Cặp đôi phim giả tình thật đã đăng ký kết hôn: Nhà trai là cậu ấm ăn bát vàng, nhà gái vì 8 tỷ mà bị tẩy chay khỏi showbiz?

Ngày 18/10, showbiz Hoa ngữ xôn xao trước thông tin Quách Kỳ Lân và Tưởng Y Y đã đăng ký kết hôn. Thông tin này nhanh chóng leo lên top đầu hot search trên MXH Weibo. Dù 2 nghệ sĩ chưa lên tiếng báo tin vui, cư dân mạng xứ tỷ dân vẫn nô nức truy vết bằng chứng hẹn hò của cặp diễn viên.

Tưởng Y Y và Quách Kỳ Lân quen biết nhau sau khi hợp tác trong bộ phim Ở Rể năm 2021. Sau dự án, cả hai bị chụp được ảnh xuất hiện tại 1 bệnh viện. Có nguồn tin cho biết Tưởng Y Y đi cùng Quách Kỳ Lân để hỗ trợ anh làm phẫu thuật cận thị. Khi tin đồn "phim giả tình thật" nổ ra, Tưởng Y Y phủ nhận, cho biết cô đến thăm chị gái đang làm việc tại bệnh viện và tình cờ gặp Quách Kỳ Lân. Tuy nhiên, netizen chẳng tin vào lời phủ nhận của Tưởng Y Y. Sau đó, mỹ nhân 10X này tiếp tục góp mặt tại buổi tiệc mừng cuối năm của Đức Vân Xã - công ty quản lý nghệ sĩ tướng thanh nổi tiếng nhất nhì đất nước tỷ dân do cha Quách Kỳ Lân làm chủ. Sang năm 2022, Quách Kỳ Lân bị quay clip thân mật trên phố với 1 cô gái có ngoại hình giống hệt Tưởng Y Y.

Tưởng Y Y và Quách Kỳ Lân được cho biết đã bí mật đăng ký kết hôn. Ảnh: Sohu.

Cặp đôi từng chụp tấm ảnh kỷ niệm với bác sĩ nơi nam diễn viên đến phẫu thuật mắt. Ảnh: Sohu.

Hình ảnh hẹn hò tình tứ của cặp sao từng bị cánh săn ảnh ghi lại. Ảnh: Sina.

Theo cư dân mạng, nếu gả vào nhà họ Quách, Tưởng Y Y sẽ một bước lên mây, thành dâu hào môn thứ thiệt của showbiz Hoa ngữ. Đức Vân Xã được ước tính có giá trị 2 tỷ NDT (hơn 6500 tỷ đồng). Là con trai độc nhất của Quách Đức Cương, Quách Kỳ Lân chắc chắn sẽ thừa hưởng khối gia tài này từ bố. Đáng chú ý, vào cuối tháng 9/2025, Quách Đức Cương từng tuyên bố ông sẽ tặng cho con dâu và con trai 3 bất động sản hạng sang, cùng số tiền lên tới 260 triệu NDT (gần 1.000 tỷ đồng) để các con xây dựng tổ ấm sau khi cưới.

Quách Đức Cương từng công bố sính lễ cực khủng mà ông chuẩn bị cho quý tử, và con dâu tương lai đó là 3 căn bất động sản cùng số tiền lên tới 260 triệu NDT (gần 1.000 tỷ đồng). Ảnh: QQ.

Tưởng Y Y sinh năm 2001, là sao nhí nổi danh Trung Quốc. Cô bắt đầu đóng phim từ khi lên 6 tuổi. Tính đến nay, Tưởng Y Y đã tham gia hơn 60 bộ phim cũng như góp mặt trong gần trăm quảng cáo. Tưởng Y Y có nhiều vai diễn quen thuộc với khán giả Việt Nam như Tiểu Vân Ca phim Vân Trung Ca, Tiểu Quách Phù phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp hay Dương Tuyết Vũ thời nhỏ trong Lan Lăng Vương... Thế nhưng, trong lúc sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Tưởng Y Y bị phát hiện trốn thuế 8 tỷ đồng. Vụ việc khiến cô bị khán giả quay lưng, ngành giải trí tẩy chay.

Tưởng Y Y là sao nhí đình đám một thời. Ảnh: Sina.

Quách Kỳ Lân sinh năm 1996, là con trai của nam diễn viên quyền lực Quách Đức Cương. Quách Kỳ Lân không có ngoại hình nổi bật, nhưng được đánh giá tài năng hơn người. Anh không chỉ nổi tiếng ở lĩnh vực tướng thanh, mà còn tham gia nhiều bộ phim như Khánh Dư Niên, Ở Rể, Cánh Rừng Lớn, Cho Ta Trở Lại Tuổi 18...

Quách Kỳ Lân là "thiếu ban chủ" của nhóm hài kịch tướng thanh nổi tiếng Trung Quốc Đức Vân Xã. Ảnh: Sohu

Nguồn: Sina, Sohu