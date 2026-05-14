Giữa bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng leo thang, từ tiền ăn uống, xăng xe cho tới giá thuê nhà tại các thành phố lớn đều tăng lên đáng kể, nhiều người bắt đầu thay đổi thói quen di chuyển để tối ưu chi tiêu mỗi tháng. Có người chuyển sang đi metro, người chọn đạp xe, người hạn chế sử dụng xe cá nhân.

Và mới đây, hành trình đi làm bằng xe bus mỗi ngày được Trần Hương (26 tuổi, Hà Nội) đăng tải lên TikTok gây chú ý. Đó không phải quãng đường vài kilomet ngắn ngủi mà mỗi ngày Hương đều di chuyển khoảng 30km từ khu vực phường Phúc Lợi (quận Long Biên cũ) đến phố Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân cũ) để đi làm. Tổng thời gian cả đi lẫn về có thể lên tới gần 3 tiếng.

Hương cho biết ban đầu cô chỉ đơn giản muốn ghi lại hành trình đi làm hằng ngày của mình vì thấy trải nghiệm này khá “độc lạ” so với nhiều người xung quanh. Từ đó, cô lập kênh TikTok mang tên “nvvp phượt bằng bus”. “Nghe vậy thôi chứ xem kênh mình thấy đi làm bằng bus chill lắm, không phải phượt đâu. Nếu nhà xa đi bus tiện mà nhàn lắm, cân nhắc nha”, cô bạn chia sẻ.

Bỏ ra 3 tiếng ngồi trên xe bus đi làm mỗi ngày “rất đáng”

Một ngày đi làm bằng xe bus của Hương bắt đầu như thế này.

Sáng cô bạn thường dậy từ 6h30 hoặc hơn (tùy hôm) để vệ sinh cá nhân, ăn sáng, chuẩn bị để kịp rời khỏi nhà vào lúc 7h20 để kịp chuyến bus qua điểm gần nhà (có hôm cũng bị muộn vào khoảng 7h30 hoặc 7h40).

Từ nhà ở phường Phúc Lợi (thuộc quận Long Biên cũ), Hương bắt tuyến E04, sau đó đổi sang E01 ở khu vực Nguyễn Trãi để đến công ty nằm trên ở phố Khuất Duy Tiến (thuộc quận Thanh Xuân cũ). Quãng đường đi qua nhiều “điểm nóng” giao thông của Hà Nội như cầu Vĩnh Tuy hay Ngã Tư Sở nên thời gian di chuyển thường dao động từ 1 - 1,5 tiếng tùy tình hình kẹt xe. Cô bạn vào làm lúc 9h sáng.

Buổi chiều tan ca lúc 17h30, hành trình lại lặp lại theo chiều ngược lại. Khoảng 19h, cô mới về tới nhà.

“Tính cả thời gian chờ xe thì mỗi ngày mình dành gần 3 tiếng cho việc di chuyển”, Hương cho biết.

Dù dành khá nhiều thời gian cho việc đi lại, Hương không cảm thấy quá áp lực. Với cô, việc không phải tự lái xe giữa cảnh tắc đường kéo dài lại giúp bản thân có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Buổi sáng, cô thường tranh thủ check tin nhắn, lướt mạng xã hội, chỉnh sửa video hoặc ngủ thêm một chút trên xe. Còn buổi chiều, do xe đông hơn nên nhiều hôm phải đứng suốt quãng đường về nhà.

Sau thời gian dài duy trì việc đi làm bằng xe bus, Hương cho biết bản thân dần hình thành thói quen di chuyển bằng phương tiện công cộng dù có xe máy và có bằng lái xe nhưng quyết định… cất luôn. Một phần vì ngại chạy xe máy, phần khác vì thấy đi bus cũng được lắm đó.

Sau thời gian dài đi làm bằng xe bus, Hương dần hình thành thói quen di chuyển bằng phương tiện công cộng. Mỗi khi cần đi đâu trong thành phố, cô thường mở app để kiểm tra tuyến phù hợp thay vì nghĩ tới xe máy hay xe công nghệ.

Cô dễ dàng kể ra các ưu điểm với người nhà cách xa công ty và đi làm bằng xe bus, như: “Đi bus nhàn hơn nhiều, giờ tiện lắm, có app hết rồi, mình có thể theo dõi các chuyến xe, giờ khởi hành, thời gian đến điểm chờ nên tiết kiệm thời gian. Đi bus mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, tránh khói bụi nữa. Đặc biệt, hôm nào trời mưa mình thấy đi bus tiện hơn hẳn.

Thời gian ngồi trên bus thì mình có thể tranh thủ làm những việc khác, hoặc chỉ đơn giản là nghỉ ngơi, không làm gì cả”. Nhưng, cũng có nhược điểm là giờ cao điểm tắc đường mà bus thì quá đông, có thể phải đứng suốt quãng đường về nhà. Tuy nhiên, vì đã ngồi hầu hết 8 tiếng trên văn phòng nên Hương thấy ổn.

Bài toán tiết kiệm chi phí hiệu quả chỉ với 280.000 đồng/tháng

Một trong những lý do lớn nhất khiến Hương duy trì việc đi làm bằng xe bus suốt thời gian dài là bài toán chi phí.

Với vé bus tháng, mỗi tháng cô chỉ tốn khoảng 280.000 đồng cho việc di chuyển. Trong khi đó, nếu sử dụng xe máy cho các hoạt động đi làm, đi cà phê hay di chuyển trong thành phố, tiền xăng có thể dao động khoảng 500.000 - 600.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, nếu thuê nhà gần công ty, chi phí có thể dao động từ 3,5 - 5 triệu đồng/tháng với những căn có nội thất đầy đủ tại Hà Nội hiện nay.

Bởi thế, Hương lựa chọn sống cùng gia đình và chấp nhận việc đi làm xa để giảm áp lực tài chính, nên chấp nhận việc dành nhiều thời gian hơn cho chuyện đi lại. Và di chuyển bằng xe bus hiện vẫn là phương án phù hợp nhất, đi xe bus để hành trình trở nên nhẹ nhàng và đỡ tốn sức hơn so với việc tự chạy xe máy.

Không chỉ riêng chuyện đi lại, Hương cũng theo đuổi lối chi tiêu khá thực tế. Cô tự nhận mình là người lý trí trong mua sắm, hạn chế việc chi tiền theo cảm hứng hoặc mua những món đồ không thực sự cần thiết. Thay vì mua sắm liên tục, cô ưu tiên những sản phẩm có chất lượng tốt để sử dụng lâu dài.

Tuy nhiên, Hương cho rằng tiết kiệm không đồng nghĩa với việc cắt giảm hoàn toàn nhu cầu tận hưởng cuộc sống. Ngoài các khoản cần cân đối như mỹ phẩm hay thời trang, cô vẫn dành tiền cho những chuyến đi chơi, gặp gỡ bạn bè hoặc tự thưởng cho bản thân sau thời gian làm việc căng thẳng.

Với Hương, những trải nghiệm như du lịch hay các cuộc gặp gỡ cá nhân vẫn là khoản chi xứng đáng vì giúp bản thân nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau công việc.

Khi được hỏi về kế hoạch mua nhà hay mua xe trong tương lai, cô gái 26 tuổi khá thẳng thắn khi cho rằng với mặt bằng giá bất động sản hiện tại ở Hà Nội, người trẻ làm văn phòng rất khó để chạm tới nếu chỉ dựa vào thu nhập cá nhân. Hương cho biết bản thân từng tìm hiểu về các chính sách nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp nhưng hiện tại vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.

Cô bạn chia sẻ: “Mọi người vẫn hay nói đùa với nhau là: Gen Z là thế hệ mà không lo con cháu sau này phải tranh giành tài sản vì không có tiền để mà mua nhà. Với giá nhà đất, chung cư tại Hà Nội như bây giờ toàn 80-90 triệu đồng, chưa nói đến phân khúc cao hơn nữa thì với mức lương nhân viên văn phòng như mình khó có thể chạm tới. Gần đây, mình có tìm hiểu về các chính sách dành cho người thu nhập thấp mua nhà ở xã hội. Nhà nước cũng đang có những chính sách hỗ trợ, nới lỏng hơn để nhiều người có thể tiếp cận hơn như nâng mức thu nhập cho phép, mở rộng đối tượng được mua, và siết chặt quy định bán lại để đảm bảo đúng mục đích an sinh.

Còn việc mua xe thì mình chưa nghĩ đến. Đối với bản thân mình, xe ô tô là tiêu sản vì để đáp ứng mục đích di chuyển hàng ngày thì hiện tại mình vẫn sử dụng phương tiện công cộng là bus, và mình chưa có ý định thay đổi”.

