sự trở về - trở về với gia đình, với những mối quan hệ thân quen và cả không gian đã gắn bó từ lâu.

Nhịp sống khác đi một chút, áp lực tạm gác sang một bên, Tết vì thế trở thành khoảng thời gian nghỉ xả hơi trọn vẹn. Những buổi sum họp, những cuộc gặp gỡ bạn bè lâu ngày không gặp, những câu chuyện tưởng chừng rất đời thường cùng những lời chia sẻ, khuyên nhủ chân thành… tất cả âm thầm nuôi dưỡng cảm xúc, suy nghĩ và mở ra những ý tưởng mới cho chặng đường phía trước.

Những ngày cận Tết, Đức Anh cùng bố trưng cây cảnh, đi chợ hoa với mẹ để lựa chọn cành đào, cành mai trang trí nhà cửa.

Cậu cũng dành thời gian dạo phố, mua những món quà nhỏ biếu người thân, hay ngồi cùng bạn bè để trò chuyện, tán gẫu về những câu chuyện cũ và những dự định cho năm mới. Trong nhịp sống chậm rãi ấy, Đức Anh tìm lại sự cân bằng và để cho ý tưởng được hình thành một cách tự nhiên.

Dù có làm gì - ở đâu, Tết là nơi để về nhà, để nghỉ xả hơi nhưng cũng là lúc ý tưởng được nảy nở. Với Đức Anh, nghỉ xả hơi chất lượng trong dịp Tết không chỉ giúp tái tạo năng lượng sau một năm học tập và làm việc, mà còn mở ra những nguồn cảm hứng sáng tạo bắt đầu từ chính những phút giây gần gũi nhất. Đó là lúc ý tưởng không bị thúc ép, không cần tìm kiếm, mà “chớm nở” từ sự quan sát, kết nối và những trải nghiệm rất đời.

“Trong năm mới, mình chẳng cầu gì hơn mà chỉ cầu mong những ý tưởng sáng tạo có thể đến bất cứ lúc nào. Kể cả những lúc mình đang nghỉ xả hơi. Và mình cũng mong những ý tưởng ấy sẽ trở thành những sản phẩm thật, chứ không chỉ dừng lại ở mức đồ án như năm vừa qua”, Đức Anh bày tỏ.