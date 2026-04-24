Câu chuyện xúc động về cậu bé 9 tuổi thường mang thịt từ trường về cho ông nội vì "sợ ông sẽ chết nếu không được ăn thịt"

Câu chuyện về một cậu bé 9 tuổi ở vùng nông thôn Trung Quốc, sống phụ thuộc vào ông nội 73 tuổi và thường mang thịt từ căng tin trường về cho ông đã lay động trái tim hàng triệu người dùng internet trên khắp đất nước.

Cậu bé, có biệt danh là Zichen, là học sinh tiểu học sống tại một ngôi làng ở huyện Taikang, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Câu chuyện của cậu đã được xem 46 triệu lần trên mạng xã hội, khiến chính quyền địa phương phải can thiệp và giúp đỡ.

Zichen được ông nội, người thân duy nhất còn lại chăm sóc cậu, an ủi. Ảnh: Weibo

Theo một bản tin của đài truyền hình Hà Nam, cha của Zichen đã qua đời vì một căn bệnh không được tiết lộ cách đây vài năm, còn mẹ anh đã bỏ gia đình và tái hôn. Bà nội của cậu bé cũng đã qua đời nhiều năm trước, để lại ông nội là người chăm sóc duy nhất cho cháu trai nhỏ. Mặc dù tuổi đã cao, ông Zichen vẫn đảm đương mọi việc nhà, như nấu ăn, giặt giũ và phơi quần áo. Cậu bé ngoan ngoãn đến nỗi ông nội cậu nói rằng ông thấy thương cậu.

“Tôi cảm thấy mình mắc nợ thằng bé vì đã không mang lại cho cháu trai tôi một cuộc sống tốt đẹp”, người ông nói với giới truyền thông.

Ông nội của cậu bé cho biết Zichen thường khóc khi mơ thấy người cha quá cố của mình. Ảnh: Weibo

Mỗi khi căng tin trường có món ăn có thịt, Zichen luôn mang một ít về nhà cho ông nội ăn. “Ông em không ăn những món đắt tiền như thịt. Em lo nếu ông không ăn thịt thì sẽ chết. Vì vậy, em mang thịt về cho ông với hy vọng ông có thể sống khỏe mạnh”, cậu bé nói.

Ông nội cậu nói rằng vào những ngày lễ quan trọng, việc nhìn thấy cha mẹ của những đứa trẻ khác vui vẻ trở về nhà đoàn tụ gia đình khiến Zichen cảm thấy buồn và khóc thầm. “Thỉnh thoảng cháu khóc khi ngủ. Cháu nói cháu đã mơ thấy bố mình”, ông nội nói. “Tôi hy vọng mình có thể sống lâu để được ở bên Zichen nhiều năm nữa và chứng kiến cháu lớn lên”, ông lão nói thêm.

Cô giáo của cậu bé, họ Wang, đã xúc động đến rơi nước mắt. Cô nói với ông nội của cậu bé: “Nếu một ngày nào đó ông qua đời, cậu bé này sẽ là con của tôi. Tôi hứa với ông rằng tôi sẽ nuôi nấng cậu ấy đến khi trưởng thành.”

Ủy ban làng và liên đoàn phụ nữ và trẻ em địa phương cho biết họ đang xem xét các chính sách để kiểm tra xem liệu họ có thể hỗ trợ gì cho gia đình Zichen hay không.

Tin tức này đã khơi dậy làn sóng cảm thông trên mạng xã hội xứ Trung.

“Tôi có thể liên lạc với cậu bé này bằng cách nào? Tôi muốn quyên góp,” một người theo dõi trực tuyến cho biết.

Một người khác nói: “Tôi rất kính trọng cô giáo của cậu ấy. Cô ấy thực sự là một thiên thần.”

Trong khi đó, một người khác bình luận thêm: "Người mẹ thật tàn nhẫn khi bỏ rơi con trai mình ở độ tuổi còn nhỏ như vậy."

Nguồn: SCMP