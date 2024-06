Cắt mí tự nhiên tôn vinh vẻ đẹp "cửa sổ tâm hồn"

Đặc điểm mí mắt người Việt là gì?



Mí mắt người Việt thường có da mi trên dày, trần hốc mắt thấp, có nhiều mỡ, nếp mí 2 bên thường không rõ có thể 1 mí, hoặc 2-3 nếp mí nông và không đều 2 bên. Nhiều trường hợp kèm theo nhược cơ nâng mi dẫn đến độ mở tròng mắt 2 bên không đều các mức độ khác nhau. Một số trường hợp mắt thiếu mỡ gầy trũng hốc mắt. Hay nhiều bạn lúc trẻ có đôi mắt đẹp rõ mí đều nhưng quá trình lão hóa tuổi tác khí sụp mí, da mỡ thừa nếp nhăn... khiến đôi mắt mất dần vẻ đẹp từng có.

Tất cả các đặc điểm trên làm cho tình trạng mắt nhiều người cảm giác buồn, mệt mỏi khiến tổng thể gương mặt già nua ngay cả khi bạn còn trẻ tuổi.



Cắt mí tự nhiên là gì?

Theo Ths.Bs Hùng Thanh thì cắt mí tự nhiên là phương pháp này tôn trọng các đường nét sẵn có, cấu trúc riêng của mỗi người đảm bảo sau cắt mí giúp bạn có cặp mí vừa phải không quá to nhưng đều rõ 2 bên, ánh mắt linh hoạt tươi tắn, với một mức độ can thiệp da, mỡ vừa phải. Đặc biệt, bảo tồn các phần cần thiết và trong nhiều trường hợp có khâu chỉnh cân cơ nâng mí để độ mở tròng mắt to tròn cuốn hút phù hợp hài hòa với mỗi tình trạng mắt của mỗi người.

Những lý do mà nhiều chị em lựa chọn Ths.Bs Hùng Thanh để cắt mí tự nhiên?



Ths.bs.Hùng Thanh là người đồng sáng lập và cũng là giám đốc chuyên môn tại Phòng Khám Chuyên Khoa Thẩm Mỹ GN. Dưới đây là những lý do mà nhiều chị em yên tâm gửi gắm cửa sổ tâm hồn của mình cho bác sĩ:

- Trình độ chuyên môn cao, trải qua quá trình đào tạo bài bản chính quy: Ths.Bs Hùng Thanh tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ tại trường Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ thường xuyên tham gia các hội nghị hội thảo thẩm mỹ trong nước và quốc tế, không ngừng học tập trao đổi chuyên môn với các chuyên gia nước ngoài đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)...

- Chứng chỉ hành nghề phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ; phòng khám được cấp giấy phép hoạt động, với các danh mục kỹ thuật được sở y tế Hà Nội phê duyệt.

- Kinh nghiệm lâu năm, Ths.Bs Hùng Thanh với kinh nghiệm 15 năm ngoại khoa – PTTM, trải qua hàng nghìn ca cắt mí thành công, mang lại vẻ đẹp và sự tự tin cho hàng nghìn khách hàng..

- Mắt thẩm mỹ tinh tế, luôn thăm khám nhận định và đưa ra những chỉ định cắt mí để giúp khách hàng lựa chọn được from mí tự nhiên phù hợp nhất, hài hòa nhất trên nền câu trúc sẵn có với những mức độ can thiệp phù hợp.

- Làm đẹp với tinh thần trách nhiệm cao nhất: Đối với mỗi khách hàng đều được bác sĩ trực tiếp thực hiện làm từ khâu đo vẽ, thiết kế đường cắt cho tới những mũi khâu cuối cùng.

Muốn sở hữu đôi mắt đẹp với nếp mí vừa phải tự nhiên, ánh nhìn vui tươi trẻ trung thì chắc chắn phòng khám Chuyên Khoa Thẩm Mỹ GN nói chung và Ths.Bs Hùng Thanh với tôn chỉ "Làm đẹp thuận tự nhiên" sẽ là một địa chỉ tin cậy để các bạn yên tâm gửi gắm.

