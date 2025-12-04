Care For Việt Nam cùng phụ nữ Vĩnh Long phát triển sinh kế bền vững

Thông qua sáng kiến "She Leads, Her Future" - Vì tương lai phụ nữ Việt, Công ty Care For Việt Nam (CFVN) mở rộng các hoạt động đồng hành cùng phụ nữ khu vực nông thôn.

Tại Vĩnh Long, chương trình đã trao tổng cộng 91 triệu đồng cho 12 tổ hợp tác, hợp tác xã và hộ gia đình với các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thủ công mỹ nghệ và chế biến thực phẩm địa phương.

Nguồn vốn được thiết kế theo hướng "đòn bẩy nhỏ - hiệu quả lớn" khi tập trung vào những hạng mục cấp thiết như phương tiện vận chuyển, máy móc sản xuất, dụng cụ chế biến và cơ sở hạ tầng bảo quản. Từ đó, người thụ hưởng giảm chi phí vận hành, cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long (áo dài đỏ) chụp hình lưu niệm cùng đại diện CFVN

Theo CFVN, việc trao vốn không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn là nguồn động viên để phụ nữ tự tin mở rộng mô hình kinh tế, tạo thêm việc làm cho lao động nữ và tăng thu nhập cho gia đình.

Khai thác tiềm năng địa phương: Từ trái dừa hữu cơ đến hạt gạo sạch

Nguồn vốn CFVN hỗ trợ được phân bổ linh hoạt cho nhiều mô hình sản xuất khác nhau, mỗi nơi một thế mạnh, nhưng cùng chung mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng hiệu quả lao động.

Hợp tác xã Nông nghiệp Hòa Phát (xã Quới Điền) là một ví dụ điển hình. HTX do phụ nữ điều hành, chuyên thu mua, sơ chế dừa hữu cơ cho thị trường địa phương. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất nhiều năm qua là thiếu phương tiện vận chuyển, làm giảm lợi nhuận và cản trở khả năng mở rộng vùng nguyên liệu.

CFVN hỗ trợ phát triển sinh kế tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hòa Phát (xã Quới Điền).

Giám đốc HTX, chị Nguyễn Thị Kim Thi, cho biết các thành viên trong hợp tác xã hết sức vui mừng và sẽ sử dụng nguồn vốn được trao để góp mua phương tiện để vận chuyển dừa. "Nguồn vốn cũng là động lực để hợp tác xã phát triển hơn nữa trong tương lai. Chúng tôi mong muốn sẽ được tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ để mở rộng diện tích thu mua dừa người dân, đi vào chế biến sâu, sơ chế chỉ xơ dừa", chị Kim Thi chia sẻ.

Tổ hợp tác trồng lúa hữu cơ Khóm Vĩnh Trường (xã Hòa Thuận) cũng nhận khoản vốn để đầu tư máy móc phục vụ quy trình canh tác nghiêm ngặt. Thiết bị mới sẽ giúp nâng năng suất, đảm bảo chất lượng lúa gạo đồng đều, yếu tố then chốt để duy trì đầu ra ổn định và mở rộng thị trường.

Các khoản đầu tư nhỏ nhưng trúng "điểm nghẽn", giúp cải thiện năng suất, chuẩn hóa chất lượng cho các sản phẩm đặc trưng như chả giò sầu riêng, bánh dân gian.

Tăng năng lực sản xuất: Mỗi vốn hỗ trợ giải một bài toán lâu năm

Không chỉ hỗ trợ mô hình nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, chương trình còn tập trung tăng năng lực sản xuất - bảo quản - vận chuyển cho các hợp tác xã đang gặp khó về cơ sở hạ tầng.

HTX Thủ công mỹ nghệ Quyết Thắng (xã Ngãi Tứ) chuyên gia công sản phẩm từ dây nhựa, lục bình. Đây là điểm tập kết và lưu trữ lượng lớn thành phẩm và nguyên liệu, nhưng nhiều năm chưa có mái che kiên cố, khiến hàng hóa dễ hư hỏng khi trời nắng hoặc mưa. Khoản vốn hỗ trợ sẽ được dùng để xây dựng mái hiên, bảo vệ hàng hóa, giảm rủi ro hư hỏng và đảm bảo chất lượng trước khi xuất xưởng.

Chương trình hỗ trợ vốn của CFVN còn tập trung tăng năng lực sản xuất - bảo quản - vận chuyển cho các hợp tác xã đang gặp khó về cơ sở hạ tầng.

HTX Nông nghiệp Hậu Thành (xã Long Hồ), nơi hoạt động đa ngành từ sản xuất lúa giống đến gia công hàng thủ công, hiện thiếu sân phơi tiêu chuẩn và mái che cho vật tư máy móc. CFVN tài trợ kinh phí làm sân phơi bê tông và mái hiên để bảo quản nông sản và thiết bị, tiết kiệm chi phí sửa chữa và hạn chế tổn thất trong mùa mưa.

Những khoản hỗ trợ này không chỉ lấp đầy thiếu hụt vật chất, mà còn tạo ra sự thay đổi trong cách tổ chức hoạt động của các HTX: từ chỗ "xoay xở theo kinh nghiệm" sang vận hành có kế hoạch, có tiêu chuẩn và biết tính toán hiệu quả đầu tư. Khi các vấn đề được giải quyết, năng lực của HTX được nâng lên, từ đó tạo thêm việc làm cho người dân địa phương, cải thiện thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Cam kết từ doanh nghiệp - động lực cho phụ nữ nông thôn đổi mới mô hình kinh tế

Tại lễ trao vốn, chị Trịnh Hải Yến, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại CFVN, nhấn mạnh: "Chúng tôi kỳ vọng nguồn vốn này sẽ tiếp thêm niềm tin cho chị em phụ nữ, giúp họ bắt đầu hoặc phát triển mạnh hơn các mô hình kinh tế của mình. Khi một phụ nữ có thêm cơ hội kinh doanh, cộng đồng xung quanh cô ấy cũng hưởng lợi từ việc có thêm những việc làm mới được tạo ra cho đến các sản phẩm sạch, an toàn phục vụ thị trường".

Chị Trịnh Hải Yến, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại CFVN, cho biết công ty kỳ vọng nguồn vốn này sẽ giúp chị em phụ nữ phát triển mạnh hơn các mô hình kinh tế của mình.

Theo chị Trịnh Hải Yến, trong nhiều năm qua, CFVN là đơn vị cung cấp các sản phẩm về chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Chính vì vậy, gia đình là yếu tố quan trọng. Đặc biệt một trong những đối tác kinh doanh chiếm tỷ trọng rất lớn của Care For Việt Nam chính là chị em phụ nữ. Chính vì thế trong các hoạt động, đặc biệt là hoạt động về trách nhiệm xã hội, Care For Việt Nam đặc biệt dành sự quan tâm đến việc hỗ trợ nhóm đối tượng phụ nữ.

Từ góc độ địa phương, chị Lê Thị Thu Hồng, Trưởng bộ phận Kinh tế Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, cho biết nhiều phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp tốt nhưng thiếu vốn dẫn đến mô hình bị "chững lại" hoặc không thể mở rộng. "Sự hỗ trợ của CFVN có ý nghĩa quan trọng về cả vật chất lẫn tinh thần. Đây là nguồn động lực để chị em mạnh dạn theo đuổi mô hình của mình và tạo thêm nhiều giá trị bền vững cho cộng đồng", chị chia sẻ.

Với 12 mô hình nhận hỗ trợ, CFVN tiếp tục khẳng định định hướng phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội. Dù giá trị mỗi khoản vốn không quá lớn, nhưng cách thức hỗ trợ đúng trọng tâm, đúng nhu cầu đã giúp người thụ hưởng tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm. Từ đó, phụ nữ có cơ hội nâng cấp quy trình sản xuất, gia tăng thu nhập, nâng cao vị trí trong gia đình và đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương.

Hoạt động lần này cũng tạo tiền đề để các sản phẩm truyền thống, nông nghiệp sạch và thủ công mỹ nghệ của Vĩnh Long từng bước đạt chuẩn OCOP, cải thiện năng lực cạnh tranh và hướng tới thị trường rộng mở hơn.