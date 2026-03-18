Câu chuyện nữ sinh 22 tuổi trúng tuyển Thạc sĩ Harvard, có bố là tài xế xe tải gây tranh luận: Phía trường đại học nói gì?
Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng đang viral mạnh về một cô gái 22 tuổi quê Bắc Ninh trúng tuyển Thạc sĩ tại ĐH Harvard.
Thành tích học tập nổi bật, từ trường làng đến thạc sĩ đại học danh giá hàng đầu thế giới
Trong video nói với chính mình của 10 năm trước cô nói rằng “Em học ở làng thôi, làm sao có thể đỗ Harvard được, đó là trường top đầu thế giới". Tuy nhiên, ở hiện tại, cô gửi lời nhắn ngược về quá khứ: “Cứ học đi, rồi em sẽ nhận ra tri thức có thể đưa em đi xa đến đâu".
Hoàn cảnh gia đình trở thành tâm điểm tranh luận
Sau khi thông tin Phương Anh trúng tuyển chương trình Thạc sĩ tại Harvard University được lan truyền rộng rãi, những chia sẻ của cô về gia đình nhanh chóng thu hút sự chú ý. Phương Anh cho biết bố làm lái xe tải, mẹ là giáo viên mầm non, kinh tế ở mức vừa đủ nên trong suốt quá trình học tập, cô phải chủ động tìm học bổng và làm thêm để trang trải chi phí.
Câu chuyện tiếp tục được quan tâm khi Phương Anh đăng tải bài viết dài trên TikTok với tiêu đề “Con phải đến Harvard học giáo dục”, kể lại hành trình trưởng thành của mình. Cô cho biết sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng tại Bắc Ninh, đến bậc THPT mới lên thành phố theo học tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Trong bài viết, nữ sinh chia sẻ bố chỉ học hết lớp 5 rồi đi làm sớm để phụ giúp gia đình, còn mẹ học cao đẳng sư phạm nhưng chưa từng có cơ hội học đại học.
Những thông tin này xuất hiện cùng thời điểm cô thông báo trúng tuyển Harvard nên nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Bên cạnh nhiều lời chúc mừng, không ít ý kiến bày tỏ sự tò mò về điều kiện kinh tế của gia đình, đặc biệt khi Phương Anh từng theo học tại Đại học Anh Quốc Việt Nam - môi trường có mức học phí cao so với mặt bằng chung. Từ đó, hoàn cảnh gia đình của nữ sinh trở thành chủ đề được thảo luận trên nhiều diễn đàn.
Theo tìm hiểu, gia đình hiện ở trong một căn nhà hai tầng tại địa phương, trước sân có chiếc xe tải gắn liền với công việc của bố. Bên trong nhà được bày trí giản dị, lưu giữ nhiều giấy khen và bằng chứng nhận của Phương Anh từ nhỏ đến lớn.
Chia sẻ với báo chí, mẹ của Phương Anh cho biết thu nhập của hai vợ chồng ở mức đủ trang trải sinh hoạt, việc cho con theo học môi trường quốc tế từng là áp lực tài chính trong nhiều năm. Theo gia đình, trong thời gian học đại học, Phương Anh chủ động tìm học bổng, làm gia sư và tham gia các công việc bán thời gian để giảm bớt chi phí.
Những thông tin được xác minh từ phía gia đình cho thấy điều kiện kinh tế ở mức trung bình, không quá khó khăn nhưng cũng không dư dả. Quá trình học tập của Phương Anh có sự kết hợp giữa học bổng, nỗ lực cá nhân và sự cố gắng của gia đình. Chính sự khác nhau trong cách nhìn nhận về hoàn cảnh đã khiến câu chuyện tiếp tục nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Phía trường đại học nói gì?
Theo báo Dân Việt, trao đổi với báo chí, đại diện Đại học Anh Quốc Việt Nam cho biết Phương Anh là Quán quân Học bổng Giám đốc Đào tạo khi nhập học tại trường. Ngay từ những năm đầu, nữ sinh đã thể hiện sự năng động, chủ động trong học tập cũng như tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và dự án cộng đồng.
Và trong suốt quá trình theo học, Phương Anh luôn tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân, không ngừng nỗ lực cả về thành tích học thuật lẫn kỹ năng xã hội. Việc trúng tuyển chương trình Thạc sĩ tại Harvard University được đánh giá là kết quả xứng đáng cho quá trình cố gắng bền bỉ trong nhiều năm.
Đại diện trường cũng nhận định thành tích này cho thấy tinh thần dám đặt mục tiêu cao và theo đuổi những chuẩn mực học thuật khắt khe. Với nền tảng được đào tạo trong môi trường quốc tế cùng định hướng rõ ràng, nhà trường tin rằng Phương Anh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp tích cực cho cộng đồng và có những bước tiến xa hơn trong tương lai.
