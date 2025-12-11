Cặp vợ chồng đưa con đi ăn thì một phụ nữ ôm chầm lấy cậu bé và nói: "Đây là con trai tôi!"! Diễn biến sau đó còn hơn phim!

Mới đây, một câu chuyện được một phụ huynh Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến rất nhiều người đọc xong vừa giận vừa rùng mình. Tình huống xảy ra ngay tại một trung tâm thương mại đông đúc, nơi ai cũng nghĩ là an toàn nhưng lại suýt trở thành bi kịch với một gia đình.

Người bố kể rằng hôm ấy, anh cùng vợ đưa con trai đi ăn. Cậu bé đứng cách bố mẹ khoảng 3 mét, chơi loanh quanh một mình. Một người phụ nữ tầm 30-40 tuổi tiến lại gần, cúi xuống nựng cậu bé, cười nói thân thiện như một người quen. Rồi cô ta ngẩng lên, lướt ánh mắt qua xung quanh. Khi ánh mắt hai bên chạm nhau, người bố chỉ nghĩ đơn giản đó là một vị khách mến trẻ con. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, người phụ nữ đột nhiên bế cậu bé lên và quay người bỏ chạy.

Người bố lập tức bật dậy đuổi theo, túm chặt tay người phụ nữ và hét lớn: “Có kẻ bắt cóc trẻ con!”. Nhưng điều khiến anh sốc hơn là người phụ nữ kia cũng gào lên không kém: “Đây là con tôi! Chính anh ta mới là kẻ bắt cóc!”.

Đến lúc này, người bố mới hoảng hốt nhận ra việc cô ta nựng trẻ lúc trước hóa ra là để tạo ấn tượng với những người xung quanh rằng cô ta là mẹ đứa bé. Và trong một cuộc giằng co giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, phần lớn người ngoài sẽ nghĩ phụ nữ là mẹ, còn người đàn ông mới là kẻ xấu.

Câu chuyện tưởng chừng đơn giản ấy khiến rất nhiều bậc cha mẹ giật mình. Bởi đôi khi, chỉ một giây sơ ý thôi cũng đủ dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Vợ anh nhanh chóng lao đến, dùng hết sức giật con khỏi tay người phụ nữ lạ. Người bố khống chế cô ta xuống đất và gọi cảnh sát. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Chỉ vài phút sau, xuất hiện thêm một cặp nam nữ đi tới, ra sức yêu cầu vợ chồng anh “thả người”. Lúc này họ mới nhận ra đối tượng không hề hành động một mình. May mắn là người bố bình tĩnh giữ nguyên hiện trường, nhất quyết chờ cảnh sát đến.

Sau đó câu chuyện không rõ cái kết ra sao, nhưng riêng phần được chia sẻ đã đủ khiến cộng đồng mạng bàng hoàng. Bởi lẽ, gia đình này gồm cả cha lẫn mẹ đi cùng con, người bố lại khỏe mạnh, phản ứng nhanh, thế mà vẫn suýt bị giật mất con. Nếu hôm ấy người dẫn con đi chỉ là mẹ… hay một ông bà đã lớn tuổi… chuyện gì sẽ xảy ra?

Câu chuyện như một hồi chuông cảnh báo: trẻ con không bao giờ an toàn tuyệt đối ở nơi công cộng. Con không “dễ đi theo người lạ”, nhưng kẻ xấu thì ngày càng tinh vi.

Những thủ đoạn thường thấy của kẻ bắt cóc mà phụ huynh cần cảnh giác gồm:

• Giả vờ thân thiết: Nựng trẻ, nói chuyện như người quen để đánh lừa cả mẹ lẫn người xung quanh. Khi cơ hội đến, chỉ cần bế trẻ lên là mọi người tưởng họ là người nhà.

• Gọi đúng tên trẻ để tạo sự tin tưởng: Nhiều kẻ xấu lợi dụng thông tin trên mạng xã hội, biết rõ tên, lớp, thậm chí tên bố mẹ của trẻ. Chúng chỉ cần gọi đúng tên là trẻ lập tức mất cảnh giác.

• Dùng đồ ăn, đồ chơi dụ dỗ: Trẻ con rất dễ bị thu hút bởi bánh kẹo, đồ chơi. Chỉ cần lời mời “phía trước có trò chơi hay lắm”, trẻ rất dễ đi theo.

• Giả dạng người giao hàng: Một số đối tượng gõ cửa nhà, tự xưng là người giao hàng cho bố mẹ, lừa trẻ mở cửa. Trẻ có tính cảnh giác thấp sẽ rất nguy hiểm.

• “Thuận tay dắt đi”: Không ít vụ bắt cóc xảy ra khi trẻ đứng chơi một mình trong vài giây ngắn ngủi, chỉ cần người lớn lơ đãng hoặc nhìn điện thoại.

Vì vậy, khi đưa trẻ tới nơi đông người, phụ huynh cần giữ con trong tầm mắt mọi lúc, nắm tay hoặc nắm cổ tay trẻ thật chắc, đặc biệt khi di chuyển giữa dòng người. Khi thấy người lạ tiếp cận, nên lập tức lại gần, đứng cạnh trẻ để đối tượng không thể “ra tay”.

Ước mong mọi đứa trẻ đều lớn lên bình an bên cạnh bố mẹ không chỉ nhờ may mắn, mà nhờ sự cảnh giác của chính người lớn.