CẬP NHẬT: Danh sách 4 tỉnh thành đã quyết và đang xem xét cho học sinh nghỉ hết tháng 3

Do dịch Covid-19 đang có những diễn biến mới nên các tỉnh thành trên cả nước đều đã điều chỉnh lịch học của học sinh các cấp. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các tỉnh đều cho học sinh Mầm non đến THCS hoặc Mầm non đến THPT nghỉ hết ngày 15/3.

Tuy nhiên mới đây, một số tỉnh đã chính thức quyết định cho học sinh nghỉ học đến tháng 3 để phòng tránh dịch lây lan. Một số tỉnh chưa quyết nhưng cũng đang cân nhắc đến phương án này. Dưới đây là danh sách các tỉnh đã quyết và đang xem xét, phụ huynh cần lưu ý:

Các tỉnh đã quyết

1. Đồng Nai: Ngày 11/3, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản hỏa tốc thông báo cho học sinh từ bậc Mầm non đến THCS kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 4/4. Học sinh THPT và học viên các trung tâm GDTX đi học bình thường.

Văn bản này được đưa ra sau cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo và các sở, ban, ngành, địa phương vào chiều 10/3 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai đồng ý với đề xuất cho học sinh từ mầm non đến THCS trên địa bàn nghỉ học đến hết tháng 3/2020. Riêng đối với học viên, học sinh các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên vẫn đi học bình thường.

2. Đồng Tháp: Cuối giờ sáng ngày 12/3, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất cho học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 13/3/2020 đến hết ngày 29/3/2020.

Các tỉnh đang xem xét

1. Thanh Hóa: Chiều ngày 9/3, tỉnh Thanh Hóa có cuộc họp khẩn chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp do ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa chủ trì.

Trong cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở GD&ĐT tỉnh nghiên cứu việc tổ chức cho học sinh học và quản lý qua mạng; nghiên cứu, tham mưu phương án tiếp tục cho học sinh THCS, Tiểu học, Mầm non nghỉ học hết tháng 3/2020.

2. Đà Nẵng: Ngày 12/3, UBND TP Đà Nẵng thông báo: Học sinh từ mầm non đến THPT có thể nghỉ hết 29/3, thậm chí nghỉ thêm tùy vào diễn biến dịch Covid-19. Nếu được UBND thành phố thông qua, lịch nghỉ học sẽ áp dụng cho cả học viên cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm - học thêm ở Đà Nẵng.

Ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch TP Đà Nẵng, khẳng định diễn biến Covid-19 trên địa bàn và cả nước đang phức tạp, việc cho học sinh nghỉ để phòng chống dịch là cần thiết. Thời gian đi học trở lại thành phố sẽ thông báo sau.