Video: Cặp song sinh dính liền lái xe, bất chấp những khó khăn.

Câu chuyện hôn nhân của Carmen Andrade, một trong hai chị em song sinh dính liền nổi tiếng, đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Cô chia sẻ rằng bí quyết để duy trì hạnh phúc lứa đôi trong khi vẫn bảo toàn sự gắn kết với em gái Lupita chính là “tôn trọng ranh giới”.

Giữ "sự cân bằng lành mạnh"

Carmen và Lupita Andrade, 25 tuổi, sinh ra tại Mexico, hiện sống tại bang Connecticut (Mỹ). Họ là cặp song sinh dính liền phần thân , chung xương sườn, một phần hệ tuần hoàn, tiêu hóa và sinh sản. Mỗi người có tim, phổi và dạ dày riêng biệt.

Trong hành trình tìm kiếm tình yêu, Carmen gặp Daniel McCormack (28 tuổi) qua ứng dụng hẹn hò Hinge vào năm 2020. Sau thời gian quen biết và gắn bó, cả hai quyết định “về chung một nhà”, đám cưới nhỏ diễn ra tháng 10/2024 tại cây cầu Lover's Leap ở New Milford, Connecticut.

Cặp song sinh dính liền Carmen và Lupita Andrade chia sẻ về cách họ vượt qua các ranh giới - đặc biệt là từ khi Carmen kết hôn với Daniel McCormack.

Đối với Carmen, tình yêu này không chỉ là bước ngoặt cá nhân mà còn là thử thách để cô và Lupita cùng nhau học cách thích nghi, cân bằng giữa đời sống hôn nhân và mối liên kết máu thịt không thể tách rời.

Trong buổi phỏng vấn với tạp chí People , khi được hỏi về cách duy trì sự thân mật trong hôn nhân mà vẫn đảm bảo sự thoải mái cho Lupita, Carmen cho biết bí quyết nằm ở sự giao tiếp liên tục: “Chúng tôi luôn nói chuyện với nhau. Nếu em gái tôi cảm thấy không thoải mái về điều gì, dù là chuyện tình cảm thể xác hay cuộc trò chuyện riêng tư, vợ chồng tôi sẽ điều chỉnh ngay để tôn trọng cảm xúc của cô ấy".

Lupita thì nhẹ nhàng hơn: “Tôi có tai nghe, có điện thoại. Thực ra tôi chẳng bận tâm".

Dù vậy, Carmen cũng thừa nhận đôi khi cô và chồng phải vật lộn với cảm giác tội lỗi vì lo sợ Lupita bị ảnh hưởng. Nhưng nhờ sự cảm thông lẫn nhau, họ luôn giữ được một “sự cân bằng lành mạnh”.

Đối diện với sự tò mò của dư luận

Sau khi tin tức kết hôn của Carmen được công bố, cộng đồng mạng liên tục đặt ra những câu hỏi riêng tư, thậm chí nhạy cảm. Điều này khiến cô không khỏi bức xúc: “Tôi không hiểu vì sao mọi người lại nghĩ rằng phải biết chi tiết về cơ thể của tôi thì mới có thể công nhận nhân cách của chúng tôi".

Daniel, chồng của Carmen, cũng không ngần ngại đáp trả trước sự soi mói: “Mọi người quá ám ảnh với tình dục. Nhưng nói thẳng ra, đó không phải chuyện của ai khác".

Với Lupita, áp lực lại đến từ một khía cạnh khác. Cô thường bị hỏi liệu có nảy sinh tình cảm với Daniel hay không. Câu trả lời của cô rất dứt khoát: “Tôi quý anh ấy như một người anh trai. Chỉ vậy thôi".

Họ là cặp song sinh dính liền phần thân, chung xương sườn, một phần hệ tuần hoàn, tiêu hóa và sinh sản, có tim, phổi và dạ dày riêng biệt.

Carmen còn phải đối mặt với những đồn đoán cho rằng chồng cưới cô vì danh lợi, hoặc thậm chí lợi dụng sự nổi tiếng trên mạng xã hội để kiếm tiền. Cô phản bác bằng sự hài hước: “Họ nói anh ấy đến vì tiền ư? Nhưng tôi đâu có tiền!”.

Thực tế, dù sở hữu kênh YouTube hơn 256.000 người theo dõi và hàng trăm nghìn fan trên Instagram, hai chị em khẳng định thu nhập từ nền tảng trực tuyến chỉ là nguồn bổ sung. “Chúng tôi vẫn phải làm việc 50 giờ một tuần để trang trải cuộc sống và những chi phí phát sinh", Carmen chia sẻ.

Cô nhấn mạnh rằng cả hai không hề muốn lợi dụng tình cảm người hâm mộ. Các nhãn hàng mà họ hợp tác đều được lựa chọn kỹ càng, chỉ giới thiệu những sản phẩm mà họ thực sự tin dùng.

Dù trên mạng xã hội từng xuất hiện những câu đùa rằng Lupita không ưa Daniel, sự thật hoàn toàn ngược lại. Cô nói thẳng: “Tôi chỉ muốn thấy chị gái mình hạnh phúc. Mọi người không hiểu rằng nếu tôi và anh ấy không hòa hợp thì mối quan hệ này đã chẳng thể tồn tại".

Lupita tự nhận là người vô tính và không có mong muốn kết hôn. Điều đó càng giúp việc phân định ranh giới trong mối quan hệ của ba người trở nên rõ ràng hơn.

Vượt qua định kiến

Tháng 7 vừa qua, Carmen bất ngờ tiết lộ trên YouTube rằng cô đã kết hôn từ năm 2024. Trong video mang tên Overdue Update!, cô thản nhiên thông báo: “Có lẽ chúng ta nên nói luôn điều này: Tôi đã kết hôn rồi”. Sau đó, cô giơ chiếc nhẫn cưới lên khoe với nụ cười hạnh phúc. Daniel cũng góp mặt, hài hước nói: “Tôi vừa được thăng chức – từ giờ tôi là chồng rồi".

Đám cưới của họ chỉ có sự góp mặt của gia đình thân thiết. Carmen cũng nhấn mạnh để tránh hiểu lầm: “Người kết hôn là tôi và Daniel, không phải cả hai chị em".

Carmen kết hôn với Daniel McCormack tại Cầu Lover's Leap ở New Milford, Connecticut, vào tháng 10/2024.

Trước khi gặp Daniel, Carmen từng thừa nhận chuyện hẹn hò là trải nghiệm khó khăn vì sự khác biệt trong hoàn cảnh đặc biệt của mình. Hai chị em từng bị hiểu nhầm rằng ở bên cạnh họ đồng nghĩa với việc “quan hệ cùng lúc với hai người”.

Nhưng với sự kiên nhẫn, tình yêu và niềm tin, Carmen đã tìm thấy người đồng hành đích thực. Và Lupita, bằng tình thương vô điều kiện, luôn ủng hộ chị gái mình trong hành trình ấy.

(Theo Daily Mail)