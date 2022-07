Câu đố Tiếng Việt: "Trái gì sinh ra đã không được thông minh?" – Nghe đáp án cười lăn cười bò vì quá hài hước

Nhanh như chớp là một trò chơi truyền hình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây Promotion phối hợp sản xuất, có bản quyền từ Thái Lan. Người chơi sẽ phải vượt qua những câu đố mẹo, đố chữ, đố kiến thức để giành chiến thắng. Dưới sự dẫn dắt khéo léo, hài hước của MC Trường Giang và MC Hari Won, chương trình nhận được sự quan tâm đông đảo từ khán giả.



Trong một tập phát sóng, người chơi và cả khán giả theo dõi đã phải căng não trước câu đố khó nhằn. Câu đố có nội dung như sau:

"Trái gì sinh ra đã không được thông minh?".

Nguồn: Nhanh như chớp.

Nghe xong câu hỏi, nhiều người bật cười trước sự thú vị. Không hiểu loại trái cây nào mà có đặc điểm kỳ lạ như vậy. Đây là một câu đố chữ, đòi hỏi người chơi phải nhanh nhạy, đặc biệt lưu ý trước yếu tố ngôn từ. Vì câu hỏi đưa ra dữ liệu "không thông minh" nên chúng ta cần tìm những từ đồng nghĩa với cụm từ này.

Nếu bạn cũng chưa có câu trả lời có thể tham khảo đáp án chính xác chương trình đưa ra: TRÁI ME DỐT BỘT.

Đến đây, người chơi và khán giả ngã ngửa trước đáp án. Từ "dốt" đúng là đồng nghĩa với "không được thông minh". Theo Từ điển Tiếng Việt cắt nghĩa, "dốt" là không hiểu biết gì hay biết rất ít, kém trí lực. Từ này trái nghĩa với từ "giỏi". Chương trình đã vận dụng kiến thức từ đồng nghĩa để chơi chữ tài tình, mang lại yếu tố gây cười cho câu đố.

Cho những ai chưa biết, trái me dốt bột nở rộ vào đầu tháng 12 Dương lịch, trùng với dịp lễ Giáng sinh. Me dốt bột là loại me khó trồng bởi khi thu hoạch sống quá cũng không được, mà chín quá sẽ khiến me ngả màu và mất hương vị thơm ngon. Trái me này cực kỳ "khó tính", không hái sớm dù chỉ một ngày, mà cũng không được trễ, vừa đủ độ bột là phải hái ngay, ăn liền. Vì vậy, loại me này có giá thành tương đối cao so với các loại me tươi hay me ngâm.

Trái me dốt bột được nhiều người yêu thích vì có hương vị thơm ngon. (Ảnh minh hoạ)

Ngon nhất là khi me dốt bột đủ độ căng, lúc này vỏ sẽ chuyển sang màu hơi nẫu sẫm. Người ta dùng móng tay bóc nhẹ. Nếu thấy vỏ róc, thịt me xanh xanh ngả vàng tức là chuẩn "dốt". Me này đem nấu ăn đem lại hương vị thơm ngon, khiến nhiều người mê mẩn. Me dốt bột cần được bảo quản nơi khô thoáng, tránh nắng nóng và tuyệt đối không cho vào tủ lạnh.

Khi ăn me dốt bột, bạn sẽ cảm nhận được độ bột bột, bùi bùi của thịt me, vị chua chua lẫn vị ngọt ngào. Trái me có vẻ ngoài bắt mắt, căng tròn, khá đồng đều về kích cỡ.

Hiện nay, me dốt bột trên thị trường chủ yếu là giống từ Thái Lan và Campuchia. Tuy nhiên, giống Thái Lan rất to nên được nhiều người ưa chuộng hơn. Loại me này ở Việt Nam cũng trồng được nhưng số lượng không nhiều nên ít người biết đến.

