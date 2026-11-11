Cặp đôi visual đỉnh cao tái hợp sau 11 năm: Đứng cạnh nhau gây bão visual nhưng khán giả lại đồng loạt phát tín hiệu “báo động”

Sáng 10/11, tài khoản chính thức của “Đợi gió hôn em” (tên tiếng Anh: Kiss in the Wind) công bố toàn bộ dàn diễn viên, đồng thời thông báo phim chính thức khởi quay tại Thường Châu. Theo lịch phát hành vật phẩm được ghi nhận trên Weibo, đoàn phim lần lượt tung danh sách diễn viên lúc 10h, bộ poster nhân vật 9 ô lúc 10h05, ảnh chụp đôi lúc 11h và ảnh đơn của từng diễn viên chính vào khoảng 12h. Phim do Tencent Video cùng Động Sát Ngu Lạc sản xuất và sẽ phát sóng độc quyền trên Tencent Video.

Poster nhân vật Hứa Tinh Thuần (Dương Dương) và Phó Tuyết Lê (Trần Đô Linh). Ảnh: Weibo

Trong bức ảnh từ lễ khởi quay đang được chia sẻ rộng rãi, Dương Dương diện áo khoác hoodie đen đơn giản, đứng cạnh Trần Đô Linh với mái tóc xoăn dài buông xõa. Không cần tạo dáng, cả hai vẫn nổi bật giữa đám đông ê-kíp đứng phía sau. Song song đó, bộ poster nhân vật cũng gây chú ý: Dương Dương trong vest sáng màu, ngước nhìn bầu trời với dòng chữ “thích nghi với tôi, quen với tôi, không thể thiếu tôi”, còn Trần Đô Linh mang vẻ sắc sảo với dòng chữ “trở thành vũ khí của chính mình”.

Dương Dương và Trần Đô Linh đứng cạnh nhau tại lễ khởi quay "Đợi gió hôn em" ở Thường Châu sáng 10/11. Ảnh: Weibo

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tức Tức Đích Miêu, xoay quanh chuyện tình “gương vỡ lại lành” giữa Hứa Tinh Thuần (Dương Dương), một pháp y thiên tài trầm lặng, kiệm lời, và Phó Tuyết Lê (Trần Đô Linh), ngôi sao hạng A rực rỡ, phóng khoáng. Hai người yêu nhau từ thời niên thiếu, chia tay trong tiếc nuối vì khác biệt tính cách và những vấn đề hiện thực khi còn quá trẻ, rồi gặp lại nhau sau 6 năm.

Poster đôi của cặp chính được tung ra trong ngày khởi quay. Ảnh: Weibo

Visual được khen hết lời, nhưng khán giả vẫn “cầu mong diễn ổn”

Bài đăng về lễ khởi quay trên một fanpage chuyên tin Hoa ngữ tại Việt Nam nhanh chóng thu về hàng trăm lượt tương tác chỉ sau 2 giờ. Phần lớn bình luận tập trung vào nhan sắc của cặp đôi chính. Một bình luận nhận hơn 30 lượt thích viết: “Team nhan khống như tôi chưa biết nội dung sao nhưng mặt hình ảnh là hài lòng rồi đó”. Nhiều người dành riêng lời khen cho Dương Dương khi cho rằng anh “vẫn đẹp trai như ngày nào”, thậm chí “nhìn còn sắc hơn cả thời xưa”, và gọi anh là “bạch nguyệt quang” của lòng mình.

Khoảnh khắc đứng cạnh nhau của cặp đôi khiến dân mạng khen visual hết lời. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, không ít khán giả vẫn giữ thái độ dè dặt. Một bình luận viết rằng “visual không cần bàn” nhưng lo ngại diễn xuất của cả hai, mong “diễn ổn ổn chút cho nhan khống vào xem”. Người khác thì gói gọn: “Nhan sắc là hợp gu rồi đó, kịch bản thì hên xui”. Một số bình luận còn nhắc đến độ “tài nguyên” của Trần Đô Linh khi liên tục nhận vai chính trong các dự án lớn.

Phản ứng này cũng tương đồng với không khí trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo các bài tổng hợp trên Weibo, dư luận hiện tập trung vào độ hợp vai, tạo hình nhân vật và yếu tố hoài niệm của lần tái hợp, phần đông fan háo hức, trong khi một bộ phận độc giả nguyên tác chọn cách chờ xem bản chuyển thể.

Dương Dương và Trần Đô Linh trong nghi thức dâng hương cầu may tại lễ khởi quay. Ảnh: Weibo

Trên thực tế, ngay trong ngày đầu khởi quay, nhiều tạo hình của Hứa Tinh Thuần đã lộ diện qua ảnh hậu trường, trải dài từ thời học sinh với áo phông trắng, kính gọng bạc, áo hoodie xám, đến thời đi làm với sơ mi đen, măng tô dài và kính gọng vàng. Đây là vai diễn khác hẳn hình tượng tu tiên Hàn Lập mà Dương Dương vừa đảm nhận trong Phàm nhân tu tiên truyện.

Dương Dương với áo hoodie xám trong tạo hình Hứa Tinh Thuần thời đi học. Ảnh: Weibo

Dàn “người quen” và cặp đạo diễn đứng sau hai phim thần tượng đình đám

Bên cạnh cặp chính, “Đợi gió hôn em” quy tụ dàn khách mời đặc biệt gồm Vương Cúc, Tả Tiểu Thanh, Kiều Chấn Vũ, Nghiêm Khoan, Nhiêu Gia Địch, Từ Chính Khê, Cao Khanh Trần và Trình Tiêu. Dàn diễn viên chính còn có Vương Tổ Nhất, Vương Hàn Văn, Nguyên Dã, Trương Ninh Giang, Trần Vũ Tư, Hầu Trường Vinh, Hàn Đống... Cư dân mạng Trung Quốc ví đây là “ván cờ toàn người quen” vì gương mặt nào cũng thân thuộc với khán giả phim thần tượng hiện đại.

Poster khởi quay chính thức của "Đợi gió hôn em". Ảnh: Weibo

Phim do hai đạo diễn người Đài Loan (Trung Quốc) Lý Thanh Dung và Cù Hữu Ninh đồng chỉ đạo. Lý Thanh Dung từng thực hiện Vụng trộm không thể giấu và Cá mực hầm mật, còn Cù Hữu Ninh là đạo diễn của Khó dỗ dành, đều là những phim chuyển thể ngôn tình từng gây sốt. Ca khúc mở đầu của phim được giới thiệu do nhóm nhạc Ngũ Nguyệt Thiên thể hiện, và dự án đã xuất hiện trong danh sách phim lớn năm 2027 của Tencent Video.

Phim do Tencent Video sản xuất, dự kiến phát sóng độc quyền trên nền tảng này. Ảnh: Weibo

Lần hợp tác trước của Dương Dương và Trần Đô Linh là bộ phim điện ảnh Tả Nhĩ (2015). Khi đó, Trần Đô Linh vào vai Lý Nhĩ, cô gái thầm thương trộm nhớ chàng nam sinh nổi tiếng Hứa Dặc do Dương Dương thủ vai. Bộ phim cũng là bước khởi đầu sự nghiệp diễn xuất của Trần Đô Linh. 11 năm sau, cô gái từng yêu đơn phương ngày nào đã trở thành nữ chính sánh vai cùng anh trong một chuyện tình đôi bên đều không thể quên nhau.