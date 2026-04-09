Cặp đôi "trai 1 đời vợ, gái 1 đời chồng showbiz" chia tay: "Bố chồng tương lai" lỡ miệng nửa câu, nhà gái giữa đêm dứt khoát đoạn tuyệt

Ngày 9/4, tờ HK01 đưa tin chuyện tình "rổ rá cạp lại" của tài tử Lưu Khải Uy và nữ diễn viên Lý Hiểu Phong đã chấm dứt. Không rõ họ "đường ai nấy đi" vào thời điểm nào, nhưng việc cặp sao này tan vỡ đã được Lưu Đan - cha Lưu Khải Uy - xác nhận với đồng nghiệp trong showbiz Hong Kong (Trung Quốc) tại tiệc sinh nhật lần thứ 82 của ông.

Không chỉ vậy, trên truyền thông, Lưu Đan còn nói hớ rằng không biết bạn gái của Lưu Khải Uy hiện tại là ai. Đến đêm muộn ngày 8/4, báo giới xứ Hương Cảng phát hiện Lý Hiểu Phong đã âm thầm xóa sạch ảnh đôi với Lưu Khải Uy trên trang cá nhân. Động thái dứt khoát đoạn tuyệt mối quan hệ của người đẹp họ Lý gây xôn xao dư luận. Theo 1 số nguồn tin, Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong thỏa thuận lặng lẽ kết thúc chuyện tình cảm. Nhưng cha Lưu Khải Uy lại đi nói khắp nơi khiến nữ diễn viên sinh năm 1982 chịu sự soi mói. Để đời tư của mình không bị bàn tán hơn nữa, Lý Hiểu Phong đã quyết định cho "bay màu" loạt ảnh thân mật với Lưu Khải Uy như 1 cách ngầm xác nhận chuyện chia tay.

Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong đã chính thức "đường ai nấy đi". Nữ diễn viên này đã xóa toàn bộ ảnh đôi trên trang cá nhân. Ảnh: Sina.

Cuối năm 2022, Lưu Khải Uy công khai hẹn hò Lý Hiểu Phong sau 4 năm ly hôn Dương Mịch. Cuộc gặp gỡ của họ được ví như tình tiết trong phim ngôn tình "cô hàng xóm được tổng tài bá đạo theo đuổi". Theo đó, Lưu Khải Uy từng chuyển đến khu nhà, làm hàng xóm sát vách với Lý Hiểu Phong. Do sửa nhà ồn ào, tài tử này đã đề nghị chi tiền để Lý Hiểu Phong ra khách sạn 5 sao ở một thời gian. Nữ diễn viên đã từ chối, nhưng hôm sau cô lại nhận được tờ giấy nhắn viết: "Những khách sạn 5 sao xung quanh đây anh đều đặt phòng rồi, em có thể chọn một khách sạn rồi vào ở bao lâu cũng được. Không phải chê em liễu yếu đào tơ, nhưng em là con gái mà. Đừng tức giận nhé". Một lần khác, Lý Hiểu Phong đang chạy bộ thì trời đổ mưa lớn. Trong lúc cô đang tìm chỗ trú, Lưu Khải Uy đã lái xe đi tìm và đón cô vì lo lắng. Hành động theo đuổi dịu dàng, lãng mạn, tinh tế và mãnh liệt của Lưu Khải Uy, khiến nữ diễn viên có cá tính mạnh mẽ như Lý Hiểu Phong động lòng.

Mối quan hệ của Lý Hiểu Phong và Lưu Khải Uy từng được ví như phim ngôn tình ngoài đời thật với motif "cô hàng xóm được tổng tài bá đạo theo đuổi". Ảnh: Sina.

Ngoài chuyện yêu đương như phim, mối quan hệ giữa Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong còn nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận vì nữ diễn viên từng tham gia diễn xuất trong Định Luật 80/20 Của Tình Yêu cùng Dương Mịch - vợ cũ của Lưu Khải Uy. Trong đó, Lý Hiểu Phong đóng vai bạn thân và cũng là chị dâu của Dương Mịch.

Lý Hiểu Phong từng đóng chung phim với Dương Mịch. Do đó, việc cô hẹn hò với chồng cũ của đồng nghiệp từng gây bàn tán trong dư luận xứ tỷ dân. Ảnh: ETtoday.

Lý Hiểu Phong sinh năm 1982, từng làm MC của đài truyền hình tại An Huy trước khi chuyển hướng sang đóng phim. Cô nổi tiếng sau khi tham gia tác phẩm Phương Hoa của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Lý Hiểu Phong có vóc dáng chuẩn người mẫu, chiều cao 1,74 m và theo đuổi phong cách cá tính, mạnh mẽ. Người đẹp này từng kết hôn, sinh con trai cho 1 doanh nhân giàu có gốc Bắc Kinh (Trung Quốc) vào năm 2013. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này kết thúc chỉ sau vài năm chung sống.

Lý Hiểu Phong là mẹ đơn thân, nuôi dạy con trai sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng doanh nhân. Ảnh: Sina.

Trong khi đó, Lưu Khải Uy từng được mệnh danh là "nam thần của các bà nội trợ" với những tác phẩm truyền hình thành công như Gia Đình Vui Vẻ, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Như Ý, Cạm Bẫy TìnhThù, Bí mật Của Người Vợ, Thiên Kim Nữ Tặc...

Lưu Khải Uy và Dương Mịch đăng ký kết hôn vào cuối năm 2013, tổ chức đám cưới vào đầu năm 2014 ở đảo Bali, Indonesia. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm bên nhau, hôn nhân của Dương Mịch đã vướng phải loạt tin đồn tiêu cực liên quan đến mối quan hệ mâu thuẫn của minh tinh Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa với nhà chồng. Ngoài ra, Lưu Khải Uy - Dương Mịch cũng "cơm không lành, canh chẳng ngọt" trong lúc chung sống. Nhiều nguồn tin cho rằng việc sự nghiệp Dương Mịch ngày càng thăng tiến, trong khi tài tử Thiên Sơn Mộ Tuyệt ít nổi tiếng hơn vợ, dẫn đến cả 2 thường xuyên lục đục.

Chuyện tình của Lưu Khải Uy - Dương Mịch từng được truyền thông ca ngợi đẹp như bộ phim ngôn tình. Tuy nhiên, từ khi về chung 1 nhà, họ liên tục gặp trục trặc tình cảm. Ảnh: Ifeng.

Đến năm 2016, Lưu Khải Uy dính scandal ngoại tình bạn diễn Vương Âu sau lưng bà xã minh tinh. Vụ việc trở thành giọt nước tràn ly khiến Dương Mịch quyết định ly hôn, chấm dứt 5 năm chung sống với Lưu Khải Uy vào năm 2018. Tài tử họ Lưu giành quyền nuôi con gái Tiểu Gạo Nếp và đưa bé về Hong Kong (Trung Quốc) sống với nhà nội. Vụ bê bối khiến hình tượng quý ông vạn người mê của Lưu Khải Uy sụp đổ, giới sản xuất Đại lục cũng tiến hành tẩy chay ngầm, không mời anh đóng phim. Năm 2022, ngôi sao hết thời này nhận lời tham gia show giải trí Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với hy vọng vực dậy danh tiếng, nhưng lại sớm bị loại.

Ai có ngờ, Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn Vương Âu sau lưng Dương Mịch ngay trong lúc quay phim. Ảnh: Sina.

2 năm sau khi vụ ngoại tình bung bét, Dương Mịch - Lưu Khải Uy tuyên bố ly hôn. Ảnh: Sohu

Nguồn: Sina, Sohu, HK01