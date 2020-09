Cardi B đệ đơn ly hôn chồng sau 3 năm chung sống

Hôm nay (ngày 16/9), hàng loạt tờ báo Mỹ đưa tin Cardi B đã đệ đơn ly hôn chồng - rapper Offset - sau 3 năm chung sống bên nhau. Nguyên nhân được Cardi B đưa ra chính là "không có khả năng hòa giải".

Mặc dù không nói rõ cụ thể nhưng theo nguồn tin từ Us Weekly, lí do chính dẫn đến chuyện đệ đơn ly hôn của chủ nhân bản hit WAP chính là do Offset lại tiếp tục ngoại tình. Trước đó, vào năm 2018, cặp đôi đã lên tiếng về vấn đề này. Trong đó, Cardi B thừa nhận chuyện ngoại tình của Offset và từng có ý định ly dị. Tuy nhiên, nữ rapper đã quyết định tha thứ cho chồng để có thể cùng nhau chăm sóc con gái.

Cardi B và Offset thuở còn mặn nồng. (Ảnh: Billboard)

Trong đơn ly hôn, Cardi B mong muốn được nhận nuôi con gái 2 tuổi Kulture của mình. Ngoài ra, cô cũng đề đạt nguyện vọng nhận tiền hỗ trợ nuôi con từ chồng cũ.

Cardi B và Offset bí mật kết hôn vào tháng 9/2017. Thế nhưng, trong lúc nữ rapper mang bầu Kulture, Offset đã ngoại tình, điều này khiến cả Cardi B lẫn những người hâm mộ vô cùng tức giận. Đến cuối năm 2018, Cardi B tuyên bố sẽ ly hôn. Tuy nhiên, cả hai đã quay lại bên nhau chỉ một vài tháng sau đó.

Nguồn: Cosmopolitan