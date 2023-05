Cậu bé 4 tuổi đòi chơi ma-nơ-canh, 7 tuổi trở thành nhà thiết kế vang danh thế giới

Với cậu bé Max Alexander, thần đồng thiết kế thời trang đến từ Mỹ, nhà thiết kế nổi tiếng người Ý, Gucci dường như không quá xa lạ bởi em hiểu và biết rất nhiều về lĩnh vực tưởng như không bao giờ dành cho trẻ con.

Mẹ của cậu bé, Madison, nói rằng cậu bé bộc lộ niềm đam mê thời trang của phụ nữ vào một buổi tối năm 2021, khi tất cả các thành viên gia đình đang ngồi quây quần trên bàn ăn tối.

Max đòi mẹ mua cho con ma-nơ-canh để trưng bày những sáng tạo của mình. Chiều lòng cậu con trai 4 tuổi, Madison đành phải cất công làm cho cậu bé một ma-nơ-canh bằng bìa các tông cũ. Thế rồi, trước sự ngạc nhiên đến sửng sốt của cả gia đình, cậu bé Max bắt đầu "thực hiện phép thuật" và thể hiện tài năng đáng kinh ngạc.

Ở độ tuổi mà những đứa trẻ khác mới chỉ học đọc và viết, Max đã trở thành một nhà thiết kế thời trang dày dạn kinh nghiệm với những khách hàng là ngôi sao lớn như "biểu tượng sắc đẹp Hollywood" Sharon Stone.

“Khi đó tôi không hề để ý. Thằng bé đã nói với chúng tôi", Madison Alexander nhớ lại. “Trông nó rất nghiêm túc. Không cười. Tôi tỏ thái độ ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy con quan tâm đến thời trang. Thậm chí thắc mắc con đang nói về cái gì. Sau đó thằng bé giải thích 'Đó là bởi vì con không có ma-nơ-canh. Nếu mẹ cho con một con ma-nơ-canh, con sẽ cho mẹ thấy. Con là thợ may'”.

Max tự tin làm việc như một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Tài khoản Instagram của Max hiện đã thu hút 1,4 triệu người theo dõi.

“Thằng bé bắt đầu may váy, đó là điều không tưởng”, người mẹ nói với Tạp chí The People. “Tôi chạy đi gọi chồng vì không dám tin vào mắt mình".

Điều kỳ lạ hơn cả là trước đó Max chưa bao giờ tiếp xúc với thời trang phụ nữ. Cậu bé bắt đầu học may và rất chăm chỉ, siêng năng tự học về may vá, vải vóc và những thứ tương tự. Cha mẹ của Max tin rằng tài năng đã có trong gen của con trai họ, bởi vì ông bà của Max đang kinh doanh thời trang ở Montreal, nhưng cậu bé không hề biết gì về điều đó khi bắt đầu học may.

Max đã dành một vài tuần để xem mẹ của mình sử dụng máy may trước khi cậu bé tự mình dùng nó. Nhưng kể từ đó, cậu bé nhanh chóng vượt qua mẹ về kỹ năng.

Lúc đầu, bố mẹ của Max nghĩ rằng niềm đam mê thời trang của con trai chỉ là một ý thích nhất thời, nhưng cậu bé đã gắn bó với nó trong 3 năm qua và thậm chí còn ngày càng đam mê nó hơn.

“Đó thực sự là điều khác thường gây ấn tượng với tôi, đó là sự cam kết dành cho một đứa trẻ còn rất nhỏ và niềm đam mê thực sự của Max là muốn làm cho mọi người cảm thấy mình thật xinh đẹp. Đó là điều mà thằng bé đã nói với chúng tôi từ khi con mới lên 4”, mẹ của Max nói.

Nhà thiết kế nhí cho biết, em cần khoảng 1 tuần để hoàn thiện một chiếc váy. Max thiết kế trang phục cho cả trẻ em và người lớn. Cậu bé đã hoàn thành bộ sưu tập đầu tiên của mình vào mùa hè 2021, thành công rực rỡ với sàn diễn đầu tiên tại California vào năm 5 tuổi.

Max có một người trợ lý cũng đặc biệt không kém. Đó là cậu em trai Dorian. Dorian (4 tuổi) cũng đã bộc lộ tài năng về thời trang.

Max cho biết cậu bé mơ ước một ngày nào đó trở thành người đứng đầu nhà mốt Gucci, hoặc ít nhất là điều hành studio của riêng mình.

Không biết tương lai ra sao nhưng Max thực sự đã có một khởi đầu thuận lợi, với hơn một trăm mẫu thiết kế, những bộ váy được bán trên khắp thế giới và thậm chí cả một chiếc áo khoác do nữ diễn viên nổi tiếng Sharon Stone đặt làm.

Max giờ đây đã trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội. Cậu bé luôn nhận được lời khen ngợi, thán phục của của cộng đồng người yêu thời trang.

Maddison cho biết, con trai thường nhận được vải vóc, các trang thiết bị may vá từ những người hâm mộ. “Bắt đầu từ một con ma-nơ-canh bằng bìa cứng, giờ đây cậu bé đã có thêm một số ma-nơ-canh xịn”, Maddison nói.