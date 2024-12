Sau đêm thứ 3 bùng nổ, concert Anh Trai Say Hi D-4 lại tiếp tục diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội vào tối nay - 9/12. Không còn lâu nữa, concert sẽ chính thức sáng đèn. Ngay từ tờ mờ sáng, đã có nhiều khán giả chờ đợi ở SVĐ Mỹ Đình để canh giờ check-in, nhằm giành được vị trí đẹp ở các khu vực khán đài. Càng về chiều, không khí tại địa điểm tổ chức concert càng nhộn nhịp, đông đúc hơn.

Ngay trước giờ G concert Anh Trai Say Hi, đám đông đã tập trung đông nghẹt để chuẩn bị vào sân

Cập nhật lúc 16h45 chiều 9/12 - ngay trước giờ G concert Anh Trai Say Hi, đám đông đã tập trung đông nghẹt để chuẩn bị vào sân. Dù là thứ 2 đầu tuần, nhưng có thể thấy rất nhiều khán giả đã sẵn sàng, chờ đợi rất lâu để check-in. Đông đúc nhưng các khán giả có tâm thế khá thư giãn, kiên nhẫn xếp hàng, chờ đến lượt chứ, tránh xô đẩy, chen lấn. Nhiều người đã chờ đợi cả ngày không khỏi mệt mỏi, ngồi nghỉ mệt la liệt ở sân. Cảnh tượng giống ngày 7/12.

Các fangirl lên đồ xinh xắn để đi gặp gỡ các Anh Trai

Tập trung đông đúc nhưng mọi người khá từ tốn, không vội vã

Sau tranh cãi về con số khán giả dự concert là 50 nghìn hay 31 nghìn, cư dân mạng cực kì tò mò về khả năng bán vé đêm thứ 2 tại Mỹ Đình của Anh Trai Say Hi. Đám đông ngày 2 so với ngày 1 ở Mỹ Đình không giảm đi bao nhiêu. Nhưng để biết chính xác là độ phủ sân Mỹ Đình đến đâu, thì phải đến khi concert bắt đầu mới có thể đối chiếu khách quan.

Fan Quân A.P chuẩn bị project hoành tráng, phủ đỏ cả khu vực

Đáng chú ý, có một khu vực được phủ đỏ bằng cờ của Anh Trai Quân A.P. Ngày 7/12, FC Quân A.P gây tranh cãi khi bất ngờ huỷ booth chụp ảnh ngay trước giờ G khiến nam ca sĩ lỡ mất cơ hội giao lưu với người hâm mộ.

Concert Anh Trai Say Hi không chỉ là nơi khán giả đến xem biểu diễn, mà còn là sân chơi để các FC thể hiện sự support thần tượng. Nhất là trong bối cảnh văn hoá thần tượng nghệ sĩ Việt nở rộ như hiện tại. FC các Anh Trai thi nhau tổ chức nhiều chương trình, mở foodtruck, quầy chụp ảnh tạo nên không khí cực kỳ tưng bừng. Nghệ sĩ cũng cực kì nhiệt tình, ra đến tận nơi để gặp gỡ, giao lưu và cám ơn fan.

Nhiều người ghé check-in khu vực đỏ của fan Quân A.P

Riêng Quân A.P là không có cơ hội này vì FC hoạt động thiếu chuyên nghiệp, dẫn đến huỷ photobooth phút chót. Sau khi sự việc lan truyền trên MXH, các fan khác vô cùng xót xa cho A.P. Tại concert Anh Trai Say Hi D-4, người hâm mộ đã bù đắp cho Quân A.P bằng cách "phủ đỏ" một khu vực bằng cờ của anh chàng. Nhiều khán giả nô nức đến chụp ảnh check-in, giúp Quân A.P quảng bá trước thềm concert.