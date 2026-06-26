Cậu bé 6 tuổi lén dùng 271 triệu đồng của bố để mua hàng qua điện thoại

Trong thời đại thanh toán điện tử và mua sắm trực tuyến phát triển mạnh mẽ, chỉ vài thao tác trên điện thoại cũng có thể hoàn tất một giao dịch trong chưa đầy một phút. Sự tiện lợi này giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, nhưng đôi khi cũng kéo theo những tình huống khó lường, đặc biệt với các gia đình có con nhỏ. Sự việc xảy ra tại Trung Quốc mới đây chính là một minh chứng cho điều này.

Bé trai 6 tuổi vô tình chi hơn 271 triệu đồng chỉ sau vài cú chạm trên điện thoại của bố

Câu chuyện xảy ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) mới đây đã thu hút sự chú ý khi một cậu bé 6 tuổi vô tình khiến bố mình mất gần 70.000 NDT (khoảng 271 triệu đồng) chỉ vì vài thao tác mua sắm trên điện thoại.

Nhân vật chính là con trai của anh Trương. Bình thường, cậu bé rất thích sử dụng điện thoại của bố để chơi game và xem video. Nghĩ rằng con còn nhỏ, khó có thể gây ra vấn đề gì nghiêm trọng, anh Trương khá thoải mái khi cho con mượn điện thoại.

Thế nhưng một buổi tối, trong lúc người lớn không để ý, cậu bé đã mở ứng dụng mua sắm trực tuyến và thực hiện hàng loạt đơn đặt hàng. Đến sáng hôm sau, khi các kiện hàng liên tục được chuyển tới nhà, anh Trương mới tá hỏa nhận ra giỏ hàng của mình đã bị “quét sạch”.

Sau khi kiểm tra lại lịch sử giao dịch, người bố phát hiện con trai đã lén ghi nhớ mật khẩu thanh toán từ trước. Trong lúc nghịch điện thoại vào tối hôm trước, cậu bé vô tư bấm mua toàn bộ những món đồ có trong giỏ hàng mà không hề ý thức được giá trị thực sự của số tiền đã chi.

Anh Trương lập tức liên hệ với các cửa hàng để xin hoàn trả hàng hóa. May mắn là sau khi nắm được hoàn cảnh, các đơn vị bán hàng đều hỗ trợ hoàn tiền. Một chủ cửa hàng còn hài hước nói với anh: “Hàng hóa thì có thể trả lại được, nhưng con trai anh thì không thể trả lại đâu”.

Dù mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp, người bố cho biết đây là bài học lớn đối với gia đình. Sau khi hoàn tất việc trả hàng, anh đã dành thời gian giải thích cho con về giá trị của tiền bạc và lý do không thể tùy tiện chi tiêu.

Dạy con hiểu giá trị của đồng tiền

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, những tình huống tương tự thường xuất phát từ việc trẻ nhỏ chưa hình thành khái niệm đầy đủ về tiền bạc. Trong suy nghĩ của nhiều em, tiền đơn giản chỉ là công cụ để đổi lấy đồ chơi, đồ ăn hay những món đồ mình yêu thích. Các em chưa hiểu đằng sau mỗi khoản chi tiêu là thời gian lao động và công sức của cha mẹ.

Không ít khảo sát cho thấy nhiều trẻ em tiểu học thậm chí không biết tiền được tạo ra từ lao động mà cho rằng tiền đơn giản xuất hiện trong ví hoặc tài khoản của bố mẹ. Chính sự thiếu hiểu biết này có thể khiến trẻ tiêu tiền một cách vô tư, thậm chí gây ra những khoản chi lớn ngoài ý muốn.

Bởi vậy, cha mẹ nên chủ động trò chuyện với con về công việc và cách kiếm tiền. Trẻ cần hiểu rằng mỗi khoản tiền trong gia đình đều được đổi bằng thời gian, công sức và trách nhiệm của người lớn. Nếu có điều kiện, phụ huynh cũng có thể cho con tham quan nơi làm việc hoặc tham gia những hoạt động đơn giản để trải nghiệm cảm giác tạo ra giá trị từ lao động.

Bên cạnh đó, trẻ cũng cần được hiểu rằng tiền bạc rất quan trọng nhưng không phải là thứ có thể mua được mọi thứ. Tiền có thể giúp sở hữu đồ vật, nhưng không thể mua được tình yêu thương, sự tôn trọng, tình bạn, sức khỏe hay tri thức. Khi nhận thức được điều này, trẻ sẽ hình thành cái nhìn cân bằng hơn về giá trị của đồng tiền.

Một bài học khác là giúp trẻ phân biệt giữa điều mình thực sự mong muốn và những ham muốn nhất thời. Thay vì đáp ứng mọi yêu cầu mua sắm, cha mẹ có thể hướng dẫn con lựa chọn, cân nhắc và ưu tiên thứ mình cần nhất. Quá trình đó không chỉ giúp trẻ học cách quản lý tiền bạc mà còn rèn luyện khả năng kiểm soát mong muốn của bản thân.

Câu chuyện của gia đình anh Trương có thể chỉ là một tình huống hài hước, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng giáo dục tài chính nên bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Khi trẻ hiểu đồng tiền được tạo ra như thế nào và cần được sử dụng ra sao, các em sẽ dần hình thành thói quen chi tiêu có trách nhiệm hơn trong tương lai.

Theo The Paper, Sohu