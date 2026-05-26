Cặp vợ chồng bị nghi nạp 6,5 triệu NDT cho streamer, đòi hoàn tiền rồi khai khống "con gái 17 tuổi lén chuyển"

Một vụ kiện liên quan đến việc nạp tiền thưởng cho streamer tại Trung Quốc mới đây đã gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội sau khi tòa án chính thức đưa ra phán quyết sau gần 2 năm xét xử.

Tòa phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường

Theo hồ sơ vụ kiện, phía gia đình cho biết cô gái đã tự ý dùng số điện thoại và tài khoản của mẹ để đăng ký nhiều tài khoản trên nền tảng video ngắn, sau đó liên tục nạp tiền tặng streamer trong thời gian dài, với tổng số tiền lên tới 6,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 24 tỷ đồng).

Gia đình yêu cầu nền tảng hoàn trả toàn bộ số tiền với lý do người thực hiện giao dịch là trẻ vị thành niên, chưa đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và việc nạp tiền không có sự đồng ý của phụ huynh.

Thoạt nghe, đây giống một vụ việc điển hình về trẻ vị thành niên tiêu tiền trên mạng. Nhưng khi tòa án và cơ quan liên quan kiểm tra dữ liệu giao dịch, nhiều điểm bất thường bắt đầu lộ ra.

Theo thông tin được công bố, số tiền thực tế được nạp còn cao hơn con số phía nguyên đơn đưa ra ban đầu. Ngoài ra, nhiều tài khoản liên quan được xác thực bằng danh tính của các thành viên trong gia đình, trong đó có cả tài khoản gắn với thông tin của cha mẹ.

Đáng chú ý hơn, hệ thống còn ghi nhận quá trình xác minh khuôn mặt đã được thực hiện thành công nhiều lần trong suốt thời gian dài sử dụng tài khoản. Đây cũng là chi tiết khiến dư luận tranh cãi nhiều nhất. Bởi theo quy trình thông thường, việc xác thực khuôn mặt muốn vượt qua phải có sự xuất hiện trực tiếp của người sở hữu tài khoản, hoặc ít nhất phải có sự phối hợp chủ động từ phía họ.

Điều đó khiến không ít người nghi ngờ rằng người thực sự tham gia vào quá trình nạp tiền có thể không chỉ là cô con gái 17 tuổi như phía gia đình trình bày. Nói cách khác, vụ việc dần không còn đơn thuần là câu chuyện “trẻ vị thành niên lén tiêu tiền”, mà chuyển thành tranh cãi về tính trung thực trong quá trình khởi kiện và yêu cầu hoàn tiền.

Bác bỏ yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền

Cuối cùng, tòa án không chỉ dựa vào yếu tố tuổi tác để đưa ra phán quyết, mà tập trung đánh giá toàn bộ chứng cứ của vụ án. Theo lập luận của tòa, việc một người là trẻ vị thành niên không đồng nghĩa mặc nhiên với việc mọi khoản tiêu dùng đều được hoàn trả toàn bộ.

Người yêu cầu hủy giao dịch cần chứng minh rõ các khoản chi tiêu đó thực sự được thực hiện mà không có sự đồng ý hoặc chấp thuận của người giám hộ hợp pháp.

Trong vụ việc này, phía nguyên đơn không thể chứng minh toàn bộ số tiền donate đều là hành vi đơn phương, hoàn toàn ngoài sự kiểm soát của gia đình. Vì vậy, yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền không được chấp nhận. Phán quyết của tòa nhanh chóng gây tranh luận lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với không ít gia đình hiện nay khi việc thanh toán online ngày càng dễ dàng, chỉ cần vài thao tác là có thể hoàn tất một khoản chi tiêu rất lớn. Cùng với đó, chế bảo vệ trẻ vị thành niên trên các nền tảng mạng không đồng nghĩa với việc trở thành “nút hoàn tác” hay mọi giao dịch đều có thể được hủy chỉ bằng lý do “người dùng chưa đủ tuổi”.

Theo nhiều chuyên gia, các nền tảng vẫn cần tăng cường kiểm soát rủi ro, xác minh danh tính và cảnh báo tiêu dùng. Tuy nhiên, gia đình cũng phải có trách nhiệm quản lý tài khoản thanh toán, điện thoại và thiết bị điện tử của con cái. Bởi khi những khoản chi tiêu kéo dài suốt nhiều tháng, với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng, trách nhiệm thường không chỉ nằm ở riêng một phía.

Vụ việc hiện vẫn gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bộ phận cho rằng nền tảng cần siết chặt hơn cơ chế xác minh và cảnh báo giao dịch lớn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại cho rằng chi tiết đáng chú ý nhất của vụ án không nằm ở công nghệ hay nền tảng, mà là câu chuyện về trách nhiệm và sự trung thực.

Trên thực tế, những vụ trẻ vị thành niên lén nạp tiền cho game hoặc streamer vẫn đang tồn tại và là vấn đề khiến nhiều gia đình đau đầu. Điều đó đòi hỏi phụ huynh phải quản lý thiết bị, tài khoản thanh toán và thời gian sử dụng mạng của con chặt chẽ hơn, đồng thời các nền tảng cũng cần tăng cường cơ chế bảo vệ người dùng nhỏ tuổi.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, điều khiến dư luận chú ý hơn cả lại là nghi vấn người lớn đứng sau các khoản chi tiêu khổng lồ nhưng sau đó lấy lý do “trẻ vị thành niên” để yêu cầu hoàn tiền. Bởi suy cho cùng, công nghệ có thể tạo ra nhiều lỗ hổng, nhưng pháp luật không chỉ nhìn vào lời khai, mà còn nhìn vào toàn bộ dấu vết dữ liệu và tính logic của hành vi.