CẬP NHẬT: Danh sách các trường ở Hà Nội HOÃN cho học sinh đi học trực tiếp trở lại

Trường Tiểu học - THcS - THPT Marie Curie

Ngay trong ngày 4/12, trường Tiểu học - THPCS - THPT Marie Curie đã lấy ý kiến phụ huynh về việc có nên cho con tới trường vào ngày 6/12. Kết quả, cơ sở Mỹ Đình có tới 82,35% phụ huynh chưa muốn cho con tới trường; Cơ sở Văn Phú có 74,3% phụ huynh chưa muốn con tới trường. Đa số phụ huynh muốn con học trực tuyến thêm một thời gian cho tới khi con được tiêm 2 mũi vắc xin.

Trước nguyện vọng của số đông phụ huynh, trường này đã thông báo cho toàn bộ học sinh bậc THPT tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh

Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh cho biết sẽ lùi thời gian cho học sinh học trực tiếp có thể sang thời điểm tháng 1/2022 để đảm bảo an toàn.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Phó Hiệu trưởng nhà trường cô Văn Thùy Dương đã lý giải về quyết định này như sau:

"Nói 'được đi học' nghĩa là không bắt buộc các vị ạ, vậy nên nhà trường sẽ làm công văn xin phép sẽ 'được' đi học muộn hơn ngày 6/12 dựa vào căn cứ sau

- Học sinh chưa được tiêm mũi thứ 2. Thông thường tiêm mũi thứ 2 xong, sau 14 ngày mới an toàn.

- Chúng ta đã học online 5 tháng kể từ 30/4 cho đến nay (tính trừ nghỉ hè) và việc học online rất ổn định nếu không nói là cũng đạt kết quả tốt. Nhà trường đã xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá rất hiệu quả, tránh tối đa gian lận thi cử…vậy nên chờ thêm cho đến khi học sinh tiêm đủ mũi 2, an toàn cho học sinh nhất có thể, chúng ta mới đến trường cũng không muộn".

Cô Hiệu phó Văn Thùy Dương cũng khẳng định: "Các vị phụ huynh không nên lo lắng. Hơn ai hết, nhà trường rất mong các học sinh được quay trở lại trường nhưng cũng như bố mẹ các con, nhà trường luôn đặt vấn đề an toàn của các con lên hàng đầu".

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo tiếp tục kế hoạch dạy-học theo hình thức trực tuyến từ ngày 06/12/2021 đến ngày 19/12/2021.

Đối với việc đào tạo các đội tuyển Học sinh Giỏi quốc gia vòng 2 môn tiếng Anh (10 HS), Nga (5 HS), Pháp (5 HS), Trung (5 HS), xét đề nghị của giáo viên phụ trách đội tuyển và các điều kiện đảm bảo phòng chống dịch bệnh, giáo viên phụ trách các đội tuyển chủ động việc quyết định học tập trực tiếp hay trực tuyến tại các đội tuyển.

Trường Tiểu học - THCS -THPT Nguyễn Siêu

Trường Nguyễn Siêu cũng thông báo hoãn cho học sinh trở lại trường học trực tiếp ngày 6/12. Theo đó, nhà trường cho biết cần thời gian để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường khi hầu hết đều được tiêm phòng hai mũi và tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng.

Trong thư gửi cha mẹ học sinh, bà Nguyễn Thị Minh Thủy, hiệu trưởng nhà trường cho biết về mặt cơ sở vật chất, trường đã chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh quay lại. Tuy nhiên, quyết định cho học sinh đi học trở lại còn dựa trên sự an lòng của gia đình và an toàn của học sinh. Trường đang làm tốt việc dạy và học trực tuyến. Mọi sự chuẩn bị cho việc học và kiểm tra trực tuyến đã rất chu đáo. Do đó, nhà trường mong cha mẹ phụ huynh lắng nghe hướng dẫn của thầy cô và tin tưởng vào quyết sách của nhà trường, đồng thời để các con vững tâm ôn tập và kiểm tra trực tuyến để có một học kỳ trực tuyến trọn vẹn.