Cập nhật giá cả hoa ngày 28 Tết: Tuyết mai rẻ bất ngờ, cúc đẹp “đỉnh cao”, mộc lan trở thành hot trend

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, thị trường hoa tươi tại Hà Nội đã bước vào giai đoạn sôi động nhất. Ghi nhận tại chợ hoa Quảng Bá, các chợ dân sinh và hệ thống cửa hàng hoa lớn, mặt bằng giá năm nay có nhiều thay đổi đáng chú ý: tuyết mai rẻ hiếm thấy, các dòng cúc chất lượng vượt trội, hoa chậu mini trở thành hợp lý vì tính kinh tế, trong khi mộc lan bất ngờ trở thành “ngôi sao” được săn đón.

Tuyết mai tràn ngập khắp nơi, giá chỉ bằng một nửa mọi năm

Nếu phải chọn một cái tên “phủ sóng” thị trường hoa Tết năm nay, đó chắc chắn là tuyết mai.

Ngay từ đầu mùa, giá tuyết mai đã khiến nhiều người bất ngờ vì rẻ hơn hẳn các năm trước. Thời điểm đầu tháng, một bó tuyết mai loại đẹp chỉ khoảng 80.000 đồng – mức giá được đánh giá là thấp gần một nửa so với cùng kỳ những năm trước.

Những ngày cận Tết, giá có nhích nhẹ do nhu cầu tăng cao, nhưng vẫn giữ ở mức 100.000 – 120.000 đồng/bó, rẻ hơn đáng kể so với năm ngoái.

Ghi nhận tại chợ hoa Quảng Bá cho thấy, tuyết mai chiếm diện tích lớn tại nhiều sạp hàng. Không chỉ ở chợ đầu mối, các chợ dân sinh và thậm chí xe hoa rong trên nhiều tuyến phố cũng bày bán loại hoa này. Nguồn cung dồi dào khiến người tiêu dùng dễ dàng chọn được bó mai ưng ý với mức chi phí hợp lý.

Với mức giá “mềm” và dáng hoa thanh thoát, dễ cắm, tuyết mai tiếp tục là lựa chọn phổ biến cho không gian phòng khách ngày Tết.

Cúc cổ, cúc đại đoá: Chất lượng vượt trội, giá gần như giữ nguyên

Trái ngược với sự “bình dân hóa” của tuyết mai, các dòng cúc đẹp năm nay lại ghi điểm ở chất lượng.

Theo ghi nhận, các loại cúc đại đoá, cúc mẫu đơn, hồng tú kiều, đại đoá hoàng kim… đều có chất lượng tốt hơn hẳn: màu sắc tươi tắn, rõ nét, bông cứng cáp, lá khỏe, kích cỡ bông lớn. Nhiều tiểu thương cho biết thời tiết thuận lợi giúp hoa đạt độ nở và form chuẩn hơn các năm trước.

Điểm đáng chú ý là giá bán không có nhiều biến động:

- Cúc mẫu đơn: 200.000 đồng/5 bông

- Đại đoá hoàng kim: 150.000 đồng/10 bông

- Hồng tú kiều: 250.000 đồng/5 bông

Tại hệ thống Dalat Hasfarm, giá các dòng cúc cũng ở mức tương đối dễ chịu:

- Cúc đại đoá: khoảng 140.000 đồng/10 bông

- Cúc lưới cánh dài: 120.000 đồng/10 bông

- Cúc chùm nhiều màu: chỉ từ 45.000 – 55.000 đồng/bó

So với mặt bằng giá chung những năm gần đây, mức giá này được đánh giá là ổn định, thậm chí “dễ thở” nếu xét đến chất lượng hoa năm nay.

Hoa chậu mini: Giải pháp kinh tế cho không gian nhỏ

Bên cạnh hoa cắt cành, phân khúc hoa chậu mini để bàn đang nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt với các gia đình ở căn hộ hoặc nhà phố diện tích vừa phải.

Ưu điểm của hoa chậu nhỏ là không phải lo cắm tỉa cần yếu tố nghệ thuật hay sự khéo tay, có thể chơi lâu, và nếu chăm sóc khéo còn tiếp tục phát triển sau Tết. Với nhiều người tiêu dùng, đây là lựa chọn “hiệu quả” cả về thẩm mỹ lẫn chi phí.

Tại Dalat Hasfarm, các loại chậu hoa nhỏ có giá dao động từ 75.000 – 155.000 đồng/chậu, gồm:

- Cẩm tú cầu: 115.000 – 155.000 đồng/chậu

- Tiểu quỳnh: 109.000 đồng/chậu

- Sống đời đơn: 75.000 đồng/chậu

- Sống đời kép: 85.000 đồng/chậu

Màu sắc năm nay khá đa dạng và lạ mắt, đặc biệt là các dòng cẩm tú cầu với tông sắc nét được nhiều khách trẻ ưa chuộng.

Giá ở chợ hoa chưa chắc đã rẻ nhất

Một điểm đáng chú ý của thị trường năm nay là sự “xáo trộn” về mặt bằng giá.

Thông thường, chợ hoa Quảng Bá – nơi được xem là đầu mối bán buôn – sẽ có giá rẻ nhất. Tuy nhiên thực tế năm nay, nếu mua lẻ, mức giá tại chợ hoa không chênh lệch nhiều so với chợ dân sinh.

Ưu thế của chợ Quảng Bá nằm ở chất lượng và số lượng: hoa thường đẹp hơn, form chuẩn và tươi lâu hơn so với cùng tầm giá ở chợ nhỏ. Tuy vậy, một số loại hoa lại có giá cao hơn cả hệ thống cửa hàng lớn.

Ví dụ:

- Lan vũ nữ: chợ Quảng Bá 250.000 đồng/bó; Dalat Hasfarm 215.000 đồng/bó.

- Hoa thiên điểu: chợ hoa 200.000 đồng/5 bông; Dalat Hasfarm bán lẻ 30.000 đồng/bông (tương đương 150.000 đồng/5 bông).

Tuy nhiên, nhược điểm ở Dalat Hasfarm là chủng loại hoa không nhiều. Nhưng bù lại thì chất lượng hoa ở đây luôn được đánh giá cao nhất.

Một số mức giá khác tại chợ hoa Quảng Bá:

- Tiểu tú cầu: 150.000 đồng/bó

- Hoa dơn: 120.000 đồng/bó

- Hoa hồng cẩm thạch: 200.000 đồng/bó to

- Hoa hồng nhung đỏ giống ngoại, bông to: 250.000 đồng/bó to

Điều này cho thấy người tiêu dùng nên tham khảo nhiều nguồn trước khi quyết định mua, đặc biệt nếu mua số lượng nhỏ.

Mộc lan bất ngờ thành “hot trend” Tết 2026

Bên cạnh những dòng hoa quen thuộc, thị trường năm nay chứng kiến sự lên ngôi của hoa mộc lan.

Tại chợ hoa Quảng Bá, một khu vực rộng được dành riêng cho mộc lan, thu hút đông đảo khách đến xem và đặt mua. Nhiều tiểu thương cho biết sức mua tăng mạnh so với các năm trước.

Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn dành cho số đông bởi mức giá khá cao. Một cành mộc lan dáng đẹp, cao ngang đầu người có giá từ 1,7 – 2 triệu đồng/cành. Các cành nhỏ bán theo bó để cắm bình mini có giá mềm hơn, dao động vài trăm nghìn đồng.

Với vẻ đẹp trầm mặc, cánh hoa dày và form cành ấn tượng, mộc lan được nhiều gia đình lựa chọn như điểm nhấn chủ đạo trong không gian phòng khách – thay thế cho đào hoặc mai truyền thống.

Thị trường hoa Tết: Nhiều lựa chọn, giá nhìn chung ổn định

Nhìn chung, thị trường hoa Tết năm nay tại Hà Nội có nguồn cung dồi dào, chất lượng nhiều dòng hoa được cải thiện rõ rệt. Giá cả không tăng đột biến như lo ngại, thậm chí một số loại còn rẻ hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tuyết mai “bình dân hóa”, cúc đạt chất lượng cao, hoa chậu mini lên ngôi vì tính kinh tế, và mộc lan trở thành xu hướng mới – tất cả tạo nên một mùa hoa Tết đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng Thủ đô.

Trong bối cảnh chi tiêu cuối năm được tính toán kỹ lưỡng hơn, người mua có xu hướng so sánh giá giữa chợ đầu mối, chợ dân sinh và hệ thống cửa hàng lớn trước khi quyết định. Và có lẽ, năm nay, người tiêu dùng Hà Nội đang có nhiều lợi thế hơn trong việc chọn được những bình hoa Tết đẹp mà vẫn “vừa túi tiền”.