Cắt hết dạ dày trị ung thư, mổ xong mới biết mình không có tế bào ung thư nào

Người đàn ông họ Ngô đến từ quận Thanh Sơn, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc gần đây tìm đến các cơ quan truyền thông để phản ánh một sự cố y tế: Ông chỉ khó chịu ở dạ dày nhưng lại bị chẩn đoán nhầm là ung thư, dẫn đến việc bị cắt bỏ toàn bộ dạ dày và chịu di chứng khuyết tật mức độ 5.

Theo Dahe Daily , Ngô cho biết gia đình đã đưa ông đi cấp cứu khi thấy ông bị đau bụng dữ dội và đột ngột. Các kiểm tra ban đầu cho thấy bệnh nhân bị loét dạ dày, và bệnh viện sau đó sắp xếp làm sinh thiết. Do vợ ông Ngô là điều dưỡng tại một bệnh viện khác, gia đình mang kết quả nội soi dạ dày đến nhờ một giáo sư thuộc khoa tiêu hóa tại bệnh viện đó xem xét. Vị giáo sư nghi ngờ đó có thể là ung thư dạ dày.

Để bệnh nhân không quá lo lắng, gia đình không thông báo trực tiếp cho ông về chẩn đoán “ung thư dạ dày”. Thay vào đó, họ khuyên ông chuyển sang bệnh viện khác để điều trị với lý do cơ sở vật chất y tế ở đó tốt hơn.

Trong thời gian ông Ngô chờ điều trị, bệnh viện ban đầu có kết quả sinh thiết “không tìm thấy tế bào ung thư”. Tuy nhiên, bác sỹ điều trị tại bệnh viện mới vẫn tin vào khả năng ông Ngô bị ung thư và đề nghị cắt bỏ ba phần tư dạ dày.

(Ảnh minh họa: Pixabay)

Bệnh nhân cho biết vào thời điểm đó, ông không hề hay biết các bác sĩ nghi ngờ mình bị ung thư dạ dày, và vợ ông là người ký vào giấy cam kết phẫu thuật. “Nếu biết họ nói tôi bị ung thư dạ dày, chắc chắn tôi đã không đồng ý phẫu thuật. Ít nhất thì cũng phải thực hiện thêm một lần sinh thiết nữa, và chỉ nên phẫu thuật sau khi đã có chẩn đoán xác định ”, ông nói.

Sau khoảng bốn giờ phẫu thuật, nhân viên y tế thông báo với gia đình rằng kế hoạch đã thay đổi từ cắt bỏ ba phần tư dạ dày sang cắt bỏ toàn bộ cơ quan này do các bác sỹ nghi ngờ bệnh nhân bị ung thư. Điều khiến ông Ngô cảm thấy khó chấp nhận hơn cả là kết quả xét nghiệm bệnh học sau phẫu thuật cho thấy không có tế bào ung thư nào trong phần dạ dày và 15 hạch bạch huyết đã bị cắt bỏ.

Ba tháng sau ca phẫu thuật, ông Ngô thường xuyên gặp các triệu chứng như đầy bụng và tiêu chảy sau khi ăn. Không còn cách nào khác, gia đình đành nói sự thật về việc cắt bỏ toàn bộ dạ dày cũng như chẩn đoán nhầm ung thư. Khi biết mình không mắc ung thư dạ dày, ông hoàn toàn suy sụp.

Sau các cuộc thương lượng, gia đình bệnh nhân và phía bệnh viện cuối cùng đã không thể đạt được thỏa thuận và tìm câu trả lời từ tòa án.

Luật sư chỉ ra rằng, ngay cả khi nghi ngờ kết quả sinh thiết trước đó, bệnh viện phẫu thuật cho ông Ngô vẫn cần làm xét nghiệm bệnh học mới theo đúng quy chuẩn y tế, và ca phẫu thuật chỉ được thực hiện sau khi đã xác nhận sự hiện diện của các dấu ấn ung thư dạ dày. Hơn nữa, việc thay đổi phương án từ cắt bỏ một phần sang cắt bỏ toàn bộ dạ dày mà không có sự đồng ý của bệnh nhân và gia đình cũng đặt ra vấn đề về quyền được thông tin và tự nguyện chấp thuận điều trị của bệnh nhân.

Kết quả giám định pháp y xác định bệnh viện hoàn toàn có lỗi, phạm sai sót y khoa nghiêm trọng và phải chịu 60% trách nhiệm chính đối với tổn thương của ông Ngô. Cuối cùng, tòa ánra phán quyết buộc bệnh viện phải bồi thường hơn 201 nghìn nhân dân tệ (gần 780 triệu đồng) cho các thiệt hại (bao gồm chi phí y tế, bồi thường thương tật, chi phí dinh dưỡng, chi phí chăm sóc) và thêm 20 nghìn nhân dân tệ (gần 78 triệu đồng) để bù đắp tổn thất tinh thần.

(Nguồn: Ctwant)