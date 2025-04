Cặp đôi phim giả tình thật hot nhất mỗi mùa Cá tháng Tư: Nàng sexy hút hồn, chàng nổi danh cả châu Á

Một trong số những sự kiện chấn động làng giải trí Hàn ngày Cá tháng Tư phải kể đến chuyện tình của cặp đôi Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun. Hai người đã bị khui chuyện hẹn hò cách đây 2 năm và lập tức thừa nhận trong ngày khiến cư dân mạng châu Á đều nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa. Cho đến nay, sau 2 năm kể từ ngày đáng nhớ ấy, cứ mỗi dịp Cá tháng Tư là những hình ảnh của cặp chị em The Glory lại được khán giả nhắc lại.

Cụ thể, vào ngày 1/4/2023, Dispatch bất ngờ gọi tên 2 diễn viên của The Glory với tiêu đề "Lee Do Hyun Lim Ji Yeon - Một cặp đôi như đùa mà thật đã ra đời". Đính kèm theo tiêu đề này là những hình ảnh hẹn hò của cặp đôi cùng dòng miêu tả: "Mùa đông năm 2023 lạnh lạ thường. Ngày 25/1, nhiệt độ giảm xuống -17,3 độ. Nhưng mùa đông của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon lại là một mùa đông ấm. Ấm áp hơn mọi năm, dịu dàng hơn. Họ không bận tâm ngoài kia lạnh đến mức nào – chỉ thấy bình yên và trong trẻo."

Hình ảnh hẹn hò của Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun

Thời điểm thông tin này được tung, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đều đang là những cái tên cực hot bởi chỉ cách đó 1 tháng, bộ phim The Glory 2 của họ lên sóng. Dĩ nhiên thời điểm phim ra mắt, không một ai nghĩ đến việc cặp chị em này có tình cảm với nhau. Phần vì họ không có nhiều cảnh xuất hiện chung trên phim, phần vì ở hậu trường hay các họp báo, hai người không hề có tương tác đặc biệt nào. Ngày tin tức hẹn hò được xác nhận, Lim Ji Yeon từ nữ phụ phản diện đã thăng hạng lên làm nữ chính, bị trêu đùa là vượt mặt cả đàn chị Song Hye Kyo. Sau khi công khai yêu đương, hai người cũng không ngần ngại thể hiện sự trân trọng, biết ơn dành cho đối phương mỗi lần xuất hiện ở các giải thưởng phim ảnh. Lee Do Hyun phải đi nhập ngũ suốt thời gian qua, họ cũng yêu xa và thỉnh thoảng lại tranh thủ những kỳ nghỉ phép để ở bên nhau.

Hai người công khai ủng hộ đối phương ở lễ trao giải lớn

Bức ảnh hậu trường hiếm hoi của hai người ở The Glory

Trong The Glory thực chất Lee Do Hyun đã nên duyên cùng Song Hye Kyo. Lim Ji Yeon cũng thuộc tuyến chính nhưng lại là nhân vật phản diện. Xuyên suốt 2 phần phim, số cảnh diễn chung của 2 người khá ít thế nhưng cư dân mạng vẫn đủ "tư liệu" để soi hint sau khi tin hẹn hò được xác nhận. Không chỉ là bộ phim se duyên mà The Glory còn là tác phẩm để đời khiến cặp đôi này nâng tầm vị thế trong làng giải trí. Lee Do Hyun ngày càng nổi tiếng hơn, có tác phẩm bùng nổ, tạo được tiếng vang lớn nhất sự nghiệp thời điểm đó. Anh trở thành cái tên nổi danh khắp châu Á, là lứa 9x thực lực của Kbiz, có cả nhan sắc lẫn diễn xuất vượt trội.

Hình ảnh của Lee Do Hyun trong quân ngũ

Về phần Lim Ji Yeon, sau bao năm ngụp lặn với những tác phẩm không tạo được tiếng vang lớn thì đã một bước lên đời sao hạng A. Cô thoát hoàn toàn khỏi hình ảnh nữ hoàng cảnh nóng, với những vai diễn sexy ngợp thở để lột xác với nhiều màu sắc hơn. Suốt 2 năm qua, trong khi Lee Do Hyun nhập ngũ nhưng vẫn duy trì được danh tiếng, là cái tên nổi danh khắp châu Á thì Lim Ji Yeon lại liên tục có những dự án ấn tượng mới, là tên tuổi phủ sóng từ điện ảnh đến truyền hình.