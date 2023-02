Câu đố tiếng Việt: 'Bạn càng muốn thổi bay tôi, tôi càng trở nên mạnh mẽ', đố là gì?

Vào dịp cuối tuần, ngoài đọc sách, nghe nhạc, xem phim… bạn có thể thay đổi hoạt động giải trí để tránh sự nhàm chán. Việc chơi giải đố là một gợi ý không tệ giúp bạn giải toả căng thẳng, có thêm nhiều phút giây vui vẻ bên những người thân yêu. Để chơi trò này, bạn không cần chuẩn bị nhiều, chỉ cần sưu tầm những câu đố thú vị, hóc búa.

Nếu bạn chưa nghĩ được ra câu đố hay thì có thể tham khảo một câu đố siêu "hack não" trong chương trình Nhanh như chớp dưới đây:

"Bạn càng muốn thổi bay tôi, tôi càng trở nên mạnh mẽ", đố là gì?

Không hiểu đây là thứ gì mà có đặc điểm, tính chất lạ lùng đến vậy? Bạn đã nghĩ ra cái gì chúng ta càng thổi thì chúng càng trở nên mạnh mẽ chưa. Trước câu đố này, nhiều ý kiến tranh cãi nổ ra. Có người bảo là nước, có người lại cho rằng đó là không khí. Tuy nhiên, tất cả các đáp án trên đều không được MC Trường Giang chấp thuận.

Đáp án chương trình công bố là: NGỌN LỬA.

Đúng là ngọn lửa càng thổi thì càng lan mạnh, càng cháy bùng lên chứ không thể dập tắt được. Vì thế, chẳng ai dập lửa bằng cách thổi mà người ta dùng biện pháp khác như: Dùng bình khí CO2, dùng bình bột hoặc cát, chăn ướt… để giảm nhiệt độ và phá vỡ nguồn cung cấp oxi cho đám cháy.

Nhân tiện nhắc đến ngọn lửa thì chúng ta cùng ôn lại một chút kiến thức nhé! Lửa là một sản phẩm sinh ra từ phản ứng cháy giữa Oxy và vật liệu hữu cơ. Hóa học đã giải thích khá chi tiết về bản chất của sự cháy.

Ngọn lửa càng thổi thì càng lan mạnh, càng cháy bùng lên chứ không thể dập tắt được. (Ảnh minh họa)

Ánh sáng của một ngọn lửa rất phức tạp. Trong ánh sáng đó có bức xạ của vật đen được phát ra từ các hạt bụi than, khí đốt hoặc nhiên liệu. Ngoài ra còn có sự phát xạ photon do các nguyên tử và phân tử trong ngọn lửa. Ánh sáng do ngọn lửa phát ra nằm trong dải quang phổ có thể nhìn thấy và hồng ngoại.

Để tạo ra lửa, phải cần và đủ 3 yếu tố, đó là: chất cháy, oxy và nguồn nhiệt.

Lửa bắt đầu khi một chất dễ bắt lửa (vật liệu dễ cháy) kết hợp với một lượng đầy đủ một chất oxy hóa như khí oxy hoặc một hợp chất giàu oxy (không khí khô xung quanh môi trường). Sau đó chúng được tiếp xúc với một nguồn nhiệt hoặc môi trường xung quanh có nhiệt độ trên điểm bắt lửa của nhiên liệu hoặc hỗn hợp chất oxy hóa.

Điều kiện tiếp theo là quá trình oxy hóa phải có thể duy trì tốc độ của phản ứng nhanh chóng đến mức để tạo ra một phản ứng dây chuyền. Ba điều kiện này thường được gọi là tam giác lửa. Lửa không thể tồn tại mà không có tất cả các yếu tố trên theo đúng tỷ lệ.

Ví dụ, một chất lỏng dễ cháy sẽ bắt đầu cháy chỉ khi nhiên liệu và oxy kết hợp theo đúng tỷ lệ. Một số hỗn hợp giữa nhiên liệu và oxy có thể cần một chất xúc tác, không tham gia vào phản ứng cháy nhưng cho phép các chất phản ứng để đốt cháy dễ dàng hơn.