Cặp đôi phim giả tình thật ngầm công khai hút 2 triệu like: Nhà trai đẹp vô đối đang khiến toàn cầu phát cuồng

Cặp đôi phim giả tình thật đang khiến mạng xã hội bùng nổ lúc này gọi tên Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon. Chỉ với một chi tiết nhỏ trong loạt ảnh hậu trường, nam thần đình đám đã khiến dân tình đứng ngồi không yên, kéo về hơn 1,9 triệu lượt thích cùng vô số suy đoán rằng phải chăng đây là màn “công khai ngầm” cực cao tay của anh.

Sau thành công toàn cầu của Cõng Anh Mà Chạy phát sóng năm 2024, Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon nhanh chóng trở thành cặp đôi được đẩy thuyền nhiệt tình nhất nhì màn ảnh Hàn. Tính đến hiện tại, cả hai đã bị đồn hẹn hò khoảng 2 năm kể từ sau khi bộ phim kết thúc và hiệu ứng couple vẫn chưa hề hạ nhiệt. Không chỉ sở hữu chemistry bùng nổ trên phim, loạt tương tác ngoài đời của họ cũng đủ khiến fan “lụi tim” vì quá tự nhiên, thân thiết.

Mới đây, Byeon Woo Seok - người hiện đang gây sốt toàn cầu với dự án Perfect Crown - đã đăng tải một bộ ảnh hậu trường phim mới. Tưởng chỉ là ảnh bình thường nhưng các thánh soi đã nhanh chóng phát hiện một chi tiết cực đáng ngờ: trong một bức ảnh, anh cầm trên tay miếng sticker in hình thời thơ ấu của chính mình. Điều đáng nói là sticker này không phải tự nhiên xuất hiện, mà chính là món quà nằm trong ly nước từ xe cafe mà Kim Hye Yoon gửi đến phim trường Perfect Crown để ủng hộ anh từ tháng 8 năm ngoái.

Bức ảnh mới của Byeon Woo Seok đang khiến dân mạng sục sôi

Năm ngoái anh cũng từng đăng story cảm ơn Kim Hye Yoon, trên ly nước là chiếc sticker quen thuộc

Vấn đề nằm ở chỗ đây không phải bài đăng cảm ơn xe cafe của các đồng nghiệp, cũng không liên quan đến bất kỳ dịp đặc biệt nào. Giữa hàng loạt ảnh hậu trường, việc cố tình “lọt” vào một chi tiết gợi nhớ đến Kim Hye Yoon khiến cư dân mạng lập tức dậy sóng. Nhiều người cho rằng đây không đơn thuần là trùng hợp, mà là một cách “đánh dấu chủ quyền”, ngầm công khai tinh tế nhưng đầy ẩn ý của nam diễn viên.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cặp đôi này khiến dân tình nghi ngờ phim giả tình thật. Sau khi Cõng Anh Mà Chạy kết thúc, Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon vẫn liên tục giữ liên lạc và công khai ủng hộ đối phương. Từ việc gửi xe cafe, nhắc tên nhau trong phỏng vấn, cho đến những ánh nhìn và biểu cảm “khó giấu” tại các sự kiện,... tất cả đều khiến fan tin rằng mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở đồng nghiệp. Đáng chú ý, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận hẹn hò, nhưng cũng không hề có động thái phủ nhận rõ ràng. Chính sự lửng lơ này lại càng khiến câu chuyện thêm phần hấp dẫn.

Nói về Kim Hye Yoon, cô là một trong những nữ diễn viên trẻ thực lực của màn ảnh Hàn, ghi dấu ấn với khả năng diễn xuất linh hoạt và giàu cảm xúc. Từ hình tượng nữ sinh tinh nghịch đến những vai diễn có chiều sâu tâm lý, cô đều xử lý gọn gàng, tạo được dấu ấn riêng. Sau Cõng Anh Mà Chạy, tên tuổi của cô càng lên một tầm cao mới, trở thành gương mặt được săn đón.

Trong khi đó, Byeon Woo Seok lại là kiểu nam thần “đẹp vô thực” khiến người ta phải dừng lại vài giây mỗi khi xuất hiện. Xuất thân là người mẫu, anh sở hữu chiều cao nổi bật, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo cùng gương mặt sắc nét đúng chuẩn vạn người si mê. Nhưng không chỉ có ngoại hình, Byeon Woo Seok còn ngày càng chứng minh năng lực diễn xuất tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là sau cú hit toàn cầu năm 2024. Hiện tại, với Perfect Crown, anh đang trên đà trở thành một trong những ngôi sao Hàn được yêu thích nhất trên thị trường quốc tế.