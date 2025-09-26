Trong giới giải trí, chuyện giữ dáng và duy trì nhan sắc luôn là chủ đề khiến công chúng quan tâm. Nếu nhiều nghệ sĩ chọn mỹ phẩm đắt tiền hay công nghệ thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân thì vợ chồng Lữ Tụng Hiền - Mạch Cảnh Đình lại đi theo một con đường hoàn toàn khác, đó là kiên trì ăn chay suốt 31 năm, đồng thời lựa chọn không sinh con. Bộ đôi từng được xem như "chuẩn mực sống lành mạnh" nhưng cuối cùng lại gây nên cuộc tranh luận dữ dội trên mạng.

Tình yêu khởi nguồn từ quán chay

Năm 1994, tại một quán chay ở Hong Kong, Lữ Tụng Hiền và Mạch Cảnh Đình lần đầu trò chuyện. Khi ấy, Lữ Tụng Hiền nổi tiếng nhờ vai diễn trong Thiếu Niên Kỳ Hiệp Long Hổ Môn, là người "không ăn thịt không được" trong khi Mạch Cảnh Đình đã kiên trì ăn chay được vài năm. Để rồi sau đó khi tiến tới hẹn hò, Mạch Cảnh Đình đã cho Lữ Tụng Hiền xem đoạn phim tài liệu về bảo vệ động vật và khuyên anh nên ăn chay. Từ câu "Anh sẽ thử xem sao", nam diễn viên đã gắn bó với chế độ ăn chay đến tận hôm nay.

Nhưng sự thay đổi không dễ dàng. Khi quay Tiếu Ngạo Giang Hồ, cảnh nhân vật ăn thịt nướng khiến Lữ Tụng Hiền phải ngồi diễn với "thịt giả" làm từ đậu hũ trong khi đoàn phim chuẩn bị đồ thật vô cùng hấp dẫn. Ban đầu, ngôi sao sinh năm 1966 vẫn bị "lay động" bởi thịt nhưng dần dần, sự kiên trì đã khiến anh không còn đam mê với những món mặn nữa.

Lữ Tụng Hiền chuyển sang ăn chay sau khi quen Mạch Cảnh Đình

Quyết định không sinh con

Năm 1999, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại Úc và họ vẫn luôn mong mỏi chuyện có con. Nhưng vào năm 2001, biến cố ập đến khi Mạch Cảnh Đình bị sảy thai ở tháng thứ 3, cũng từ đó họ lựa chọn không tiếp tục sinh con.

Trong nhật ký, Mạch Cảnh Đình từng viết: "Nếu không thể cho con môi trường tốt nhất, thà rằng không bắt đầu". Lữ Tụng Hiền cũng đồng tình bởi thời điểm đó cả hai đều bận rộn, di chuyển liên tục theo đoàn phim. Dù gia đình từng phản đối, mong muốn có cháu nối dõi nhưng cặp đôi vẫn kiên trì với quyết định của riêng mình.

Không có con, hai người dành nhiều thời gian để tận hưởng đời sống vợ chồng và làm thiện nguyện. Họ tham gia các hoạt động bảo vệ động vật, hỗ trợ học sinh nghèo, quyên góp cho y tế trong thời kỳ dịch bệnh. Với cặp sao nổi tiếng này, ý nghĩa của cuộc sống không nhất thiết nằm ở con cái mà là ở việc sống đúng giá trị mình chọn.

Cặp sao chọn cuộc sống không con cái suốt nhiều năm

Gây tranh cãi vì diện mạo tuổi xế chiều

Đầu năm nay, hình ảnh được vợ chồng Lữ Tụng Hiền và Mạch Cảnh Đình chia sẻ công khai trên mạng xã hội bất ngờ gây xôn xao. Ở tuổi 59, Lữ Tụng Hiền đã có mái tóc bạc, gương mặt trở nên hốc hác hơn, nếp nhăn nơi khóe mắt lộ rõ còn Mạch Cảnh Đình ở tuổi 63 cũng để lộ da mặt chùng và mất đi nét đẹp ngày xưa.

Ngay lập tức, mạng xã hội dậy sóng, một luồng ý kiến cho rằng, họ trông già hơn nhiều so với các đồng nghiệp cùng lứa như Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành. Một số người còn nghi ngờ việc ăn chay lâu năm để giữ dáng khiến cơ thể thiếu hụt dưỡng chất, làm quá trình lão hóa đến nhanh hơn. Ngược lại, nhiều fan lại bảo vệ: "Họ già đi tự nhiên, không dao kéo, không giả tạo, như vậy mới đáng quý".

Trước nhiều tranh cãi, cả hai giữ thái độ bình tĩnh. Nhưng sau đó, Lữ Tụng Hiền chia sẻ: "Mỗi người có cách hiểu khác nhau về sự trẻ trung. Tôi thấy bản thân khỏe mạnh, tinh thần thoải mái là đủ". Mạch Cảnh Đình cũng đồng tình: "Chấp nhận sự thay đổi của cơ thể là một phần của cuộc sống. Chúng tôi không cố gắng chống lại tuổi tác mà chọn sống an nhiên".

Dù không có con và không giữ được vẻ ngoài "trẻ mãi không già" nhưng cặp đôi vẫn tự tin với cuộc sống họ đã chọn. Hàng ngày, họ duy trì thói quen tập luyện, chăm sóc vườn rau nhỏ, đi du lịch, làm từ thiện và đồng hành cùng nhau trong từng khoảnh khắc.

Hành trình hơn 30 năm của Lữ Tụng Hiền - Mạch Cảnh Đình không phải không có tranh luận nhưng cũng chính vì thế mà trở nên đặc biệt. Họ chứng minh rằng, hạnh phúc không có công thức cố định, có người tìm thấy trong con cái, có người gửi gắm vào sự nghiệp còn với hai nghệ sĩ này, hạnh phúc đơn giản là đồng hành, kiên trì và an yên.