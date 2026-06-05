Ngày 5/6, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phan Rí Cửa (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng ) cho biết mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên địa bàn đã gây sạt lở đất, cát tại khu vực đồi Triền Tân Phú, thuộc xóm Tân Phú, thôn Phú Thủy.

Cát đỏ theo mưa trôi tuột xuống, che lấp mặt đường khiến giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn.

Thông tin ban đầu, trận mưa lớn kèm dông, lốc, sét và gió giật mạnh xảy ra vào chiều 4/6 làm đất trên sườn đồi bị ngấm nước và trôi xuống lòng đường ĐT716 khiến việc đi lại của người dân cùng các phương tiện qua đây gặp nhiều khó khăn.

Nhiều diện tích vườn tược của người dân bị đất đỏ san lấp, gây hư hại.

Sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an cùng phương tiện cơ giới đến hiện trường để san gạt, di dời đất đá, cát đỏ khỏi mặt đường, đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng xã Phan Rí cửa dọn dẹp đất cát tràn xuống đường để người dân đi lại thuận tiện.

Đây là lần thứ 2 trong vòng hơn một tuần khu vực đồi Triền Tân Phú xảy ra sạt lở sau các đợt mưa lớn.

Mưa lớn khiến đất, cát đỏ từ trên đồi trôi tuột xuống phía dưới khiến cây cối đổ ngã, giao thông ngưng trệ.

Trước đó, ngày 28/5, mưa lớn cũng khiến taluy dương dài khoảng 40m tại vị trí này bị sạt lở. Đất, cát đỏ từ trên đồi tràn xuống vùi lấp khoảng 30m mặt đường ĐT716, gây cản trở giao thông.

Các công trình xây dựng bị đất, cát đỏ phủ lấp gây hư hại sau mưa lớn tại xã Phan Rí Cửa.

Ngoài ra, một lượng lớn cát đỏ còn tràn xuống khu vực nghĩa trang phía dưới, vùi lấp nhiều ngôi mộ.

Hiện chính quyền xã Phan Rí Cửa tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, đồng thời rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai biện pháp ứng phó trong mùa mưa năm nay. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo bà con không nên đi lại qua các khu vực đồi núi, đất đá dễ sạt lở khi có mưa lớn xảy ra trong thời gian tới để đảm bảo an toàn.

Tuyến ĐT716 (Đường tỉnh 716) dài khoảng 41 km, là cung đường ven biển và đồi cát nổi tiếng. Tuyến đường này nối liền các trọng điểm du lịch của tỉnh: Đồi Cát Bay, Bàu Trắng,...