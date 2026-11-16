Cardi B diện váy “cơn mưa vàng” lấy cảm hứng từ Huế tại gala Hollywood

Cardi B mang hai phong cách đến Baby2Baby Gala 2026, diễn ra tối 14/11 (giờ Mỹ) tại Pacific Design Center, West Hollywood. Trên thảm đỏ, nữ rapper diện thiết kế couture của Tamara Ralph cùng chiếc mũ lông vũ che gần kín gương mặt. Sau đó, cô đổi sang đầm đính cườm vàng kim để biểu diễn. Theo nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn, chiếc đầm thuộc bộ sưu tập Numéro 6 - Vũ khúc cố đô của anh.

Cardi B diện đầm đính cườm vàng kim của Nguyễn Phúc Tuấn khi biểu diễn tại Baby2Baby Gala 2026. Ảnh: Vogue

Chiếc đầm lấy cảm hứng từ mưa Huế

Thiết kế có phom ôm dài chạm sàn, cổ yếm buộc sau gáy và đường khoét chữ V sâu. Trên nền xuyên thấu màu da, các dải cườm vàng uốn lượn từ ngực xuống gấu váy. Tua cườm và pha lê đung đưa theo chuyển động, gợi hình ảnh những dòng nước mưa.

Nguyễn Phúc Tuấn đặt mẫu đầm ở phần cao trào của bộ sưu tập, gọi là “cơn mưa vàng”. Anh cho biết phần đính kết được xử lý thủ công bên ngoài rồi cố định lên đầm bằng hai điểm, giúp ê-kíp linh hoạt điều chỉnh dáng rủ của từng dải cườm. Chất liệu của bộ sưu tập là lụa tơ tằm Bảo Lộc.

Một thiết kế thuộc bộ sưu tập Vũ khúc cố đô trên sàn diễn Việt Nam. Ảnh: Tư liệu do ê-kíp cung cấp

7 ngày để hoàn thiện trang phục cho Cardi B

Theo Nguyễn Phúc Tuấn, ê-kíp Cardi B liên hệ khi thời hạn giao đầm chỉ còn một tuần. Một thiết kế đính kết dày như vậy thường cần khoảng 15 ngày. Anh từng đề nghị chuyển sang dịp khác, nhưng hôm sau phía nữ rapper phản hồi rằng cô muốn mặc đúng mẫu này tại gala. Ê-kíp sau đó làm việc xuyên đêm để kịp giao đầm.

Nhà thiết kế giữ nguyên kiểu dáng và may theo số đo ê-kíp Cardi B gửi. Anh dùng khóa kéo ẩn và giấu phần dây thắt để giữ đường nét liền mạch ở lưng váy. Theo anh, đây là khâu khiến cả nhóm lo nhất vì họ phải dựa vào số đo gửi từ xa trong lần đầu hợp tác.

Nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn, tác giả bộ sưu tập Vũ khúc cố đô. Ảnh: Tư liệu do ê-kíp cung cấp

Numéro 6 - Vũ khúc cố đô ra mắt tại Paris Fashion Week ngày 30/9. Sau khi được giới thiệu tại Việt Nam và được Địch Lệ Nhiệt Ba lựa chọn, bộ sưu tập có lần xuất hiện đầu tiên tại Mỹ qua phần trình diễn của Cardi B, theo thông tin từ nhà thiết kế.