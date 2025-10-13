Cathay Travel Fair lần đầu tiên đến Việt Nam: Khi tinh thần Hồng Kông chạm vào nhịp sống Sài Gòn

Khi "bay" không chỉ là di chuyển, mà là một phong cách sống

Cathay Travel Fair lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam (10 - 12/10/2025, Thiso Mall Sala) mang đến một góc Hồng Kông thu nhỏ, nơi du khách có thể "đi du lịch mà chưa cần rời khỏi thành phố". Không gian sự kiện được thiết kế như một hành trình đa giác quan: từ khu trưng bày nghệ thuật mô phỏng West Kowloon Cultural District, góc ẩm thực Hồng Kông mang hương vị quen thuộc của các quán trà sữa và dimsum, cho đến khu trải nghiệm "bay cùng Cathay" với mô hình khoang hạng thương gia được tái hiện chân thực.

Sự kiện lần này cũng phản ánh rõ hướng đi mới của Cathay Pacific: tái định nghĩa khái niệm "bay và sống". Nếu trước đây, trải nghiệm hàng không chỉ dừng ở việc di chuyển, thì nay, Cathay muốn biến mỗi chuyến bay thành một phần trong phong cách sống của du khách, nơi hành trình bắt đầu từ cảm xúc, ẩm thực, cho đến cách tận hưởng từng khoảnh khắc trên không trung.

Từ các món ăn hợp tác cùng đầu bếp Michelin, các dịch vụ giải trí cá nhân hóa đến ứng dụng tích hợp du lịch - mua sắm - sức khỏe trong cùng một hệ sinh thái Cathay, thương hiệu đang dần định hình một phong cách "living travel": du lịch không chỉ để đến, mà còn để sống trọn từng trải nghiệm.

Hồng Kông – điểm đến cũ, cảm hứng mới cho du khách Việt

Không chỉ là một hội chợ du lịch, Cathay Travel Fair là một lời mời khám phá tinh thần Hồng Kông - sôi động, hiện đại và tràn năng lượng.

Cùng sự hợp tác của Tổng cục Du lịch Hồng Kông và Vietravel, du khách được dẫn dắt qua hành trình thị giác và cảm xúc với những biểu tượng của thành phố như Ocean Park, Ngong Ping 360 hay khu nghệ thuật WestK, đồng thời có thể đặt tour độc quyền và nhận ưu đãi vé máy bay chỉ từ 198 USD khứ hồi.

Năm 2025 đánh dấu 76 năm Cathay Pacific đồng hành cùng thị trường Việt Nam, một cột mốc không chỉ về kết nối hàng không, mà còn về sự thay đổi trong cách người Việt du lịch.

Từ "bay để đến", du khách Việt nay hướng tới "bay để trải nghiệm" - tìm kiếm cảm xúc, dịch vụ cá nhân hóa và những khoảnh khắc đáng nhớ ngay từ khi cất cánh. Với 30 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần giữa Việt Nam và Hồng Kông (tính từ cuối tháng 10/2025), cùng sự đồng hành của HK Express, hành trình giữa hai thành phố nay trở nên gần gũi, thân thuộc hơn.

Cathay Travel Fair không chỉ gợi mở những điểm đến mới, mà còn kể một câu chuyện khác: về niềm vui di chuyển, về trải nghiệm bay được nâng tầm như một phần của lối sống hiện đại – nơi mỗi hành trình đều bắt đầu bằng cảm hứng.