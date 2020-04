Cậu bé người Việt được Angelina Jolie nhận nuôi ngày ấy - bây giờ: Lột xác từ tính cách đến ngoại hình, luôn được mẹ dặn ghi nhớ 1 điều

Pax Thiên, tên thật là Phạm Quang Sáng, sinh ngày 29/11/2003. Cậu bé chào đời thiếu tháng và chỉ nặng 2,1kg. Sau khi sinh con hai ngày, người mẹ ruột nghiện ma túy của Quang Sáng đã bỏ rơi cậu bé tại bệnh viện. Quang Sáng sau đó được đưa về nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình.

Do sinh thiếu tháng nên sức khỏe của cậu bé cực kỳ kém. Sáng bị suy dinh dưỡng nặng, mắc bệnh ngoài da và vô số bệnh tật khác. Thời gian sau, sức khỏe của cậu bé có khá lên nhưng tính cách rất trầm mặc, rụt rè và nhút nhát.

Pax Thiên mặc áo vàng khi còn ở Việt Nam.

Năm 2006, Angelina Jolie và Brad Pitt đến Việt Nam và ghé thăm trại mồ côi nơi Quang Sáng đang sống. Trong nhiều đứa trẻ, cặp đôi có ấn tượng đặc biệt với Sáng vì cậu bé là người duy nhất sợ hãi, dè dặt nép ở 1 góc phòng mà không dám chạy ra xin bánh kẹo như các bạn.

Năm 2007, Angelina Jolie chính thức làm đơn xin nhận con nuôi tại Việt Nam với yêu cầu là một bé trai 3 - 5 tuổi, không mắc bệnh truyền nhiễm. Quang Sáng sau đó được cặp đôi nổi tiếng chọn lựa và chính thức được đặt tên mới Pax Thiên - có nghĩa là "bầu trời bình yên".

Từ đây cuộc đời cậu bé chính thức bước sang một trang mới: đầy đủ, ấm no và ngập tràn hạnh phúc. Cậu bé được bố mẹ yêu thương, được đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Thậm chí Pax còn được đóng siêu phẩm "Maleficent" cùng mẹ.

Pax Thiên ngày ấy - bây giờ.

Luôn được mẹ nhắc nhở về nguồn cội

Sau nhiều năm, cậu bé Quang Sáng gầy gò, ốm yếu ngày nào đã lột xác trở thàng chàng trai trẻ 16 tuổi có làn da ngăm đen, rắn rỏi và mạnh mẽ. Cậu bé còn cao gần bằng mẹ. Trong những lần xuất hiện cùng Angelina Jolie, Pax Thiên luôn khiến cánh săn ảnh phải chú ý bởi vẻ nam tính của mình. Cậu bé giống như vệ sĩ của mẹ, luôn sẵn sàng bảo vệ mẹ khỏi mọi nguy hiểm.

Dù đã xa quê nhiều năm nhưng Pax Thiên luôn nhớ về Việt Nam. Cậu học Tiếng Việt vì muốn biết nói tiếng quê hương. Angelina Jolie hiểu điều này và luôn khích lệ con trai học tiếng. Cô thuê gia sư cho con trai, đồng thời luôn nhắc con phải nhớ về nguồn cội.

Pax Thiên được mẹ đưa trở về thăm Việt Nam vào năm 2011.

Nữ minh tinh từng chia sẻ: "Các con của tôi đều được học về quê hương và những nền văn hóa của nhau. Chúng còn treo cờ trên giường để luôn cảm thấy tự hào về sự khác biệt của mình". Lý do Angelina đặt từ "Thiên" trong tên con, cũng là để cậu bé luôn nhớ về nguồn cội. Cô cũng thường xuyên dẫn con đi ăn các món ăn châu Á, thậm chí một số món ăn đặc biệt của các nước Đông Nam Á như: nhện, bọ cạp, ve sầu,... Đây cũng là 1 cách cô dạy cho các con những bài học sinh tồn quan trọng.

Một lần nọ Pax Thiên được bắt gặp mặc một chiếc áo phông có in chữ "Phở". Có thể thấy, cậu bé cũng rất thích thú với ẩm thực quê hương và luôn nhớ về Việt Nam.

Pax Thiên mặc áo có chữ Phở.

Được mẹ ủng hộ hết mình các đam mê, sở thích

Khi nghe Pax Thiên chia sẻ về tình yêu với âm nhạc và nghề DJ, nhiếp ảnh, Angelina lập tức ủng hộ, khuyến khích con theo đuổi đam mê. Trong bộ phim “First they killed my father” do Angelina đảm nhận vai trò đạo diễn, Pax Thiên được mẹ tạo điều kiện đến Campuchia nhiều tháng để chụp ảnh hậu trường cho đoàn phim. Pax đã không khiến mẹ thất vọng khi được biên kịch Loung Ung khen ngợi là một nhiếp ảnh gia tài năng.

Pax Thiên đi chụp ảnh hậu trường cho bộ phim của mẹ.

Ngày bé Pax Thiên cũng có sở thích nấu ăn và bà mẹ nổi tiếng cũng khuyến khích hết mình. Cô cho con đảm nhận vị trí "đầu bếp chính" trong gia đình, thậm chí phụ trách chiếc bánh cưới của bố mẹ vào năm 2014.

Khi Pax muốn nuôi thú cưng, Angelina cũng đồng ý. Được biết, cậu bé sở thích nuôi cá vàng và rất chăm chút cho những chú cá. Gần đây, Pax bắt đầu tập tành học boxing và được mẹ mời cả huấn luyện viên riêng đến nhà để dạy trong những ngày giãn cách xã hội. Chi phí cho việc này tất nhiên không hề rẻ một chút nào.

Pax Thiên hiện đang học boxing.

Được mẹ dạy về lòng nhân đạo và sự sẻ chia

Pax Thiên từng là một cậu bé mồ côi, thiếu thốn cả về mặt tình cảm và vật chất. Tuy nhiên cậu bé may mắn hơn các bạn ở trại khi được Angelina Jolie nhận nuôi và dạy dỗ, bảo ban nên người. Angelina luôn muốn Pax Thiên biết chia sẻ, giúp đỡ những người có số phận kém may mắn hơn mình. Cô thường xuyên đưa con trai đi theo trong những chuyến cứu trợ nhân đạo, nơi cậu có thể chứng kiến nhiều hoàn cảnh nghèo khó.

Pax thích đi du lịch, gặp gỡ những người bạn mới nên Angelina tận dụng điều này để trao cho cậu bé cơ hội giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh. Việc này giúp Pax Thiên quý trọng những gì mình đang có và học cách cho đi.

Luôn trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ

Khi mới sang Mỹ, Pax Thiên thường xuyên bị cánh săn ảnh theo đuổi bởi tính cách có phần ngỗ nghịch. Mỗi khi bị chụp ảnh, Pax thường lấy gấu bông che mặt lại hoặc làm một loạt hành động khiêu khích như lè lưỡi, trợn mắt,... Angelina không mắng mỏ, thay vào đó tỏ ra thấu hiểu con.

Cô biết được sự phản kháng của Pax Thiên là do ám ảnh quá khứ bị mẹ ruột bỏ rơi và sống ở trại trẻ mồ côi. Vậy nên Angelina Jolie quyết định từ từ dạy dỗ, uốn năn con bằng tình yêu thương và sự cảm thông. Cô cùng Brad Pitt thuê bác sĩ trị liệu để giúp đỡ Pax Thiên, dần dần cậu bé trở nên bình ổn lại và chín chắn hơn rất nhiều.

Pax Thiên từng có thời gian bất ổn về tâm lý.

Dù không phải con cả nhưng Pax Thiên luôn trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Mới 15 tuổi nhưng Pax Thiên chứng tỏ mình đã trưởng thành không chỉ trong ngoại hình mà cả nội tâm. Cậu luôn ý thức rằng mình là đàn ông khi không bao giờ để mẹ phải xách nặng. Trong những lần đi mua sắm, Pax luôn là người xách đồ cho mẹ.

Pax Thiên luôn chủ động xách đồ giúp mẹ.

Pax Thiên hộ tống mẹ trong các sự kiện lớn.

Năm 2017, khi Angelina Jolie và Brad Pitt xảy ra tranh chấp xung quanh vấn đề ly dị, Pax Thiên luôn ở bên mẹ khi chính bản thân cũng đang suy sụp và cần phải đi điều trị tâm lý. Cậu bé luôn ở bên cạnh mẹ mọi lúc, mọi nơi, cùng mẹ tham gia lễ trao giải Quà Cầu Vàng. Dù không phải con ruột nhưng mối dây tình cảm giữa Angelina Jolie và Pax Thiên thực sự đặc biệt.