Quan sát ba hình tam giác trong bức hình, mỗi tam giác gồm ba số ở các cạnh và một số nằm ở trung tâm. Hai hình đầu tiên cho thấy mối liên hệ logic giữa các con số xung quanh và số ở giữa.

Dựa trên quy luật đó, nhiệm vụ của người chơi là tìm ra con số còn thiếu ở tam giác thứ ba. Câu đố không đòi hỏi kiến thức cao siêu nhưng cần sự tinh ý và khả năng suy luận nhanh.

Câu đố Toán học gây tranh cãi, bạn có tìm ra quy luật?

Bạn có phát hiện ra quy luật và tìm được đáp án đúng chỉ trong vài giây? Hãy thử sức và chia sẻ để thách thức bạn bè cùng giải nhé!